Magyar Péter az átadás-átvételről: feszült volt a hangulat

Rohamtempóban zajlanak a közéleti események, kedden megalakult a kormány, szerdán megvolt az első kormányülés, a mai napon a hivatalos átadás-átvétel is megtörtént. Az esemény után Magyar Péter beszámolót tartott, ahol kiderült, hogy Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen, a Honvédelmi Minisztérium 1 300 milliárd forintos keretszerződéséről pedig azt mondta, hogy teljes egészében felül fogják vizsgálni.

Az átadás-átvétel már csak azért is különleges esemény, mivel ebből az alkalomból találkozott az összes régi és új miniszter. Az ülést Magyar Péter vezette.

Ezzel folytatódik a hatalomátvétel, amit már eddig is látványos, szimbolikus jelenetek sora jelzett.

Ilyen volt a szombati ünnepség a Parlament előtt, az ópusztaszeri kormányinfó, illetve a Külügyminisztérium feliratának átírása is.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Orbán-kormány összes minisztere megjelent a megbeszélésen. Hozzátette, nem mindenhol az új kormányzati struktúra szerint adták át az ügyeket.

Pintér Sándor azonnali és teljes körű vizsgálatot kért maga ellen – tájékoztatott Magyar Péter, ez le is fog zajlani. Magyar Péter hozzátette: Rogán Antal nem kért ilyen vizsgálatot, de az ő esetében is le fog zajlani, ahogy minden minisztériumban.

A volt honvédelmi miniszteren számonkérte a HVG által feltárt nagy értékű közbeszerzést, amit az előző kormány nem sokkal a választások előtt, márciusban kötött. Ezt a keretszerződést teljes egészében felül fogják vizsgálni, felszólította az érintetteket, hogy tekintsenek rá úgy, mintha nem is létezne.

Feszült volt a hangulat

– árulta el a miniszterelnök. Az eseményről felvételt is készítettek, amit közzétesznek majd.

Magyar Péter szerdán felszólította az előző kormány tagjait, hogy ne vegyék fel a végkielégítésüket, mire Gulyás Gergely bejelentette, hogy a pénzt egységesen egy kárpátaljai magyarokért dolgozó alapítványnak küldenék. Ezt megvitatták, majd elfogadták, igaz, ezzel kapcsolatban az új kormány azt kérte, hogy már eleve a civil szervezet számlaszámára utalhassák a pénzt. Az államtitkárok végkielégítésének ügye még nem rendezett.

Később kiderült, hogy a miniszterelnök a választások óta még nem találkozott vagy egyeztetett Orbán Viktorral.

Az egyetemek fenntartói ügyének átalakítása napirenden van, erről a hétfői kormányülésen is beszélni fognak, Magyar Péter hozzátette, hogy nem csak a Corvinus dolgozóinak nem tetszett a rendszer.

Nem az az állami vállalatvezető követ el bűncselekményt, aki lehív a kitárgyalt keretből – mondta Magyar Péter az állami cégek és intézmények kommunikációs szerződéseiről, amelyeket Balásy Gyula cégcsoportja teljesített. Szerinte a felelősség azoké, akik megkötötték a túlárazott szerződéseket.

Kiderült az is, hogy összesen majdnem egymilliárdos összeg a miniszterek és államtitkárok végkielégítése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert