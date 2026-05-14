Gazdaság

Kiderült, van-e azbesztszennyezés Siófokon – Megszólalt a polgármester

"Tessék megnyugodni, nálunk nincs osztrák zúzalék az utcákon" - közölte a közösségi oldalán Lengyel Róbert siófoki polgármester.

A polgármester "a helyi közvélemény korrekt tájékoztatása érdekében" arra kérte fel a hivatal illetékeseit, hogy a korábban útépítést végző vállalkozások bevonásával 5 évre visszamenőleg vizsgálják meg, fennállhat-e az azbesztszennyezés problémája SIófokon.

Lengyel Róbert posztja idéz a vizsgálati dokumentumból:

Siófokon az elmúlt öt évben elvégzett útépítési és karbantartási munkák során a szerződött vállalkozók minden esetben magyarországi bányákból származó zúzott követ építettek be. Osztrák bányából beszerzett, azbeszttel szennyezett kőanyag nálunk nem lett beépítve.”

A polgármester arra kéri a lakosokat, hogy nyugodjanak meg, mivel Siófokon "nincs osztrák zúzalék az utcákon".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

