Új beszállítói lehetőségek előtt a debreceni kkv-k: a belépő a hatékony működés

A debreceni és térségi kkv-k előtt a nagyvállalati beruházások, az új beszállítói igények és az egyetemi-vállalati együttműködések egyszerre nyithatnak új piacokat, miközben erősebb működési elvárásokat is hoznak. A beszállítói lehetőségekhez azok a cégek tudnak érdemben kapcsolódni, amelyek gyorsabban látnak rá a saját számaikra, pontosabban ismerik a vevőiket, és képesek beruházni a termelékenységük javításába. A KAVOSZ és a Portfolio debreceni rendezvényén a finanszírozási lehetőségek mellett az is kiderült, hogy a versenyképesség ma már nem egyszerűen forráskérdés: legalább ennyire múlik a vállalatirányításon, az adatok használatán, az AI gyakorlati alkalmazásán, a képzésen és a vezetői alkalmazkodóképességen.

Gulyás Sándor, a VOSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének alelnöke szerint a térség kkv-i egyszerre szembesülnek likviditási, munkaerőpiaci és digitalizációs kihívásokkal, miközben a Debrecenbe és Hajdú-Biharba érkező nagyvállalatok új beszállítói lehetőségeket is teremtenek számukra. Úgy látja, ebben a helyzetben a vállalkozásoknak nem bezárkózniuk, hanem együttműködniük kell: a tapasztalatmegosztás, a tanácsadás és a célzott fejlesztés segíthet abban, hogy a helyi családi és kisvállalkozások nagyobb eséllyel kapcsolódjanak be a multinacionális cégek beszállítói láncaiba.

A VOSZ helyi partnerekkel közösen mentorprogramot is indított, amelynek célja, hogy tanácsadással és gyakorlati támogatással segítse a kkv-kat a beszállítóvá váláshoz szükséges felkészülésben.

“A Széchenyi Kártya Program több mint két évtized alatt a vállalkozói finanszírozás egyik meghatározó eszközévé vált, különösen a stabil kamatozás, a kamattámogatás és az állami garancia miatt” – mondta el beszédében Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vármegyében idén tavasszal közel 3000 vállalkozás kapcsolódott a programhoz, a kihelyezett összeg pedig elérte a 66 milliárd forintot, amelynek mintegy fele az agrárszektorhoz kötődött.

A kamaraelnök szerint a térség vállalkozásaiban megvan az ambíció és az innovációs szándék, de a versenyképesség javításához technológiaváltásra, tanulásra és az új megoldások befogadására is szükség van. Úgy látja, a hazai vállalkozások termelékenységében még jelentős a felzárkózási tér a régiós és nyugat-európai versenytársakhoz képest, ezért a kamara egyik kiemelt feladata a helyi cégek helyzetbe hozása.

A támogatások kora nem ér véget, de már nem mindegy, ki mire kap pénzt

Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke szerint a magyar gazdaság előtt álló egyik fő feladat az, hogy az állam és a vállalkozások kapcsolata kiszámíthatóbb, jobb vállalati döntéseket támogató intézményi keretekre épüljön. Úgy látja, a következő időszakban nem elsősorban egyedi támogatási döntésekre, hanem olyan stabil környezetre van szükség, amelyben a cégek hosszabb távon is tudnak tervezni. Ebben a kamaráknak és a vállalkozói önszerveződéseknek fontos közvetítő szerepük lehet.

„A mennyiségi logika helyett egyre inkább a minőségi szempontoknak kell előtérbe kerülniük. Nemcsak az számít, hogy mennyi forrás jut el a cégekhez, hanem az is, hogy ezek a pénzek milyen vállalkozásokhoz és projektekhez kerülnek” – hangsúlyozta. A versenyképesebb működés jele lehet a magasabb hozzáadott érték, a jobb munkahelyek teremtése, a magasabb bérszint, illetve a fejlettebb technológiai vagy szolgáltatási színvonal. A kkv-k számára ez azért különösen lényeges, mert a következő évek versenyképességi kérdései

már nemcsak a finanszírozásról, hanem a vállalati működés minőségéről is szólnak.



