Minden oldalról jön az inflációs nyomás az amerikai gazdaságban
Lassul az amerikai kiskereskedelmi forgalom inflációval igazítva, miközben az infláció minden frontos erősödik. Klasszikus stagfláció előszobájában lehetünk.

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom havi alapon 0,5%-kal, éves alapok 4,9%-kal emelkedett. Ha viszont figyelembevesszük, hogy az infláció 3,8%, akkor a reálnövekedés inkább csak 1% körüli.

Az export árak éves alapon 8,8%-kal nőttek az előző havi 5,4% után, míg az import árak 2,3%-ot éves növekedést követően áprilisban 4,2%-kal emelkedtek. Ebben szinte teljes egészében az iráni háborúnak van szerepe.

Összességében a bejövő adatok bár a felszínen erősnek tűnnek, inkább stagflációs jeleket sugallnak. A kiskereskedelmi forgalom reálértéken inkább 1% körüli, miközben az infláció, a termelői infláció és az export, import infláció is gyorsan emelkedik.

Ugyanakkor a fogyasztó szempontjából kedvező jelenség most a tőzsdék emelkedése a vagyonhatáson keresztül.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az idei évre az amerikai kamatcsökkentéseket el kell felejteni és lehet, hogy lassan inkább a következő emelés időpontjáról fogunk beszélgetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

