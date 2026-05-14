Rendkívül súlyos emberi hiba történt, kisiklott egy vonat a Nyugatiban

A fennakadás főként a ceglédi és a lajosmizsei vonalat érinti: hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is számítani kell.

Az elsődleges információk szerint a kisiklást emberi tévedés, váltóállítási hiba okozhatta. A baleset miatt három vágányon szünetel a forgalom.

A fennakadás miatt

több elővárosi járat menetrendje is módosul.

A lajosmizsei S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek, és onnan is indulnak. Ugyanez érvényes a monori S50-es vonatokra is, amelyek szintén csak Kőbánya-Kispestig járnak.

A változások részeként Kőbánya alsón is megállnak a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló InterCityk.

A fennakadás végéig a BKK az M3-as metrón elfogadja a vasúti jegyeket is.

Több járat teljesen kimarad:

a Nyugati pályaudvarról 5 órakor Szolnokra induló Z50-es vonat nem közlekedik, ahogy a Lajosmizséről 5:40-kor a Nyugati pályaudvarra induló S21-es vonat sem.

Az utasoknak a reggeli és délelőtti órákban érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, különösen a ceglédi és a lajosmizsei vonalon.

