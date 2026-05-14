  • Megjelenítés
Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint
Gazdaság

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Portfolio
A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon
Megosztás

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

Csütörtök reggel az euró árfolyama nagyjából 358–359 forintos sáv közepén maradt, ami bár érdemi gyengülés az elmúlt hétvégéhez képest, továbbra is ötéves csúcsközeli szintnek számít a magyar deviza számára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben még látványosabb a forint ereje. Az USD/HUF jegyzés 305–307 körül mozog, ami rendkívül erős szint historikus összevetésben, különösen ahhoz képest, hogy 2022-ben a 430-as szint közelébe is gyengült a magyar deviza. A mostani mozgást részben az magyarázza, hogy a dollár nemzetközileg is veszített erejéből, miközben a befektetők egy része újra keresi a magas kamatot kínáló régiós devizákat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai kereskedésben alapvetően óvatos nemzetközi hangulat látszik. A piac egyszerre figyeli az amerikai jegybank kamatpolitikáját, a közel-keleti feszültségeket és az európai gazdasági kilátásokat. A dollár mozgását most elsősorban az befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartanak újabb geopolitikai sokkoktól, illetve mennyire számítanak amerikai kamatcsökkentésekre.

A forintot közben továbbra is támogatja a viszonylag magas magyar kamatkörnyezet és az EU-pénzekkel kapcsolatos optimizmus. A régiós devizák közül egyébként nem csak a forint teljesít erősen: a lengyel zloty és a cseh korona is stabil maradt az elmúlt időszakban, részben annak köszönhetően, hogy a közép-európai jegybankok sokáig magas kamatszinteket tartottak fenn.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban a befektetők elsősorban az amerikai inflációs és kamatpályával kapcsolatos jelzéseket figyelhetik, miközben Magyarország esetében továbbra is kulcskérdés marad, hogy milyen ütemben haladnak az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalások. A piac jelenleg láthatóan arra számít, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között gyorsabb közeledés jöhet, ami tovább erősítheti a forintot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?

Ritka helyzetbe kerültek a magyar befektetők, miután a kormányváltás hatására négy éve nem látott erőt mutat a forint: eurót mostanában bőven 360-as árfolyam alatt, dollárt pedig időnként akár 300-as szint közelében lehet váltani. A kínálkozó vételi lehetőségek láttán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e megragadni ezt a nem mindennapi alkalmat, és jól "bezsákolni" a különféle devizás befektetésekből, ezzel bebiztosítva annak a lehetőségét, hogy önmagában a forint esetleges gyengülésén is keressenek. Mutatjuk, mi mindenre érdemes ügyelni, mielőtt valaki fejest ugrik egy ilyen műveletbe.

Tovább a cikkhez
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Ütöttek egyet a forinton az MNB lépése után
Megjósolta az elemző, milyen árfolyamon vezetheti be Magyarország az eurót
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility