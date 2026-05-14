Román kormányválság - Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokat hirdetett az államfő

Az alkotmány által előírt konzultációsorozatra az államfő parlamenti súlyuk sorrendjében valamennyi frakció küldöttségét meghívta, annak ellenére, hogy több ízben leszögezte: nem fog olyan miniszterelnök-jelöltnek kormányalakítási megbízást adni, aki a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) részvételével, vagy parlamenti támogatásával akar kormányozni.
Az elnök által szorgalmazott Nyugat-barát kormány kinevezéséhez az eddigi négypárti kormányt ellenzéki segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) részvételére lenne szükség, de a PNL továbbra is kizárja a közös kormányzást a PSD-vel, és a két párt vezetői között csütörtökön is folytatódott a nyilatkozatháború.
Sorin Grindeanu PSD-elnök Ilie Bolojan "elhibázott gazdaságpolitikájának" tulajdonította, hogy Románia technikai recesszióba került, és az infláció ismét 10 százalék fölé gyorsult.
A szociáldemokrata politikus elismerte, hogy az utóbbi években a PSD is kormányon volt, de szerinte főleg Bolojant terheli a felelősség Románia elszegényedéséért, mert a miniszterelnök nem volt hajlandó elfogadni a PSD azon javaslatait, amelyekkel a párt "enyhíteni próbálta" a kormány deficitcsökkentő intézkedéseinek terhét.
Az ügyvivő miniszterelnök szerint
erkölcstelen a tűzoltót hibáztatni azért, hogy az előző kormányok felgyújtották a háztetőt
. Bolojan a csütörtöki kormányülés után azt mondta: elismeri, hogy a "tűzoltásra használt víz tönkretett néhány amúgy is menthetetlen bútordarabot a házban", de az általa vezetett kormány népszerűtlen intézkedéseit a 2023-24-es kormányok felelőtlen gazdálkodása tette szükségessé. Bolojan kiemelte: a tavaly júniusban hivatalba lépett kormánynak sikerült több mint egy százalékponttal lefaragnia a megörökölt 9 százalék fölötti GDP-arányos költségvetési hiányt, és kifejezte reményét, hogy augusztusig mintegy 6 százalékig fog lassulni az infláció.
A PSD vezetői továbbra is a - Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a magát jobbközép pártnak tartó Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) közösen alkotott - korábbi kormánykoalíció újjászervezését szorgalmazzák, de a jobboldali pártok kizárják a PSD-vel való további együttműködést.
A román média azt valószínűsíti, hogy Nicusor Dan államfő egy technokrata miniszterelnök-jelölt vezetésével próbálja majd feléleszteni a Nyugat-barát koalíciót, ha pedig ez nem sikerül, akkor arra próbálja rávenni a korábbi Nyugat-barát koalíció pártjait, hogy egy PSD-RMDSZ vagy egy PNL-USR-RMDSZ kisebbségi kormány beiktatásához adjanak parlamenti felhatalmazást.
