Tömeges kiutasítások az Orbán-kormánytól, jajj a vendégmunkásoknak!

2025-ben 132 600 harmadik országbeli állampolgár belépését utasították el az Európai Unió valamelyik külső határán, ami 7,1%-os éves növekedést jelent. Ehhez képest Magyarországon közel 35%-kal csökkent az elutasított belépések száma, ami a második legnagyobb esést jelentette Észtország 40%-a mögött. Az EU-országokban jogtalanul tartózkodó személyek száma 21,7%-kal csökkent 2024-hez képest, míg az Eurostat Magyarországon ugyanebben a számban 42%-os zuhanást regisztrált. Kijöttek a harmadik országbeli személyek éves kiutasítási és visszatérési adatai is, amik feketén-fehéren mutatják vendégmunkásokkal kapcsolatos politika 180 fokos fordulatát.

Kapcsoljanak rükvercbe!

Tavaly 132 600 harmadik országbeli állampolgártól tagadták meg a belépést az EU valamelyik külső határán, ami 7,1%-os éves növekedésnek felel meg. Az EU területére igyekvőknek a legtöbb csalódást Lengyelország okozta, ahol 40%-kal közel 29 ezerre ugrott a megtagadott belépések száma.

A fenti grafikon jelentős különbségei miatt készítettünk egy másikat is kizárólag azon országok szerepeltetésével, amelyek háromezernél kevesebb befelé igyekvőnek mondtak nemet.

Ezzel szemben Magyarországon tavaly 4505-en jártak így, közel 35%-kal kevesebben, mint 2024-ben.

Ha nem lett volna a koronavírus járvány és az azzal járó lezárások, a 2020-as és 2021-es kiugrás sem következett volna be, viszont a magyar határról tavaly visszafordított beutazni vágyók száma harmada volt még 2018-as számnak is.

Az EU-ban illegálisan tartózkodó személyek száma 21,7%-kal 720 ezer alá csökkent 2025-ben, ám nem minden tagország könyvelhetett el javulást ebből a szempontból. Németország végzett az élen 168 360 illegálisan ott tartózkodóval, ami közel 33%-kal kisebb csoport, mint 2024-ben (249e), miközben Franciaországban 12%-os emelkedéssel közel 159 500-ra emelkedett az ilyen státuszú emberek száma.

A jelentős különbségek miatt itt is készítettünk egy szűkített listát, hatezernél húzva meg a határt (Ciprus 2024-es adata miatt van magasabban a skála vége.)

Magyarországon 2025-ben már csak 20 515 harmadik országbeli állampolgár tartózkodott illegálisan

az Eurostat legfrissebb adatai alapján. Ez 42%-os éves csökkenést mutat, és 2020 óta a legalacsonyabb adat.

A grafikonon látható kiugrás (kb. 220 000 fő) a balkáni migrációs útvonalon tapasztalt rendkívüli nyomásnak köszönhető. Ebben az évben a rendőrségi statisztikák rekordmennyiségű, összesen mintegy 269 000 illegális határátlépéssel kapcsolatos intézkedést rögzítettek. Bár az Eurostat „illegális tartózkodás” adatsora nem azonos a határkerítésnél történő visszakényszerítésekkel, a kettő korrelál: a nagyszámú érkező miatt lényegesen több embert vontak eljárás alá az országhatáron belül is.

A grafikonon látható 2024-es és 2025-ös drasztikus csökkenés elsődleges oka a szerb hatóságok 2023 végi határozott fellépése, amely szétzilálta a határ menti embercsempész-hálózatokat. Ezzel párhuzamosan a migrációs útvonalak is áthelyeződtek, elkerülve a megerősített magyar határszakaszt Bosznia és Horvátország irányába. A folyamatot tovább erősítette a 2024-ben életbe lépett szigorúbb magyar idegenrendészeti szabályozás, valamint az új törvényi keretekre való átállás okozta átmeneti statisztikai lassulás is.

A statisztikai lassulás annyit jelent, hogy a 2024-es év eleji drasztikus zuhanás egy részét nem kizárólag a határmenti nyomás enyhülése magyarázza, hanem az is, hogy az új törvényi keretek között az adatgyűjtés és a jelentéstétel mechanizmusa még nem volt zökkenőmentes.