Egy bizonyos méret után már nem elegendő, ha egy alapító vagy cégvezető egyedül viszi a hátán a vállalkozást: fenntartható növekedéshez jól szervezett csapatokra, átlátható vállalatirányításra, tudatos utódlásra és erősebb menedzsmentkultúrára van szükség. A nemzetközi integráció szintén megkerülhetetlen. Magyarország kis, nyitott gazdaságként akkor lehet tartósan sikeres, ha a hazai vállalkozások magasabb pozíciót tudnak elfoglalni a nemzetközi értékláncokban. Ehhez nemcsak vállalati oldalról kell előrelépés, hanem erősebb intézményekre, stabilabb gazdaságpolitikai keretekre és olyan, válsághelyzetekben is bizonyított programokra is szükség van, mint a Széchenyi Kártya Program.

A régi növekedési modell kifulladt, a kkv-knak termelékenységi fordulatra van szükségük

A magyar kkv-k működési környezete alapvetően megváltozott az elmúlt években. Míg a 2010-es években az alacsony kamatok, a kedvező energia- és alapanyagárak, a bőséges uniós források és a bővülő foglalkoztatás is támogatta a vállalkozások növekedését, a 2020-as évekre ezek a feltételek nagyrészt megfordultak. „A magas kamatkörnyezet, a költségnyomás, a mérsékeltebb kereslet és a gyengébb beruházási aktivitás miatt a korábbi, extenzív növekedési modell már nem működik ugyanúgy” – mondta előadásában Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

A következő időszak kulcskérdése ezért a termelékenység javítása lesz. Végh Richárd kiemelte, hogy a hazai kkv-k digitalizáltsága, beruházási aktivitása és termelékenysége több területen elmarad az uniós átlagtól, miközben a munkaerő oldaláról sem várható a korábbi évtizedhez hasonló bővülés. A növekedés forrását így egyre inkább a technológiai fejlesztésekben, a digitalizációban, az IT- és kutatás-fejlesztési beruházásokban, valamint a hatékonyabb vállalati működésben kell keresni.

Ebben a finanszírozásnak továbbra is meghatározó szerepe van, de más logikával, mint korábban. A magas piaci hitelkamatok és a visszafogott vállalati hitelkereslet mellett a támogatott konstrukciók nemcsak a kamatterhek mérséklésében segíthetnek, hanem abban is, hogy a cégek ne halasszák el a versenyképességi beruházásokat. A KAVOSZ adatai szerint

azoknál a vállalkozásoknál magasabb a beruházást végrehajtók aránya, amelyek támogatott hitellel is rendelkeznek.

A Széchenyi Kártya Program ennek megfelelően a kkv-finanszírozás egyik alapinfrastruktúrájává vált. A program 24 éve működik, több mint félmillió hitelügylet jött létre rajta keresztül, és jelenleg is közel 80 ezer magyar vállalkozás rendelkezik élő hitelszerződéssel. Végh Richárd szerint a következő időszakban a programnak a válságkezelő, anticiklikus szerep mellett egyre inkább a termelékenységi fordulat finanszírozására kell fókuszálnia. Ebben a technológiai váltás, a zöld átállás, a generációváltás és az uniós források hatékony becsatornázása is kiemelt szerepet kaphat.

Rugalmasabb finanszírozási utak a kisebb beruházásokhoz

A kkv-k finanszírozásában a Széchenyi Kártya Program mellett azoknak a konstrukcióknak is fontos szerepük lehet, amelyek kisebb, speciálisabb vagy induló vállalkozásokhoz kapcsolódó beruházásokat tudnak támogatni. Korsósné Maku Márta, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. üzleti igazgatója szerint a pénzügyi vállalkozások ebben több ponton más szerepet töltenek be, mint a bankok: kisebb és rugalmasabb szervezetként közvetlenebb ügyfélkapcsolatot alakítanak ki, előszűrik az igényeket, segítenek az üzleti terv összeállításában, és végigkísérik a vállalkozásokat a hiteligényléstől a szerződéskötésen át a folyósításig.

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. egyik kiemelt konstrukciója a Széchenyi Mikrohitel MAX+, amely elsősorban mikro- és kisvállalkozások beruházásait támogatja. A termék egyik fontos előnye, hogy kezdő vállalkozások számára is elérhető, vagyis nem szükséges hozzá teljes lezárt üzleti év. A kezdő cégek akár 50 millió forintot, garanciával kiegészítve akár 100 millió forintot is igényelhetnek, míg

lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a finanszírozás összege 150 millió forintig, kapcsolt vállalkozásoknál pedig akár 300 millió forintig terjedhet.

