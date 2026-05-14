Magyar Péter az átadás-átvételről: feszült volt a hangulat

Az átadás-átvétel már csak azért is különleges esemény, mivel ebből az alkalomból találkozott az összes régi és új miniszter. Az ülést Magyar Péter vezette.
Ezzel folytatódik a hatalomátvétel, amit már eddig is látványos, szimbolikus jelenetek sora jelzett.
Ilyen volt a szombati ünnepség a Parlament előtt, az ópusztaszeri kormányinfó, illetve a Külügyminisztérium feliratának átírása is.
A miniszterelnök elmondta, hogy az Orbán-kormány összes minisztere megjelent a megbeszélésen. Hozzátette, nem mindenhol az új kormányzati struktúra szerint adták át az ügyeket.
Pintér Sándor azonnali és teljes körű vizsgálatot kért maga ellen – tájékoztatott Magyar Péter, ez le is fog zajlani. Magyar Péter hozzátette: Rogán Antal nem kért ilyen vizsgálatot, de az ő esetében is le fog zajlani, ahogy minden minisztériumban.
A volt honvédelmi miniszteren számonkérte a HVG által feltárt nagy értékű közbeszerzést, amit az előző kormány nem sokkal a választások előtt, márciusban kötött. Ezt a keretszerződést teljes egészében felül fogják vizsgálni, felszólította az érintetteket, hogy tekintsenek rá úgy, mintha nem is létezne.
Feszült volt a hangulat
– árulta el a miniszterelnök. Az eseményről felvételt is készítettek, amit közzétesznek majd.
Magyar Péter szerdán felszólította az előző kormány tagjait, hogy ne vegyék fel a végkielégítésüket, mire Gulyás Gergely bejelentette, hogy a pénzt egységesen egy kárpátaljai magyarokért dolgozó alapítványnak küldenék. Ezt megvitatták, majd elfogadták, igaz, ezzel kapcsolatban az új kormány azt kérte, hogy már eleve a civil szervezet számlaszámára utalhassák a pénzt. Az államtitkárok végkielégítésének ügye még nem rendezett.
Később kiderült, hogy a miniszterelnök a választások óta még nem találkozott vagy egyeztetett Orbán Viktorral.
Az egyetemek fenntartói ügyének átalakítása napirenden van, erről a hétfői kormányülésen is beszélni fognak, Magyar Péter hozzátette, hogy nem csak a Corvinus dolgozóinak nem tetszett a rendszer.
Nem az az állami vállalatvezető követ el bűncselekményt, aki lehív a kitárgyalt keretből – mondta Magyar Péter az állami cégek és intézmények kommunikációs szerződéseiről, amelyeket Balásy Gyula cégcsoportja teljesített. Szerinte a felelősség azoké, akik megkötötték a túlárazott szerződéseket.
Kiderült az is, hogy összesen majdnem egymilliárdos összeg a miniszterek és államtitkárok végkielégítése.