1.) Az új jogszabály miatt megváltoznak a kategóriák, az informatikai rendszerek vagy az ügymenet, és a hatóságoknak időbe telik az átállás.

2.) Adatfeldolgozási rés: Amikor megnő az időbeli eltolódás az esemény, pl. egy intézkedés bekövetkezte és annak az Eurostat adatbázisában történő megjelenése között.

3.) Módszertani átállás okozta mérési hézag: Amikor a szabályok változása miatt bizonyos esetek átmenetileg „láthatatlanok” maradnak a statisztika számára, amíg az új besorolási protokollok nem rögzülnek.

Kiutasítások és visszatérések

Tavaly közel 492 ezer harmadik országbelivel közölték az EU-ban, hogy kívül tágasabb. A kiutasítottak száma 5,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A lista élén Franciaországot találjuk, közel 138 ezer kiutasítottal (+6,8%), majd Németország következik, de mintha már ő is másik ligában játszana a a maga 55 ezer eltanácsoltjával (-3,2%).

Itt is kénytelenek vagyunk egy szűkített listát is mutatni, hogy az alsó ligában játszók is látszódjanak. Bulgária, Románia és Észtország kivételével mindenhol emelkedett a kiutasítások száma.

Magyarországon 60%-kal 9000 fölé ugrott a kiutasított harmadik országbeli állampolgárok száma 2025-ben.

Megint érdemes a számok mögé nézni

A grafikonon látható számok mindenképp magyarázatra szorulnak, és érdemes is mögéjük nézni, mert fontos dolgokra derül fény. A lényeg röviden annyi, hogy míg a 2015-ös csúcsot a határkerítésnél megjelenő tömeg okozta, a 2025-ös kiugrás már a „tárgyalótermekben” és a hivatalokban dőlt el: ez a legális keretek között érkező, de az országban tovább maradni nem tudó külföldiekkel szembeni adminisztratív fellépés csúcspontja. Ami a részleteket illeti..

1.) A 2015-2016-os adatokban látható megugrás közvetlenül a 2015-ös európai migrációs válság hatása.

Ebben az időszakban százezrek lépték át a magyar határt, és bár sokan csak tranzitországnak tekintették az országot, a hatóságoknak kötelességük volt lefolytatni az eljárásokat. Azok, akik nem kaptak menekültstátuszt, vagy nem feleltek meg a beutazási/tartózkodási feltételeknek (például a kérelmük elutasítása után), hivatalos távozásra kötelező határozatot kaptak. Ez magyarázza a grafikonon látható, közel 12 000 fős rekordértéket.

2.) A 2022 óta tartó emelkedés és a 2025-ös kiugrás

A jelenlegi trend, különösen a 2025-ös hirtelen emelkedés, egy egészen más jelenséget takar. Míg 2015-ben a „zöldhatáron” érkezők domináltak, a mostani statisztikákat az adminisztratív szigorítás és a vendégmunkások helyzetének rendezése fűti.

Az emelkedés fő okai:

A vendégmunkás-kontingensek „tisztítása”: Az elmúlt években (2023–2024) jelentősen megnőtt a legálisan érkező harmadik országbeli munkavállalók száma. 2025-re sokaknak lejárt a határozott idejű engedélye, vagy a szigorodó kvóták miatt a hatóságok nem hosszabbították meg azokat, így tömegesen adtak ki távozásra felszólító határozatokat.

A 2025. januári országlista-korlátozás : 2025. január 1-jétől egy kormányrendelet (450/2024. (XII. 23.)) drasztikusan korlátozta a vendégmunkás-engedélyre jogosultak körét. Ekkortól már csak három ország (Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetek) állampolgárai kaphattak ilyen típusú engedélyt. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy más országokból (pl. Vietnam, India) korábban érkezett dolgozók ezrei kaptak távozásra felszólító határozatot, amint lejárt a korábbi papírjuk, és az új szabályok miatt már nem kaphattak hosszabbítást.

Szigorodó ellenőrzés és politikai fordulat: A választás előtti évben a kormányzat láthatóan fokozta a fellépést a tartózkodási szabályokat akár csak kismértékben megsértő külföldiekkel szemben. Ez egy tudatos „rendrakás” volt az idegenrendészeti nyilvántartásokban.

