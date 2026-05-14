Tarr Zoltán bejelentette: nagy átalakítások jönnek a múzeumoknál, szigorú átvilágításokat is ígért

A kulturális területért felelős államtitkárok és helyettes államtitkárok személyét a miniszterelnök a hétvégén jelenti be. Tarr Zoltán egyértelművé tette, hogy a kultúra jövőjéről többé nem zárt ajtók mögött fognak dönteni. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökével, Turi Attilával a jogszabályoknak megfelelően együttműködnek. A döntéshozatal azonban nem szűkülhet le egyetlen szervezet véleményére. A tárca a jövőben az alkotókkal, az érdekvédőkkel és a teljes kulturális szférával érdemi egyeztetéseket tervez.

A minisztérium a Pénzügyminisztériummal közösen áttekinti a művészeti tao-támogatások, valamint a kreatív szektorban dolgozó szabadúszók adózási helyzetét.

A cél egy olyan kiszámítható környezet megteremtése, amely garantálja a független szereplők megélhetését és az ágazat stabil működését. Ehhez szorosan kapcsolódik a filmipari adókedvezmények stabilizálása. Szintén fontos cél, hogy a Nemzeti Filmintézet élére átlátható, szakmai alapú pályázattal válasszanak új vezetőt, mentesítve az intézményt a politikai befolyástól.

Kiemelt feladat lesz a Demeter Szilárdhoz köthető Magyar Kultúráért Alapítvány teljes körű átvilágítása. A szervezet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) státusza korábban lehetővé tette, hogy jelentős állami vagyon, illetve rengeteg könnyűzenei és irodalmi projekt kerüljön ki a közvetlen parlamenti ellenőrzés alól. A miniszter szerint aggályos, hogy az alapítvány belső működése nehezen megismerhető, ezért alaposan meg kell vizsgálni a közpénzek felhasználását. Az átvilágítás eredményei alapján döntenek majd a szükséges lépésekről. Ennek célja, hogy az állami forrásokat átláthatóbban osszák el, és biztosítsák a független alkotók hozzáférését a támogatásokhoz.

Az állami intézményvezetők és múzeumigazgatók esetében Tarr Zoltán szakmai alapú felülvizsgálatot ígért.

Külön kitért a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) helyzetére. Az intézmények összevonását meggondolatlan és káros döntésnek nevezte, amely idén szinte teljesen leállította az új kiállítások megvalósítását. A kormány célja, hogy a működőképesség fenntartása mellett a lehető legrövidebb időn belül felszámolja ezt a túlzottan központosított rendszert, ezzel párhuzamosan pedig visszaadják a hazai múzeumok intézményi és szakmai autonómiáját.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka