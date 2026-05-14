Nagy bejelentéseket tett Ruszin-Szendi Romulusz: rendezik a katonák bérét, új szabadnapok is jönnek

Új korszak kezdődik a Magyar Honvédségnél, ahol újra a katona kerül a középpontba – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz. Az újdonsült honvédelmi miniszter számos bejelentést is tett a rábízottak felé.
Gyors, azonnal érezhető döntések jönnek a katonák moráljának helyreállítására: a Honvédelem Napja alkalmából
2026. május 21-ét és 22-ét "a honvédelem nagy családjába tartozó teljes állomány számára" szolgálatmentes nappá nyilvánítják.
"Átvilágítjuk a bérrendszert és megkezdjük a bérfeszültségek felszámolását" – tette hozzá Ruszin-Szendi, egyúttal megszüntetik az adminisztratív és a műveleti szerepkört betöltő katonák megkülönböztetését.
Ruszin-Szendi tervei között szerepel az is, hogy kivezessék azokat a méltatlan jogszabályokat, amelyek megrendítették az állomány biztonságérzetét. Valódi, erős honvédelmi törvény fogja védeni a magyar katonákat.
A következő hónapokban kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét is.
A miniszter célja, hogy 2027. január 1-jén a katonák már az új szabályokkal kezdhessék meg az új évet.
A "fiatalítás" és a "politikai tisztogatás" következtében eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a Honvédség kötelékébe.
Ruszin-Szendi egyúttal berendeli az elmúlt időszak legsúlyosabb eseteinek vizsgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait, különös tekintettel
- a kézigránát-baleset körülményeire,
- a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hekkertámadás ügyére,
- a MIG-29-es ügyekre, az eltűnt eszközök körülményeire,
- a filmforgatásokra és az eltűnt haditechnikai eszközökre,
- a fiktív tartalékos katonák kifizetéseire, valamint
- a hintóvásárlás ügyére.
A közvélemény folyamatos tájékoztatást fog kapni, és szükség esetén új vizsgálatok is következnek - szögezte le a miniszter.
Ugyanez igaz a beszerzésekre és a védelmi ipar privatizációjára is. Zéró tolerancia lesz a korrupcióval és az önérdekkel szemben.
Modern, ütőképes, tisztelt Honvédséget építünk - mondta Ruszin-Szendi Romulusz.
Holnaptól újra Petőfi Sándor nevét viseli majd a laktanya - jelentette be.
Minden alakulat állománya lehetőséget kap arra, hogy megszavazza, szeretné-e visszakapni alakulatának korábbi történelmi nevét és a hadrendi számát.
A holnapi névadó ünnepségről élő közvetítés is lesz, amelyet az egész ország láthat.
Plusz 10 nap szabadságot kap az állomány, az erről szóló miniszteri határozatot Ruszin-Szendi Romulusz a videó végén helyben alá is írta.
