Kiderült Kapitány István pénteki programja, szokatlan helyről jelentkezett be a miniszter

"Ma megtörtént az átadás-átvétel ebben az épületben, ahová beköltöztünk" – mondta a videóban Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter a korábban a Miniszterelnökségnek otthon adó, Kossuth Lajos téri épület egyik konyhájából jelentkezett be, és azt is elárulta:

pénteken állománygyűlést tart az új minisztérium mindkét ága, azaz mind az energiaügyi, mind a gazdasági rész számára.

A videón az is látszik, ahogyan az épület átalakítását végző szakemberek eltávolítják a falakról a korábbi feliratokat hordozó táblákat.

Ma reggel Orbán Anita is hasonló lépéssel nyitott: a Külügyminisztérium épületén szintén átalakították a feliratot.

Kapitány István a nap folyamán korábban egy másik videóban mutatta be, hová költözik be a minisztériuma.