A konstrukció beruházási célokra használható, de 20 százalékos forgóeszközrészt is tartalmazhat. Finanszírozható belőle többek között ingatlanépítés vagy -fejlesztés, raktár- és csarnokberuházás, elektromos vagy tehergépjármű, illetve eszközbeszerzés is. A termék 3 százalékos fix kamattal érhető el, jelenleg kezelési költség nélkül és 1 százalékos szerződéskötési díj mellett. Az igényléshez legalább 10 százalék önerő szükséges, a beruházás tárgyát pedig jellemzően fedezetként be kell vonni.

Korsósné Makó Márta egy másik, frissen indított finanszírozási lehetőségként a társasházépítési projekthitelt is bemutatta. Ez olyan kisebb és közepes társasházi fejlesztéseknél jelenthet megoldást, amelyek a banki finanszírozás számára még túl kicsik vagy speciálisak, miközben a beruházóknál érdemi likviditási igény jelentkezik. A konstrukció 2–50 lakásos társasházak finanszírozására szolgálhat, nagyjából 300 millió és 5 milliárd forint közötti projektméret mellett. Sajátossága, hogy a tőkét csak a vevői befizetések beérkezése után kell törleszteni, a futamidő alatt pedig az ügyfél kamatot fizet, ami kiszámíthatóbbá teheti a beruházás likviditási tervezését.

Az AI nem kiváltja a tapasztalatot, hanem felerősíti

„A generatív AI legnagyobb értéke abban lehet, hogy átveszi a vállalkozóktól és a munkatársaktól a repetitív, alacsony hozzáadott értékű feladatok egy részét, így több idő maradhat stratégiai gondolkodásra, kreatív munkára és üzletfejlesztésre” – mondta előadásában Szepes Zsolt, a work2flow.ai társalapítója.

Kiemelte, hogy az AI-eszközök használata nem váltja ki a szakmai tapasztalatot, sőt, a legjobban éppen a tapasztalt szakemberek kezében működhet. Hasonlata szerint egy nagy nyelvi modellt úgy érdemes kezelni, mint egy újonnan érkező junior kollégát: van szakmai tudása, képes önálló munkára, de nem ismeri a cég céljait, folyamatait, ügyfeleit és elvárásait. Ahhoz, hogy valóban hasznos munkát végezzen, be kell tanítani, kontextust kell adni neki, és visszajelzésekkel kell javítani a működését. A gyakorlati felhasználásnál Szepes Zsolt szerint kulcsszerepe van annak, hogy

az AI ne önmagában, hanem konkrét projektekhez, háttéranyagokhoz és vállalati tudáshoz kapcsolódva dolgozzon.



A vállalkozások briefeket, ügyfélanyagokat, korábbi dokumentumokat, mintákat vagy belső szempontokat adhatnak az AI-nak, így az nem általános, sablonos válaszokat ad, hanem a konkrét üzleti helyzethez igazodó munkát tud támogatni. Ez különösen hasznos lehet riportok, prezentációk, ajánlatok, piackutatások, versenytárselemzések vagy ügyfélvisszajelzések feldolgozásánál.

Az előadás egyik fő üzenete az volt, hogy az AI-t nem kritikátlanul, hanem tudatosan kell használni. A nagy nyelvi modellek gyorsak és segítőkészek, de hibázhatnak, ezért a válaszokat ellenőrizni kell, a feladatokat pedig pontosan kell megfogalmazni. Szepes Zsolt szerint a kkv-knak érdemes kipróbálniuk az összetettebb gondolkodási és kutatási feladatokra fejlesztett AI-funkciókat is, mert ezek néhány perc alatt olyan előkészítő kutatást, elemzést vagy strukturált javaslatot adhatnak, amely korábban órákig vagy akár napokig tartott volna.

Az egyetem már nemcsak diplomát ad, hanem munkaerőpiaci hidat épít

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora az intézmény regionális szerepét és vállalati kapcsolódásait mutatta be. Az egyetem ma már több mint 52 ezer egyetemi polgárral működik, közel 34 ezer hallgatóval, közülük 27 ezren nappali tagozaton tanulnak, a külföldi hallgatók száma pedig megközelíti a 7800-at. Ez Debrecenben nemcsak oktatási, hanem gazdasági és városfejlesztési tényező is: a hallgatói jelenlét érdemben hat a munkaerőpiacra, az albérletpiacra és a helyi szolgáltatásokra.

