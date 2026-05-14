Kisiklott egy InterCity-vonat Magyarországon, súlyos sérült is van! – Megszólalt Vitézy Dávid

Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató Facebook-oldalán jelentette be, hogy kisiklott a Békés InterCity Gyománál, egy utas súlyosabban, egy másik könnyebben sérült.

Kisiklott a Békés InterCity Gyoma mellett, sajnos sérültünk is van: az elsődleges információk szerint a két érintett utas egyike könnyebben, a másik súlyosabban sérült. A szerelvény négy kocsija hagyta el a síneket, mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát

– írta Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató hozzátette, kollégái nagy erőkkel dolgoznak a helyszínen, ő maga is oda igyekszik, és további részletekkel szolgál majd.

Jelenleg az utasok biztonságba helyezése és a továbbutazásuk biztosítása zajlik.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán azóta szintén megszólalt. Elmondta, egy néhány éve felújított pályán történt a baleset. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak oldalukra. A balesetben érintett járat a Keleti pályaudvarról 12:10-kor Lőkösházára indult Békés InterCity (IC 7404) volt. A MÁV-vezérigazgató mellett ő is a helyszínre indult.

Éppen ugyanezen a nap reggel a Nyugati pályaudvarnál is kisiklott egy, ott emberi mulasztás történhetett.

