Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

A rendelet felsorolja az egyes minisztériumok feladatait, mely főbb intézmények felügyelete tartozik hozzájuk, és lényeges újítás, hogy 4 minisztérium vétójogot kap, ahogy ígérte Magyar Péter a kormány megalakulását követően.
Ami elsőre érdekesnek tűnhet, hogy
a foglalkoztatáspolitika, munkavédelem, bérpolitika a Szociális minisztériumnál szerepel, nem a gazdasági tárcánál.
És a Szociális Minisztérium felel a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért, valamint a közfoglalkoztatásért.
Gazdasági és energetikai miniszter (GEM)
Bányászat, belgazdaság, energiapolitika (kivéve klímapolitika), fogyasztóvédelem, gazdaságfejlesztés, ipar (benne védelmi iparfejlesztés), belföldi kereskedelem, külgazdasági ügyek, nemzeti közműszolgáltatások, országmárka, Paks II. (tervezése, építése, üzembe helyezése), postaügy, turizmus + vendéglátás, vállalkozásfejlesztés, versenyképesség.
Pénzügyminiszter (PM)
Adópolitika, államháztartás, állami vagyon felügyelete és vagyongazdálkodás, egészségbiztosításijárulék‑szabályozás, költségvetés makrogazdasági megalapozása, közbeszerzések, lakáscélú állami támogatások, nemzetközi pénzügyi kapcsolatok, nemzeti pénzügyi szolgáltatások (állami hitel-, tőke‑, garanciaprogramok, MFB, Eximbank), nyugdíjjárulék‑szabályozás és nyugdíjpolitika, pénz‑, tőke‑ és biztosítási piac, számvitel, szerencsejáték‑szabályozás. NAV: a vezetői hatáskört a NAV‑vezető államtitkár gyakorolja. Vétójogot kapott.
Közlekedési és beruházási miniszter (KBM)
Állami beruházások, építésgazdaság (kivéve épületenergetika), építésügyi szabályozás és építéshatóság, közlekedés, lakáspolitika, rozsdaövezeti akcióterületek, településfejlesztés, településrendezés, településkép, területrendezés, útdíjfizetési szolgáltatás, kereskedelmi építmények fenntarthatósági szempontjai.
Vidék‑ és településfejlesztési miniszter (VTM)
Európai uniós források felhasználása (RRF is), helyi önkormányzatok és törvényességi felügyeletük, ingatlan‑nyilvántartás, közigazgatás‑fejlesztés, ‑szervezés, minőség‑ és személyzetpolitika, Magyar Falu Program, településüzemeltetés, területfejlesztés, térképészet, vidékfejlesztés (KAP II. pillér), tűzvédelmi és iparbiztonsági hatósági ügyek (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásait kivéve).
Agrár‑ és élelmiszergazdaságért felelős miniszter (AÉM)
Agrárpolitika (KAP I. pillér + tisztán hazai támogatások), élelmiszerlánc‑felügyelet, élelmiszeripar, földügy, földügyi térképészet, hal‑ és vadgazdálkodás.
Miniszterelnökséget vezető miniszter (MvM)
Általános politikai koordináció, EU‑ügyek koordinációja, EU‑politikák kialakítása, kormányzati kommunikáció, kormánybiztosok koordinációja, kormányzati társadalmi kapcsolatok, kormányzati stratégiák támogatása, közszolgálati életpálya, társadalompolitika összehangolása. Egyes igazságügyi kérdésekben (versenyjog, közbeszerzés, perrendtartási panaszok) a Kormány „igazságügyért felelős tagja".
Belügyminiszter (BM)
Aktív Magyarország (kerékpárutak, túraútvonalak, szabadidősport, ökoturizmus, kisvasutak), anyakönyv, büntetés‑végrehajtás, határrendészet, idegenrendészet és menekültügy, katasztrófavédelem, kéményseprés, kiemelt nemzetközi sport‑ és sportdiplomáciai események, közbiztonság, közlekedésrendészet, közterület‑felügyelet, külföldiek beilleszkedése, külföldre utazás szabályozása, minősített adatok védelmi felügyelete, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása, rendészet (rendőrség), sportpolitika és sportlétesítmény‑fejlesztés, személyiadat‑ és lakcímnyilvántartás, terrorelhárítás.
Egészségügyi miniszter (EüM)
Egészségbiztosítás (természetbeni és pénzbeli, kivéve CSED/GYED), egészségügy, kábítószer‑megelőzés és ‑koordináció. Vétójogot kapott.
Élő környezetért felelős miniszter (ÉKFM)
Erdőgazdálkodás, hulladékgazdálkodás (közszolgáltatás, díjmegállapítás, felügyelet), körforgásos gazdaság és termékértéklánc, környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű, vízvédelem, vízügyi igazgatás. Klímapolitika itt (de „energiapolitikáért felelős tagi" minőségben). Állatkert és állatvédelem hatósági ügyei is itt vannak.
Honvédelmi miniszter (HM)
Honvédelem (Magyar Honvédség), védelmi és biztonsági célú központi beszerzések, védelmi fejlesztések (és hadfelszerelési fejlesztések stratégiája, kettős felhasználású termékek engedélyezése).
Igazságügyi miniszter (IM)
Állampolgárság, igazságügy (alkotmányozás, jogalkotás minősége, jogharmonizáció, Magyar Közlöny, kegyelmi ügyek, alkotmánybírósági képviselet), kárpótlás, köziratok kezelésének szakmai irányítása, szabálysértési szabályozás, választójogi és népszavazási szabályozás. Jogi és alkotmányossági vétójog.
Külügyminiszter (KüM)
Külpolitika (egységes külképviseleti rendszer, konzuli szolgálat, nemzetközi szerződések, fejlesztési együttműködés, humanitárius segítségnyújtás, EU‑bővítés, közös kül‑ és biztonságpolitika), kulturális diplomácia és külföldi magyar kulturális intézetek, polgári hírszerzés irányítása, üldözött keresztények megsegítése és Hungary Helps Program.
Oktatási és gyermekügyi miniszter (OGYM)
Felnőttképzés, felsőoktatás, köznevelés, gyermek‑ és ifjúságpolitika (gyermektáborok, tehetséggondozás, gyermekek napközbeni ellátása), szakképzés. Vétójogot gyakorolhat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói joga (közigazgatás‑fejlesztésért felelős tagi minőségben).
Szociális és családügyi miniszter (SZCSM)
Áldozatsegítés, családpolitika (CSED, GYED, népesedés, családtámogatás, családbarát szülészet), foglalkoztatáspolitika (munkajog, bérpolitika, munkavédelem), gyermekek és ifjúság védelme (gyermekvédelem, gyámügy, örökbefogadás), harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása, közfoglalkoztatás, szociálpolitika (fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek), társadalmi felzárkózás (roma integráció).
Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (TKKM)
Audiovizuális politika, egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, Európa Kulturális Fővárosa pályázat, kultúra, kulturális örökségvédelem, mozgóképszakma, nemzetiségpolitika, nemzetpolitika (határon túli magyarok), társadalmi és civil kapcsolatok, társadalmi párbeszéd.
Tudományos és technológiai miniszter (TTM)
E‑közigazgatás, e‑közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítése, elektronikus hírközlés, informatika, kormányzati tudománypolitika, közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatósága, tudománypolitika koordinációja, űriparfejlesztés és űrtechnológia.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
