Kormányalakítás 2026: elindult az átadás-átvétel folyamata, érdekes fotó jelent meg
Kormányalakítás 2026: elindult az átadás-átvétel folyamata, érdekes fotó jelent meg

Május 13-al hivatalosan is átvette az ország vezetését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, amely első ülését az aszályra hivatkozva is Ópusztaszeren tartotta. Délután 3-tól az éjjeli órákig tartott az ülés.
Élőben számol be Magyar Péter, hogyan zajlott az átadás-átvétel

Rohamtempóban zajlanak a közéleti események, kedden megalakult a kormány, szerdán megvolt az első kormányülés, a mai napon a hivatalos átadás-átvétel is megtörtént. Az esemény után Magyar Péter beszámolót tart, a fejleményekről tudósítunk.

Fotó: így zajlik a hivatalos átadás-átvétel eljárás első szakasza

Magyar Péter Facebook-oldalán jelent meg a kép arról, ahogyan az új miniszterelnök levezényli az átadás-átvétel folyamatának első ülését, az új kormány és a régi kormány tagjai között.

Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala
Orbán Anita első hivatalos hívása

Szimbolikus, hogy első hivatalos telefonhívásomat Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel folytattam - jelentette be Orbán Anita a Facebook-oldalán.

Brutális a tempó, máris kihirdették a Magyar-kormány új döntéseit: vagyonadó, költségvetés, Európai Ügyészség

Nem kellett várni késő estig a Magyar Közlöny legújabb számának megjelenésére, benne az új kormányhatározatokkal. Ezek azok a kormánydöntések, amelyek megszülettek az első szerdai ülésen, amelyről élőben a helyszínről tudósítottunk.

Ide költözik a Közlekedési és Beruházási Minisztérium

A Budapest XI. kerületében lévő egykori Mol-székházba költözik az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium – válaszolta a Népszava kérdésére Vitézy Dávid miniszter.

Valahol dolgozni kell, nincs idő keresgélni, az épületben eddig is minisztérium működött - felelte.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök nemrégiben bejelentette: az Alkotmány utca 5-be Magyar Péter és a Miniszterelnökség költözik. 

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László
Átadás-átvétel: teljesen átrajzolták a minisztériumok szerepköreit

A szerdai Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján az új kormány gyakorlatilag teljesen újraszabja a minisztériumok feladatköreit és a kormányzati hatalmi struktúrát. A dokumentumból egy erősen központosított modell rajzolódik ki, amelyben a Miniszterelnökség a korábbinál jóval nagyobb politikai, európai uniós és kommunikációs befolyást kap, miközben a külügy klasszikus diplomáciai szerepkörre áll át.

Egy órán belül megkezdődik a kormányzati átadás-átvétel utolsó köre

Ahogy arról Magyar Péter már szerdán beszámolt, csütörtökön megkezdődik az átadás-átvétel utolsó köre. A régi és új miniszterek találkozására 15 órakor kerül sor a Miniszterelnökség régi épületében.

Elmondta Orbán Anita, pontosan mit mondott az orosz nagykövetnek

Videóban jelentkezett be Orbán Anita külügyminiszter Facebookon, melyben részleteket osztott meg arról, pontosan mit mondott Oroszország nagykövetének mai találkozójukon.

Bóna Szabolcs elmondta mi kell a földtörvény átírásához

Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők - jelentette ki az agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen.

Megszólalt Gajdos László az azbeszt-ügyben: soron kívül a kormány elé viszi az ügyet

Beiktatása utáni első vidéki útján Szombathelyre látogatott az új környezetügyért felelős miniszter, hogy a várost és a régiót érintő súlyos aszbesztszennyezésről tájékozódjon. Gajdos László azonnali cselekvést és átfogó felmérést ígért a rákkeltő por terjedésének megállítására, a kérdést pedig soron kívül a kormány elé viszi - írta meg a Pénzcentrum.

Megvolt Orbán Anita első egyeztetése az orosz nagykövettel

A Tisza-kormány hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját érő dróntámadások után, ami éles szakítást jelent az elmúlt évek magyar diplomáciai gyakorlatával. Miközben a korábbi vezetés rendszeresen nyugati diplomatákat rendelt be politikai viták miatt, Moszkvával szemben még súlyos incidensek után sem történt hasonló lépés.

Az egész külügy megtelt Orbán Anita első szavaira

Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes gyorsan átvette hivatalát, ahol az intézmény átnevezése után egyből állománygyűlést is tartott az épület aulájában.

Elmondása szerint már 12 éve - Szijjártó Péter kinvezése óta - nem volt példa ilyen egyeztetésre, ahol ismét tisztázta a minisztériumának módosított jogköreit.

