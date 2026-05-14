Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint
Csütörtök reggel az euró árfolyama nagyjából 358–359 forintos sáv közepén maradt, ami bár érdemi gyengülés az elmúlt hétvégéhez képest, továbbra is ötéves csúcsközeli szintnek számít a magyar deviza számára.
A dollárral szemben még látványosabb a forint ereje. Az USD/HUF jegyzés 305–307 körül mozog, ami rendkívül erős szint historikus összevetésben, különösen ahhoz képest, hogy 2022-ben a 430-as szint közelébe is gyengült a magyar deviza. A mostani mozgást részben az magyarázza, hogy a dollár nemzetközileg is veszített erejéből, miközben a befektetők egy része újra keresi a magas kamatot kínáló régiós devizákat.
A mai kereskedésben alapvetően óvatos nemzetközi hangulat látszik. A piac egyszerre figyeli az amerikai jegybank kamatpolitikáját, a közel-keleti feszültségeket és az európai gazdasági kilátásokat. A dollár mozgását most elsősorban az befolyásolja, hogy a befektetők mennyire tartanak újabb geopolitikai sokkoktól, illetve mennyire számítanak amerikai kamatcsökkentésekre.
A forintot közben továbbra is támogatja a viszonylag magas magyar kamatkörnyezet és az EU-pénzekkel kapcsolatos optimizmus. A régiós devizák közül egyébként nem csak a forint teljesít erősen: a lengyel zloty és a cseh korona is stabil maradt az elmúlt időszakban, részben annak köszönhetően, hogy a közép-európai jegybankok sokáig magas kamatszinteket tartottak fenn.
A következő napokban a befektetők elsősorban az amerikai inflációs és kamatpályával kapcsolatos jelzéseket figyelhetik, miközben Magyarország esetében továbbra is kulcskérdés marad, hogy milyen ütemben haladnak az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalások. A piac jelenleg láthatóan arra számít, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között gyorsabb közeledés jöhet, ami tovább erősítheti a forintot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Ritka helyzetbe kerültek a magyar befektetők, miután a kormányváltás hatására négy éve nem látott erőt mutat a forint: eurót mostanában bőven 360-as árfolyam alatt, dollárt pedig időnként akár 300-as szint közelében lehet váltani. A kínálkozó vételi lehetőségek láttán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e megragadni ezt a nem mindennapi alkalmat, és jól "bezsákolni" a különféle devizás befektetésekből, ezzel bebiztosítva annak a lehetőségét, hogy önmagában a forint esetleges gyengülésén is keressenek. Mutatjuk, mi mindenre érdemes ügyelni, mielőtt valaki fejest ugrik egy ilyen műveletbe.
Váratlan fordulat gáncsolhatja az idei turisztikai szezont, pedig a foglalások alapján bíztató a kép
Kovács Balázst, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatóját kérdezte a Portfolio.
Kilenc év után repült Kínába amerikai elnök - Nézzük, miről volt szó a tárgyalások első napján
Minden szép, minden jó, mindenki mosolyog.
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Közel sem egyértelmű a döntés – adunk néhány fogódzót.
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Hivatalos a lista, ami teljesen átírja az eddigi rendszert.
Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt
Nyugtat az infektológus.
A Magyar-kormány első ülésén már jelen voltak égető kérdések
Fontos gazdasági témák voltak napirenden, összefoglaljuk a lényeget.
Rengett a föld Magyarországon
Több bejelentés is érkezett.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.