A rektor szerint az egyetem és a régió vállalkozásai közötti együttműködés egyik legfontosabb terepe az oktatás és a gyakorlati képzés. Egyre több vállalat jelenik meg az egyetemen előadásokkal, szemináriumokkal és szakmai programokkal, részben azért, hogy már a képzés alatt kapcsolatba kerüljenek a leendő munkavállalókkal. A hallgatói gyakorlatok szervezésében gazdálkodó szervezetek vesznek részt,

a kooperatív és duális képzések pedig lehetőséget adnak arra, hogy a cégek munkakörnyezetben ismerjék meg a hallgatókat, és akár hosszabb távon is tervezzenek velük.

A Debreceni Egyetem több képzési formával is a vállalati igényekhez próbál igazodni. Ilyen a kooperatív képzés, amelyben az alapképzés utolsó szakaszában a hallgatók hosszabb szakmai gyakorlatot végeznek, valamint a mesterképzési területen alkalmazott duális képzés. Bács Zoltán külön kiemelte a Doctor of Business Administration, vagyis DBA-képzést is, amelyet a Debreceni Egyetem a Pannon Egyetemmel együtt elsőként indított el Magyarországon. Ez nem tudományos, hanem szakmai doktori képzés, amely üzleti és vezetői tapasztalattal rendelkező szakembereknek ad lehetőséget a menedzsmenttudásuk rendszerezésére és továbbfejlesztésére.

Az egyetem vállalati kapcsolódásai a kutatás-fejlesztésben és az innovációban is erősödnek.

A megbízásos K+F feladatok, a közös pályázatok, a vállalati együttműködések és a Science Park fejlesztései mind olyan területek, ahol a Debreceni Egyetem a régió gazdasági szereplőivel együtt tud dolgozni. A rektor szerint a cél nem az, hogy az egyetem a vállalkozásoktól elszigetelten fejlesszen, hanem hogy olyan kapcsolódási pontokat hozzon létre, amelyekhez a térség cégei, szakmai szervezetei és intézményei is érdemben csatlakozni tudnak.

Már nem az év végén derül ki, hogy nyereséges-e a cég

A debreceni vállalkozói kerekasztal egyik legerősebb üzenete az volt, hogy a kkv-k működésében a válságkezelés ma már nem különleges helyzet, hanem a napi vezetői működés része. A gyorsan változó energiaárak, alapanyagköltségek, devizaárfolyamok, ellátási bizonytalanságok és vevői igények mellett a cégek egyre kevésbé tudnak kizárólag éves vagy negyedéves tervek alapján működni. A versenyképesség kulcsa sokkal inkább az lett, hogy egy vállalat milyen gyorsan képes adatot gyűjteni, újraszámolni a költségeit, módosítani a gyártását, készletezését vagy árazását.

A beszélgetés moderátora, Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja azt emelte ki, hogy a vállalatvezetői döntések közvetlenül formálják a cégek mindennapi működését, versenyképességét és pénzügyi stabilitását.

Dedéné Novotni Anna, a Hajdu Cégcsoport alelnöke szerint a mai környezetben a vállalatok szinte folyamatosan gyors döntésekre kényszerülnek. A hagyományos rövid, közép- és hosszú távú tervezés jelentősége nem tűnt el, de a korábbi formájában egyre nehezebben működik. A Covid, az energiaválság, az alapanyaghiány és a piaci bizonytalanságok miatt

a vezetőknek sokszor napi szinten kell olyan döntéseket meghozniuk, amelyek korábban hosszabb előkészítést igényeltek volna.

Ebben a helyzetben felértékelődik, hogy milyen csapat, informatikai háttér és döntéstámogató rendszer áll a vállalat mögött. A Hajdu Cégcsoportnál komplex riporting- és kontrollingrendszer működik, amelyben a vállalati célokat területi szintű KPI-okra bontják le. A termelési, vevői és selejtadatok mellett a likviditás és a cash flow is kiemelt szerepet kap, hiszen a gyors alkalmazkodáshoz nemcsak jó információkra, hanem pénzügyi mozgástérre is szükség van.

Máté Sándor, a Máté & Nagy Bt. ügyvezetője arról beszélt, hogy míg korábban viszonylag jól előre lehetett jelezni, mely termékekből mikor lesz kereslet, ma sokszor naponta kell új döntéseket hozni. Ha egy terméknél ellátási probléma vagy piaci hiány látszik, gyorsan kell eldönteni, érdemes-e tartalékolni belőle. Ehhez már nem elegendő a tapasztalat vagy az Excel-alapú működés: a cég ERP-rendszerből és mesterséges intelligenciával támogatott elemzésekből is visszanézi a korábbi eladási adatokat.

