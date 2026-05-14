Kiderült Kapitány István pénteki programja, szokatlan helyről jelentkezett be a miniszter
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter videóban jelentette be, hogy megtörtént az átadás-átvétel a korábban a Miniszterelnökségnek otthont adó épületben, ahová az új minisztérium beköltözött. A tárcavezető péntekre állománygyűlést hirdetett mind az energiaügyi, mind a gazdasági részleg számára. Az épületben már megkezdődött az átalakítás: a korábbi feliratokat eltávolították a falakról.

"Ma megtörtént az átadás-átvétel ebben az épületben, ahová beköltöztünk" – mondta a videóban Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a korábban a Miniszterelnökségnek otthon adó, Kossuth Lajos téri épület egyik konyhájából jelentkezett be, és azt is elárulta:

pénteken állománygyűlést tart az új minisztérium mindkét ága, azaz mind az energiaügyi, mind a gazdasági rész számára.

A videón az is látszik, ahogyan az épület átalakítását végző szakemberek eltávolítják a falakról a korábbi feliratokat hordozó táblákat.

Ma reggel Orbán Anita is hasonló lépéssel nyitott: a Külügyminisztérium épületén szintén átalakították a feliratot.

Kapitány István a nap folyamán korábban egy másik videóban mutatta be, hová költözik be a minisztériuma.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

