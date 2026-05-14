Kormányalakítás 2026: megvolt az első maratoni kormányülés
Kormányalakítás 2026: megvolt az első maratoni kormányülés

Május 13-al hivatalosan is átvette az ország vezetését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, amely első ülését az aszályra hivatkozva is Ópusztaszeren tartotta. Délután 3-tól este 9-ig tarott az ülés, ezután tartottak első sajtótájékoztatójuk.
A hivatalba lépő Tisza-kormány első kihelyezett ülését szimbolikus helyszínen, Ópusztaszeren tartotta meg szerdán. Magyar Péter miniszterelnök szerint a választás nem véletlen volt: egyrészt történelmi jelentősége van a helyszínnek, másrészt az Alföldet sújtó rendkívüli aszályhelyzet miatt is indokoltnak tartották, hogy elsőként a vízügyi és agrárproblémákkal foglalkozzanak.

A kormányülést megelőzően a kabinet tagjai vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztettek az ország állapotáról. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy „nagyon rossz állapotban” vették át az országot, különösen a vízgazdálkodás és az állami infrastruktúra területén. A miniszterelnök szerint az aszályhelyzet kezelése az egyik első számú prioritás lesz, ezért

rövid távú válságintézkedések és hosszabb távú vízügyi beruházások előkészítéséről is tárgyaltak.

A kabinet emellett állami átvilágításokról és több, korábban titkosított dokumentum nyilvánosságra hozataláról is egyeztetett. Magyar Péter már a kormányülés előtt jelezte, hogy az új vezetés teljes képet akar kapni az állami cégek és intézmények működéséről, valamint a korábbi nagy állami szerződésekről és beszerzésekről. Az első ülésen ennek megfelelően több minisztérium is feladatot kapott az átvilágítások előkészítésére.

A sajtótájékoztatón hangsúlyos téma volt az uniós források kérdése is. A kormány részéről azt kommunikálták, hogy felgyorsítják a befagyasztott EU-pénzek felszabadításához szükséges egyeztetéseket, miközben az államigazgatásban több személyi és szerkezeti változást is előkészítenek. A kabinet szerint a következő hetek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy stabil pénzügyi helyzetet teremtsenek az átmeneti időszakban.

A kormányülés helyszínválasztása politikai üzenetként is értelmezhető. Magyar Péter szerint Ópusztaszer a magyar államiság egyik szimbolikus pontja, ahol a hagyomány szerint a honfoglaló törzsek először rendezték közösen az ország ügyeit. A Tisza-kormány ezzel azt próbálta hangsúlyozni, hogy „új korszakot” akar nyitni a magyar politikában.

Bár a konkrét döntések jelentős részének részletszabályai még nem ismertek, az első nap kommunikációja alapján

a Tisza-kormány az aszálykezelést, az állami átvilágításokat és az EU-források ügyét tekinti a legégetőbb feladatnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