A Külügyminisztérium önálló, világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A Külügyi Intézet és az Információs Hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz.

- írta bejegyzésében.

Véget ér a rendeleti korszak Magyarországon

Hat év után megszűnik a veszélyhelyzetre épülő rendeleti kormányzás Magyarországon, de a kétharmados felhatalmazás továbbra is széles mozgásteret biztosít a frissen felálló Tisza-kormánynak.

Képen, ahogy bontják a külügy homlokzatát – Orbán Anita azonnali hatállyal átnevezte a minisztériumot

Magyarország frissen beiktatott külügyminiszterének egyik első lépése, hogy a Fidesz-kormány alatt Külgazdasági és Külügyminisztériumként működő hivatal homlokzatáról eltávolítsa a gazdaságdiplomáciai irányvonalra utaló elemet, így mától eltérő hangsúlyok mentén működik tovább a magyar külpolitika.

Május 14. reggel, 9 óra körül. Fotó: Daróczi Kornél/Portfolio

Szijjártó Péter vezetése alatt a magyar külpolitika szerves részét képezte a külföldi befektetések Magyarországra vonzása, ezért a külügyminisztérium nevében is helyet kapott a külgazdaság. Orbán Anita már hétfői meghallgatásai előtt is arról beszélt, hogy ez a hivatalba lépésével átalakul.

Innentől a külügy elsősorban összekötő szerepet tölt be, és első számú feladata az lesz, hogy megteremtse az eredményes tárgyalás kereteit a releváns tárcáknak. A külgazdaság mint olyan, leginkább Kapitány István Gazdasági és Energetikai minisztériumához kerül át.

Magyar Péter búcsúztatja a rendeleti kormányzást

Magyarország miniszterelnöke a közösségi médiában is beszámolt arról, hogy lejárt a rendeleti kormányzás ideje, mivel azt a Fidesz-KDNP vezetés csak május 13-ig hosszabbította meg legutóbb.

A rendeletekkel való kormányzást még 2020-ben kezdte a az ország előző vezetése: Két éven keresztül a Covid-vészhelyzet, majd miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, a háborús helyzetre hivatkozva tartotta fenn a vészhelyzeti állapotot.

Kormányalakítás 2026: megvolt az első maratoni kormányülés

A hivatalba lépő Tisza-kormány első kihelyezett ülését szimbolikus helyszínen, Ópusztaszeren tartotta meg szerdán. Magyar Péter miniszterelnök szerint a választás nem véletlen volt: egyrészt történelmi jelentősége van a helyszínnek, másrészt az Alföldet sújtó rendkívüli aszályhelyzet miatt is indokoltnak tartották, hogy elsőként a vízügyi és agrárproblémákkal foglalkozzanak.

A kormányülést megelőzően a kabinet tagjai vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztettek az ország állapotáról. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy „nagyon rossz állapotban” vették át az országot, különösen a vízgazdálkodás és az állami infrastruktúra területén. A miniszterelnök szerint az aszályhelyzet kezelése az egyik első számú prioritás lesz, ezért

rövid távú válságintézkedések és hosszabb távú vízügyi beruházások előkészítéséről is tárgyaltak.

A kabinet emellett állami átvilágításokról és több, korábban titkosított dokumentum nyilvánosságra hozataláról is egyeztetett. Magyar Péter már a kormányülés előtt jelezte, hogy az új vezetés teljes képet akar kapni az állami cégek és intézmények működéséről, valamint a korábbi nagy állami szerződésekről és beszerzésekről. Az első ülésen ennek megfelelően több minisztérium is feladatot kapott az átvilágítások előkészítésére.

A sajtótájékoztatón hangsúlyos téma volt az uniós források kérdése is. A kormány részéről azt kommunikálták, hogy felgyorsítják a befagyasztott EU-pénzek felszabadításához szükséges egyeztetéseket, miközben az államigazgatásban több személyi és szerkezeti változást is előkészítenek. A kabinet szerint a következő hetek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy stabil pénzügyi helyzetet teremtsenek az átmeneti időszakban.

A kormányülés helyszínválasztása politikai üzenetként is értelmezhető. Magyar Péter szerint Ópusztaszer a magyar államiság egyik szimbolikus pontja, ahol a hagyomány szerint a honfoglaló törzsek először rendezték közösen az ország ügyeit. A Tisza-kormány ezzel azt próbálta hangsúlyozni, hogy „új korszakot” akar nyitni a magyar politikában.

Bár a konkrét döntések jelentős részének részletszabályai még nem ismertek, az első nap kommunikációja alapján

a Tisza-kormány az aszálykezelést, az állami átvilágításokat és az EU-források ügyét tekinti a legégetőbb feladatnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