Fokozott munkáltatói felelősség: 2025 júliusától a munkáltatóknak kötelezővé tették a külföldi munkavállaló hazautaztatásának megszervezését és a hatóságok azonnali tájékoztatását a jogviszony megszűnésekor. Ez a szigorúbb ellenőrzési protokoll több adminisztratív „kiutasítást” generált a rendszerben.

A „papíralapú" vs. „valós" jelenlét: Érdekes ellentmondás, hogy míg az illegális tartózkodók száma (mint láttuk a korábbi adatokban) csökkent, a távozásra felszólítások száma nőtt. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok hatékonyabban szűrik ki azokat, akik legálisan érkeztek, de már nincs jogalapjuk maradni.

Módszertani megjegyzés

A grafikonon látható 2025-ös érték még tartalmazhat provizórikus (időközi) adatokat, mivel a végleges, auditált Eurostat-számok teljes feldolgozása a 2026. közepéig is eltarthat. A 2026. tavaszi választások és a kormányváltás körüli adminisztratív leállások vagy az utolsó pillanatban végrehajtott nagy számú adatrögzítés torzíthatja az éves eloszlást, de a 2025-ös trend irányát (a növekedést) ez nem kérdőjelezi meg.

Akik haza is mentek

Az EU-ban távozásra felszólítottak közül 135 500-an haza is mentek (indultak, azaz elhagyták az EU területét), ami 21%-os emelkedést mutat 2024-hez képest. Németországban 29 300 ilyen harmadik országbeli főt regisztráltak, közel 57%-kal többet, mint egy évvel korábban. Franciaország futott be másodikként közel 15 ezer fővel (+1,8%), és Svédország lett a harmadik, mivel a hazatért kiutasítottak száma majdnem 11%-kal 11 250-re nőtt.

A lista nagyobbik részét elfogaló országok az 5000 fő alatti területen helyezkednek el, ezért a jobb áttekinthetőség kedvéért kaptak egy külön grafikont.

A magyar grafikon mintha a hazaküldötteket mutató magyar grafikon csenevész „ikertestvére” lenne, akinek nagyjából pont fele annyi anyatej jutott. A magyarázatot fent tálaltuk, a számok mögötti okok ugyanazok, de...

Egy fontos pontosítás

A migrációt részletesen taglaló április eleji cikkünkben elkövettük azt a bakit, hogy a negyedéves adatokat nem csupán pillanatképnek tekintettük, és összeadva azokat kiszámoltuk az éves számokat is. Nem kellett volna, ugyanis

jelentős különbségek vannak az így számolt (kvázi) éves és a valódi (tisztított) éves adatok között.

A negyedéves és az éves adatsorok közötti eltérés fő oka, hogy az Eurostat módszertana szerint egy személyt csak egyszer számolnak el egy adott referenciaidőszakon belül. Emiatt aki több negyedévben is érintett, az a negyedéves adatokban többször is szerepelhet, míg az éves statisztikában már csak egyetlen egységként jelenik meg. A különbséget tovább árnyalják a statisztikai kerekítések, valamint az éves jelentések során elvégzett utólagos adategyeztetések és javítások is.

Ez a számolás akkor ad igazán feltűnő különbségeket, ha a kiutasítások és a visszatérések hányadosát számoljuk ki, hogy megnézzzük, mennyire „fogadtak szót” a távozásra felszólított harmadik országbeli állampolgárok.

Az éves adatok szerint az EU „sikerrátája” 2016 és 2022 között folyamatosan csökkent, majd emelkedni kezdett. A magyar trend ugyan egyértelműen emelkedő, de sokkal durvább kilengéseket mutatott (ld. a 2023-as bezuhanást és az utána következő felpattanást). A 2016-2025 közötti időszakban 7,2% és 45,5% volt a két szélső érték, míg a legalacsonyabb EU-s érték 15,6%, a legmagasabb pedig 45,2% volt, és ott nyoma sincs vad hullámoknak, ami nyilván a tagállami létszámból adódó simító hatás.

A magyar „csúcsteljesítményt” 2012-ben sikerült elérni, amikor a hazaküldött harmadik országbeliek közel 63%-a haza is indult, de még 2015-ben, a migrációs válság csúcsán is 49%-os eredményt ért el a kiutasítási szigor, ami tavaly ismét közel ekkora, 45,5%-os volt.

Címlapkép forrása: JOKER/Gudrun Petersen/ullstein bild via Getty Images