A vállalatirányítási rendszer bevezetése esetükben egy konkrét működési probléma megoldása volt. A cégen belül korábban egyre nehezebb volt átlátni, ki milyen információval dolgozik, mi hol veszik el a folyamatban. Az ERP egyik legfontosabb hozadéka az lett, hogy

a vállalati tudás nem különálló táblázatokban és egyéni gyakorlatokban, hanem közös rendszerben jelenik meg.

A debreceni gazdasági környezet átalakulása ugyanakkor nemcsak belső működési, hanem piaci alkalmazkodási feladatot is jelent. Máté Sándor szerint az újonnan megjelenő multinacionális szereplők, köztük kínai és német vállalatok megértése kezdetben komoly súrlódásokkal járt. A tanulság szerinte egyszerű, de alapvető: a vállalkozásoknak minél jobban ismerniük kell a saját vevőiket.

Petis László, az IL-PE Kft. cégvezetője a gyártó vállalatok oldaláról mutatta be, hogy a külső piaci változók közvetlenül hatnak a napi működésre. Egy vezetői dashboardon egyszerre követik az euróárfolyamot, a Brent árát, a gázárat, az időjárást, az áramtőzsdei árakat és az MNB-árfolyamot. Ezek a mutatók nem elvont makroadatok: közvetlenül befolyásolják a gyártási döntéseket, a beruházások megtérülését, az árazást és az önköltséget.

A műanyagiparban különösen erős a kitettség az energia- és alapanyagáraknak. Petis László szerint a vállalat ezért arra törekszik, hogy minél részletesebb mikroadatokkal dolgozzon, és folyamatosan kövesse az aktuális önköltséget. A cél az, hogy időben lássák, mikor kerülne veszteségbe egy adott gyártási folyamat. Az IL-PE-nél 10-15 API-kapcsolat biztosítja, hogy a külső és belső adatok valós időben érkezzenek be a vállalatirányítási rendszerbe. Ez azért kulcsfontosságú, mert például az áram ára akár órás vagy negyedórás bontásban is változhat, és nem mindegy, hogy a vállalat mikor, milyen terméket gyárt. Az energiafelhasználás, a kapacitáskihasználás és az önköltség ma már olyan szorosan összekapcsolódik, hogy a hagyományos, utólagos adatfeldolgozás nem elegendő. Petis László ezt úgy fogalmazta meg, hogy

ma már nincs idő arra, hogy valaki reggel nyolckor felvigye az előző napi adatokat. A cégnek valós idejű információkra van szüksége

ahhoz, hogy olyan árakon tudja kiszolgálni a piacot, amelyeket a vevők még elfogadnak, miközben a vállalat marzsa sem tűnik el. A legfontosabb tanulság szerinte az, hogy nem év végén, a mérlegkészítéskor kell szembesülni azzal, ha egy vállalat veszteségesen működött, hanem folyamatosan követni kell, mi történik a profitabilitással.

Szatmári Norbert, a Kész-Gép ügyvezetője szintén az adatok szerepét emelte ki. Szerinte a stratégia ma már nem merev terv, hanem olyan keret, amelyet a külső hatások miatt gyakran módosítani kell. Ehhez azonban pontosan tudni kell, meddig mozoghat a cég.

A vállalatnak nemcsak a saját működéséről, hanem a piacáról és ügyfélköréről is minél több adattal kell rendelkeznie.

A Kész-Gépnél az egyik legfontosabb mérőszám már az árajánlatoknál kezdődik: figyelik, hogy a kiadott ajánlatokból milyen arányban lesz megrendelés, és ez alapján kategorizálják a vevőket. Mivel a cég egyedi alkatrészgyártással foglalkozik, minden egyes terméket külön technologizálnak, majd visszanézik, hogy az eredeti kalkulációik mennyire voltak pontosak. Emellett követik a selejtrátát, a szállítási határidők teljesítését és azt is, mennyire gördülékeny a kommunikáció a vevőkkel.

A beszélgetés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a válságkezelés ma már nem különálló vezetői feladat, hanem a mindennapi működés része. Aki gyorsabban látja a saját számait, pontosabban ismeri a vevőit, és hamarabb érzékeli, hol romlik a marzs vagy hol nyílik új piaci lehetőség, az nagyobb eséllyel tud versenyben maradni. A kkv-k számára a következő időszak egyik kulcskérdése így nemcsak az lesz, hogy lesz-e elegendő forrásuk fejlesztésre, hanem az is, hogy milyen minőségű adatokra, rendszerekre és vezetői döntési mechanizmusokra építik a növekedést.

