Nagyott csökkent az állampírok aukciós átlaghozama

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 157,18 milliárd forint volt, így a lefedettség 786% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva
az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 68 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 5,44% és 5,47% között szórt, az átlaghozam 5,45% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 49 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 108,79 milliárd forint volt, így a lefedettség 725% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 57 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 5,47% és 5,49% között szórt, az átlaghozam 5,48% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 49 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 15 ponttal volt kisebb.
A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 395,04 milliárd forint volt, így a lefedettség 1975% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 118,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az összes papír 5,53% hozammal kelt el. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 59 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 18 ponttal volt kisebb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-05-14
|5Y
|2031/B
|20 000
|157 176
|68 000
|5,47
|5,45
|5,44
|2026-05-14
|3Y
|2029/C
|15 000
|108 788
|57 000
|5,49
|5,48
|5,47
|2026-05-14
|10Y
|2037/A
|20 000
|395 040
|118 500
|5,53
|5,53
|5,53
|2026-05-12
|3M
|D260930
|30 000
|88 026
|44 000
|5,96
|5,88
|5,80
|2026-05-07
|15Y
|2041/A
|15 000
|101 904
|48 500
|5,95
|5,92
|5,90
|2026-05-07
|12M
|D270428
|30 000
|58 320
|30 000
|5,84
|5,82
|5,65
|2026-05-06
|6M
|D261223
|30 000
|52 014
|40 000
|5,97
|5,92
|5,60
|2026-04-09
|20Y
|2051/G
|15 000
|14 745
|7 000
|6,75
|6,73
|6,72
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
Címlapkép forrása: AI/Portfolio
Címlapkép forrása: Portfolio
