Új államtitkárt jelentett be Gajdos László

Kertész-Káldosi Zsuzsanna lesz a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár - jelentette be Gajdos László a közösségi oldalán.

"Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója csatlakozik a csapatunkhoz" - jelentette be Gajdos László.

A leendő államtitkár "környezetmérnökként, vizsgáló szakemberként és elismert szaktekintélyként a terepen és a szabályozásban is hatalmas tapasztalatot szerzett."

Gajdos szerint a vizsgálómérnöki múltja és mély iparági ismerete "a garancia arra, hogy a magyar levegő és föld védelmében végre valódi, mérhető eredményeket érjünk el." Szerinte Kertész-Káldosi csatlakozása révén a szakmaiság és a felelős gazdálkodás válik az Élő Környezetért Felelős Minisztérium környezetpolitikájának alapkövévé.

