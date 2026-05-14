Már nem csak autókat gyártanak: intelligens energiarendszer épült Debrecenben

A Parkl Digital Technologies a saját megoldásait és a Schneider Electric technológiáját használva építette ki Magyarország egyik legnagyobb, vállalati elektromos autó töltőinfrastruktúráját a BMW Group debreceni gyárában - olvasható a vállalat közleményében.

A mobilitási megoldásokat kínáló Parkl a Schneider Electric által gyártott töltőberendezéseket, valamint a cég által fejlesztett töltésmenedzsment rendszert (LMS, Load Management System) telepített a BMW Group debreceni gyárában az ott dolgozók és vendégeik elektromos autóinak töltéséhez.

Összesen 300 AC és DC (váltakozó, illetve egyenármú) töltőállomást helyeztek el a létesítménynél.

A rendszer kiépítéséhez korszerű AC és DC töltőberendezéseket, valamint fejlett töltésmenedzsment-rendszert alkalmaztak. Az AC töltők egy átlagos kapacitású elektromos autó akkumulátorát nagyjából 4-4,5 óra alatt képesek feltölteni nulláról 100 százalékra, míg a gyorstöltők esetében ehhez akár 25 perc is elegendő lehet.

Az intelligens töltésmenedzsment-rendszer folyamatosan figyeli a létesítmény betáplálási pontjainak pillanatnyi terhelését, és

a rendelkezésre álló kapacitásnak megfelelően szabályozza az autók töltését.

Ennek köszönhetően elkerülhető a hálózat túlterhelése vagy az esetleges áramszolgáltatói bírság, miközben az autók mindig az adott pillanatban elérhető legnagyobb teljesítménnyel tölthetnek. A rendszer emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy az üzemeltetők egyetlen felületen kezeljék az összes töltőberendezést, távolról újraindítsák azokat, firmware-frissítéseket hajtsanak végre, illetve szoftveres hibajavításokat végezzenek. VIP-jogosultságok is beállíthatók, így bizonyos járművek mindig prioritást élvezhetnek a töltés során.

A BMW Group debreceni gyárában kialakított infrastruktúrát úgy tervezték meg, hogy a jövőbeni igényekhez is rugalmasan alkalmazkodjon. Ennek megfelelően további töltőberendezések és töltésmenedzsment-rendszerek integrálásával akár többszörösére is bővíthető a kapacitás.

A két vállalat még tavaly jelentette be együttműködését egy innovatív és hatékony hazai töltési infrastruktúra fejlesztésére. A debreceni projekt során a mobilitási szolgáltató kulcsrakész megoldást biztosított: a telepítéstől kezdve az üzemeltetésen át egészen a szoftverintegrációig és a felhasználói jogosultságok kezeléséig teljes körűen menedzselte a rendszert.

Az integrációs szakértelem és a fejlett szoftveres háttér a korszerű töltéstechnológiával együtt nemcsak magas üzembiztonságot, hanem kiemelkedő felhasználói élményt is biztosít

– mutatott rá Hajós Balázs, a Schneider Electric értékesítési igazgatója.

Szerinte az intelligens töltési infrastruktúrák szerepe már nemcsak a vállalati, hanem az ipari környezetben is egyre meghatározóbbá válik, amit leginkább az egymásra épülő hardveres és szoftveres megoldások képesek hatékonyan kiszolgálni.