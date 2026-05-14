Nagyott csökkent az állampírok aukciós átlaghozama
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 157,18 milliárd forint volt, így a lefedettség 786% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva

az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 68 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 5,44% és 5,47% között szórt, az átlaghozam 5,45% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 49 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 108,79 milliárd forint volt, így a lefedettség 725% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 57 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 5,47% és 5,49% között szórt, az átlaghozam 5,48% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 49 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 15 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 395,04 milliárd forint volt, így a lefedettség 1975% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 118,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az összes papír 5,53% hozammal kelt el. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 59 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 18 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam
2026-05-14 5Y 2031/B 20 000 157 176 68 000 5,47 5,45 5,44
2026-05-14 3Y 2029/C 15 000 108 788 57 000 5,49 5,48 5,47
2026-05-14 10Y 2037/A 20 000 395 040 118 500 5,53 5,53 5,53
2026-05-12 3M D260930 30 000 88 026 44 000 5,96 5,88 5,80
2026-05-07 15Y 2041/A 15 000 101 904 48 500 5,95 5,92 5,90
2026-05-07 12M D270428 30 000 58 320 30 000 5,84 5,82 5,65
2026-05-06 6M D261223 30 000 52 014 40 000 5,97 5,92 5,60
2026-04-09 20Y 2051/G 15 000 14 745 7 000 6,75 6,73 6,72
2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93
Adatok forrása: ÁKK.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

