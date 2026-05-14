Megtört a lendület: alaposan odavágott a kemény tél Európa ötödik legnagyobb gazdaságának

A bruttó hazai termék januártól márciusig éves összevetésben 3,4 százalékkal bővült. Ez elmarad az előző negyedév felfelé korrigált, 4,1 százalékos növekedésétől. A Bloomberg által megkérdezett 17 elemző konszenzusa 3,7 százalékos bővülést várt. Három negyedéves gyorsulás után ez az első lassulás a növekedési ütemben.
A PKO Bank Polski elemzői szerint a lassulás fő oka a szokatlanul hosszú és kemény tél volt. Az időjárás jelentősen visszavetette az építőipar, a feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor teljesítményét. A Bank Millennium arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború hatásai az első negyedévben még kevésbé érvényesültek. Ha azonban a konfliktus elhúzódik és az inflációs nyomás erősödik, az már a fogyasztást is visszafoghatja.
A Bloomberg elemzői szerint az új adat jelentősen bonyolítja a Monetáris Politikai Tanács (MPC) helyzetét. Adam Glapiński jegybankelnök májusban még arról beszélt, hogy az áprilisi ülés óta nőtt a kamatemelés valószínűsége. Ezt azzal indokolta, hogy az infláció 3,2 százalékra gyorsult, amivel megközelítette a jegybanki célsáv felső határát. William Jackson, a Capital Economics vezető feltörekvő piaci elemzője szerint a gyengébb GDP-adat viszont
mérsékelheti az MPC-ben az utóbbi hetekben megjelent héja hangokat.
Henryk Wnorowski, az MPC egyik tagja már az adatközlés előtt úgy nyilatkozott, hogy
őt jobban aggasztja a GDP-növekedés lassulása, mint az infláció.
A döntéshozó egyúttal mindenkit óva intett az elhamarkodott kamatlépésektől. Szerinte a közel-keleti konfliktus közepette biztosítani kell, hogy egy esetleges monetáris szigorítás ne okozzon károkat az ezermilliárd dolláros lengyel gazdaságnak.
A vártnál gyengébb adatra a zloty alig reagált, az euróval szemben csupán minimálisan erősödött. A tízéves állampapírhozam egy bázisponttal, 5,90 százalékra mérséklődött.
A Bank Millennium egyébként már az adatközlés előtt 3,8 százalékról 3,6 százalékra rontotta a 2026-os lengyel GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését.
