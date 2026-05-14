Nagy bejelentéseket tett Ruszin-Szendi Romulusz: rendezik a katonák bérét, új szabadnapok is jönnek

Tízperces videóval érkezett közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A miniszter számos ígéretet tett a honvédség dolgozói felé. Május 21-ét és május 22-ét a minisztérium és a Honvédség teljes állományának szolgálatmentes nappá nyilvánítják, és 10 új szabadnapot kap az állomány. Rendezik a bérfeszültségek kérdését, új vizsgálatok jönnek, a laktanyát újra Petőfi Sándorról nevezik el, ezenkívül minden alakulat szavazhat arról, szeretné-e visszakapni történelmi nevét és hadrendi számát.

Új korszak kezdődik a Magyar Honvédségnél, ahol újra a katona kerül a középpontba – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz. Az újdonsült honvédelmi miniszter számos bejelentést is tett a rábízottak felé.

Gyors, azonnal érezhető döntések jönnek a katonák moráljának helyreállítására: a Honvédelem Napja alkalmából

2026. május 21-ét és 22-ét "a honvédelem nagy családjába tartozó teljes állomány számára" szolgálatmentes nappá nyilvánítják.

"Átvilágítjuk a bérrendszert és megkezdjük a bérfeszültségek felszámolását" – tette hozzá Ruszin-Szendi, egyúttal megszüntetik az adminisztratív és a műveleti szerepkört betöltő katonák megkülönböztetését.

Ruszin-Szendi tervei között szerepel az is, hogy kivezessék azokat a méltatlan jogszabályokat, amelyek megrendítették az állomány biztonságérzetét. Valódi, erős honvédelmi törvény fogja védeni a magyar katonákat.

A következő hónapokban kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét is.

A miniszter célja, hogy 2027. január 1-jén a katonák már az új szabályokkal kezdhessék meg az új évet.

A "fiatalítás" és a "politikai tisztogatás" következtében eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a Honvédség kötelékébe.

Ruszin-Szendi egyúttal berendeli az elmúlt időszak legsúlyosabb eseteinek vizsgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait, különös tekintettel

  • a kézigránát-baleset körülményeire,
  • a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hekkertámadás ügyére,
  • a MIG-29-es ügyekre, az eltűnt eszközök körülményeire,
  • a filmforgatásokra és az eltűnt haditechnikai eszközökre,
  • a fiktív tartalékos katonák kifizetéseire, valamint
  • a hintóvásárlás ügyére.

A közvélemény folyamatos tájékoztatást fog kapni, és szükség esetén új vizsgálatok is következnek - szögezte le a miniszter.

Ugyanez igaz a beszerzésekre és a védelmi ipar privatizációjára is. Zéró tolerancia lesz a korrupcióval és az önérdekkel szemben.

Modern, ütőképes, tisztelt Honvédséget építünk - mondta Ruszin-Szendi Romulusz.

Holnaptól újra Petőfi Sándor nevét viseli majd a laktanya - jelentette be.

Minden alakulat állománya lehetőséget kap arra, hogy megszavazza, szeretné-e visszakapni alakulatának korábbi történelmi nevét és a hadrendi számát.

A holnapi névadó ünnepségről élő közvetítés is lesz, amelyet az egész ország láthat.

Plusz 10 nap szabadságot kap az állomány, az erről szóló miniszteri határozatot Ruszin-Szendi Romulusz a videó végén helyben alá is írta.

