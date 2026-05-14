Megmérték, mit gondolnak a fideszesek Orbán Viktor távozásáról

A Fidesz szavazóinak többsége továbbra is Orbán Viktorral képzeli el a párt jövőjét a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint, amit a Telex közölt. A választási vereség után ugyanakkor már megjelent a kérdés, hogy hosszabb távon Orbánnal vagy Orbán nélkül lehet-e újraépíteni a Fideszt.

A Fideszre áprilisban szavazók közel kétharmada nem szeretné, hogy Orbán Viktor lemondjon a párt vezetéséről a választási vereség után.

Ez derült ki a 21 Kutatóközpont telefonos felméréséből, amelyet a Telex megrendelésére készítettek május 9. és 13. között ezer ember megkérdezésével.

A kutatás szerint a Fidesz-szavazók 64 százaléka úgy látja, hogy a párt Orbán Viktorral együtt képzelhető el, míg 28 százalék szerint helyes lenne, ha átadná másnak a vezetést.

A bizonytalanabb hangulat főleg azoknál jelent meg, akik ugyan még a Fideszre szavaztak a választáson, de azóta eltávolodtak a párttól. Ebben a körben már többségben vannak azok, akik szerint Orbánnak át kellene adnia a párt irányítását.

A felmérésből az is látszik, hogy a legtöbb szavazó nem lát egyértelmű utódot Orbán Viktor mögött.

A Fideszre szavazók mindössze 12 százaléka tudott konkrét nevet mondani arra, ki vezethetné a pártot a jövőben.

A legtöbben Szijjártó Pétert említették, de többen megnevezték Gulyás Gergelyt is. Néhány válaszadó Varga Judit nevét hozta fel lehetséges utódként, miközben Lázár Jánost alig említették a megkérdezettek.

A téma azért került elő erősebben az elmúlt hetekben, mert Orbán Viktor a történelmi választási vereség után szóban vállalta a felelősséget, de nem mondott le a pártelnöki posztról. A Fidesz június közepén tart tisztújító kongresszust, ahol újra napirendre kerülhet a kérdés.

Címlapkép forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

