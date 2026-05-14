Kínai kézbe kerülhet a Volkswagen egyik gyára
MTI
A kínai elektromosautó-gyártó Xpeng tárgyalásokat folytat a Volkswagennel és más autógyártókkal egy európai gyár megvásárlásáról, miközben gyorsítja nemzetközi terjeszkedését - jelentette a Financial Times lap alapján a Reuters és az APA hírügynökség.

A Financial Times "Future of the Car" konferenciáján Elvis Cheng, a Xpeng északkelet-európai ügyvezető igazgatója azt mondta:

a vállalat a Volkswagennel egyeztet arról, hogy "található-e megfelelő helyszín Európában" gyártókapacitás létrehozására.

A lap szerint a Xpeng új európai üzem építését is mérlegeli.

Cheng szerint a Volkswagen gyárai "kissé elavultak", és nem minden esetben felelnek meg a vállalat legújabb vagy jövőbeni termékek gyártási igényeinek. A német autógyártó átfogó átalakítást hajt végre európai működésében: csökkenti termelési kapacitásait és több tízezer munkahely leépítését tervezi. Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója korábban jelezte, hogy a vállalat vizsgálja a kihasználatlan európai kapacitások átadásának lehetőségét kínai partnerek számára. A két vállalat Kínában már együttműködik. A Volkswagen 2023-ban mintegy 700 millió dollárért 5 százalékos részesedést szerzett a Xpengben, és nemrég megkezdődött az első közösen fejlesztett modell gyártása Kínában. A Volkswagen nem kommentálta a Financial Times értesülését a Reuters érdeklődésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

