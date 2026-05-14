  • Megjelenítés
Megszólalt a Corvinus az oktatók kiállása után, kiderült, hogyan képzelnék el az egyetem jövőjét
Gazdaság

Megszólalt a Corvinus az oktatók kiállása után, kiderült, hogyan képzelnék el az egyetem jövőjét

Portfolio
Reagált a Corvinus a szakszervezet kiállására az alapítványi fenntartás ellen. Közleményükben azt írják, széleskörű egyeztetést folytatnak az egyetem jövőjéről a hallgatókat és oktatói-kutatói közösséget is bevonva. Az egyeztetés alapját egy, a rektor által jegyzett vitaanyag képzi, amiben kifejtik, hogy hogyan alakítanák át a jelenlegi modellt.

Az egyetem az intézmény jövőjével kapcsolatban azt írta:

"Az egyeztetések megkezdődtek az oktatói-kutatói közösséggel, a szolgáltató területekkel, az intézetvezetőkkel, a Professzori Testülettel, a Szenátussal, a Corvinus Alkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezet képviselőivel, valamint a Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat vezetőivel is. A témában a hallgatók szervezésében további fórumok is lesznek."

A konzultáció alapját egy vitaanyag adja, amely nyilvánosan elérhető.

A vitaanyag azt javasolja, hogy a Corvinus tartsa meg az alapítványi fenntartású irányítási struktúrát, ugyanakkor azt teljes mértékben igazítsa az európai normákhoz, és kezelje az akadémiai szabadsággal, valamint az egyetemi autonómiával kapcsolatos aggályokat.

Még több Gazdaság

Kormányalakítás 2026: megvolt az első maratoni kormányülés

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Hatalmas dilemma előtt áll az EKB, Lagarde sem tudja, merre kell indulni

A javaslat szerint a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület venné át. A testület négy, egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, három üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. A modellben továbbá minden akadémiai ügy kizárólag a Szenátus hatáskörébe tartozna, amelyet jogszabályi garanciáknak kellene biztosítaniuk.

A tervvel szerintük a Corvinus irányítási modellje a nemzetközi felsőoktatási piacon sikeres intézmények gyakorlatához közelítene.

Kapcsolódó cikkünk

150 oktató tiltakozik a KEKVA ellen a Corvinuson, új modellt szeretnének

Cikkünk frissül.

Címlapkép forrása: AKOS STILLER

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Hivatalban a Magyar-kormány, így telik az első nap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility