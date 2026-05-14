Kormánylapok lemondása és liftprogramozás - Itt vannak Tanács Zoltán miniszter első intézkedései

Több szimbolikus intézkedést is bejelentett első minisztériumi látogatása után Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A politikus közölte, lemondják több kormányközeli lap előfizetését, átalakítják az egyik minisztériumi lift működését, és visszavisznek egy több tízmillió forintos festményt a Szépművészeti Múzeumba.

A politikus azt írta, hogy az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium egyik épületében járt, ahol több változtatást is kért a kollégáktól.

Közlése szerint kezdeményezte a Mandiner, a Magyar Nemzet és más lapok minisztériumi előfizetésének lemondását, ugyanakkor jelezte, hogy a szakmai kiadványok maradhatnak.

Emellett azt is kérte, hogy az egyik lift programozását állítsák vissza gyári beállításokra. Bejegyzése alapján a lift korábban úgy működött, hogy csak a miniszteri szintre lehetett vele feljutni, a többi emeletet nem érintette.

Tanács Zoltán arról is beszámolt, hogy visszavitetne a Szépművészeti Múzeumba egy onnan kölcsönzött, nagyjából 40 millió forintra becsült festményt.

A miniszter a poszt végén úgy fogalmazott, hogy ezek apróságok, mégis fontosnak tartja őket.

