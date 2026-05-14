Megszólalt a Corvinus az oktatók kiállása után, kiderült, hogyan képzelnék el az egyetem jövőjét

Reagált a Corvinus a szakszervezet kiállására az alapítványi fenntartás ellen. Közleményükben azt írják, széleskörű egyeztetést folytatnak az egyetem jövőjéről a hallgatókat és oktatói-kutatói közösséget is bevonva. Az egyeztetés alapját egy, a rektor által jegyzett vitaanyag képzi, amiben kifejtik, hogy hogyan alakítanák át a jelenlegi modellt.

Az egyetem az intézmény jövőjével kapcsolatban azt írta:

"Az egyeztetések megkezdődtek az oktatói-kutatói közösséggel, a szolgáltató területekkel, az intézetvezetőkkel, a Professzori Testülettel, a Szenátussal, a Corvinus Alkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezet képviselőivel, valamint a Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat vezetőivel is. A témában a hallgatók szervezésében további fórumok is lesznek."

A konzultáció alapját egy vitaanyag adja, amely nyilvánosan elérhető.

A vitaanyag azt javasolja, hogy a Corvinus tartsa meg az alapítványi fenntartású irányítási struktúrát, ugyanakkor azt teljes mértékben igazítsa az európai normákhoz, és kezelje az akadémiai szabadsággal, valamint az egyetemi autonómiával kapcsolatos aggályokat.

A javaslat szerint a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület venné át. A testület négy, egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, három üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. A modellben továbbá minden akadémiai ügy kizárólag a Szenátus hatáskörébe tartozna, amelyet jogszabályi garanciáknak kellene biztosítaniuk.

A tervvel szerintük a Corvinus irányítási modellje a nemzetközi felsőoktatási piacon sikeres intézmények gyakorlatához közelítene.

