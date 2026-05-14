Rogán Antal megszólalt a "luxusminisztériumról" és a túlárazási vádakról

Rogán Antallal készített interjút a Telex, amiben a korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter megvédte a kabinetiroda több tízmilliárd forintos felújítását, visszautasította a túlárazási vádakat és arról is beszélt, hogy nem tervezi elhagyni az országot. A korábbi miniszter szerint minden szerződés törvényesen született, a kabinetiroda épülete pedig hosszú távon is megfelelő lesz a következő kormányok számára.

Rogán Antal szerint a kabinetiroda épületének felújítása minden részletében nyilvános volt, és az épületet még beköltözés előtt építészeti szakújságíróknak is bemutatták. A korábbi miniszter úgy fogalmazott, hogy szerinte egy nívós felújítás készült, amely a következő 15-20-30 évben is alkalmas lehet minisztériumi használatra.

A politikus arról is beszélt, hogy örül annak, hogy végül a Szociális Ügyminisztérium költözik az épületbe, és reméli, hogy az akadálymentesítés megfelelően lett kialakítva.

A kabinetirodát ért kritikákra reagálva Rogán Antal azt mondta, hogy az épület nagy része egyszerűen volt berendezve, saját irodájában pedig olyan bútorokat használt, amelyeket már 16-20 éve visz magával különböző munkahelyeire. A reprezentatív tárgyalókat szerinte szinte nem is használták.

Tagadta azt is, hogy az épületben szivarszoba működött volna. Azt mondta, a házat eredetileg külügyminisztériumi használatra alakították ki, és az összes kormányzati épülethez hasonlóan itt is tilos a dohányzás.

Rogán Antal reagált a Balásy Gyula érdekeltségeihez köthető kommunikációs szerződésekkel kapcsolatos kérdésekre is. A korábbi miniszter szerint minden megbízást közbeszerzésen nyertek el, és több esetben más önkormányzatok vagy intézmények számára is ezek a cégek adták a legjobb ajánlatot.

Arra a felvetésre, hogy a szerződések túlárazottak lehettek, Rogán azt mondta, hogy a jelenlegi miniszterelnök korábban maga is aláírta ezeket a megállapodásokat, ezért szerinte nyilvánvalóan jogszerűnek tartotta őket.

A volt miniszter arról is beszélt, hogy Balásy Gyula cégeinek állami felajánlása az üzletember saját döntése volt. Rogán szerint Balásy építő típusú ember, ezért feltételezhetően nem akarta egyszerűen leépíteni a vállalkozásait.

Arra a kérdésre, hogy tart-e attól, hogy terhelő adatok kerülhetnek elő a kommunikációs szerződésekkel kapcsolatban, Rogán Antal azt válaszolta, hogy teljesen nyugodt, mert szerinte minden törvényesen történt.

Rogán Antal a kommunikációs szerződésekkel kapcsolatos kritikákra reagálva azt mondta, hogy ő soha nem írt alá olyan megállapodást, amellyel ne értett volna egyet, vagy amelyet a minisztériumi jogászok és az igazgatási államtitkár ne támogatott volna.

A korábbi miniszter vitatta azt az állítást is, hogy egyes állami cégvezetők kényszerből írták volna alá a Balásy Gyula érdekeltségeihez tartozó cégekkel kötött szerződéseket. Rogán szerint aki aláír egy szerződést, az felelősséget is vállal érte, ezért szerinte nem hiteles az az utólagos érvelés, hogy valakinek nem volt más lehetősége.

A túlárazási vádakkal kapcsolatban Rogán Antal azt mondta, hogy a kommunikációs ügynökségi jutalékokat szerződésben maximalizálták, szerinte 15 százalékos plafon mellett működtek ezek a konstrukciók. Emiatt túlzónak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint a Balásy-cégek kiemelkedően magas profitmarzzsal dolgoztak.

Arra a felvetésre, hogy egyes Balásy-érdekeltségek bizonyos években akár 30 százalékos nyereséget is elérhettek, Rogán azt válaszolta, hogy szerinte ilyen profitot maga az ügynökségi tevékenység nem termelhetett a szerződéses korlátok miatt.

Rogán Antal azt mondta,

nem tart semmilyen újabb vizsgálattól, mert az elmúlt években szerinte már számos eljárás és vizsgálat zajlott vele kapcsolatban.

Állítása szerint legalább húsz feljelentés érte, emellett több különböző vizsgálat is indult, amelyek közül több már le is zárult.

Arra a kérdésre, hogy szerinte minden tisztességesen történt-e az ügyeiben, Rogán úgy válaszolt, hogy igen, álláspontja szerint minden rendben zajlott.

A volt miniszter arról is beszélt, hogy a jövőben tovább dolgozik, és folytatja a munkáját Orbán Viktor mellett.

A beszélgetés végén azt is kijelentette, hogy nem tervezi elhagyni Magyarországot, és továbbra is jól érzi magát az országban.

