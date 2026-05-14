Új üzletet nyitott az Euronics, de a bürokratikus akadályok miatt lassan haladtak
Megnyitotta 70. magyarországi üzletét az Euronics az Etele Plazában, amelyet már tavaly augusztusban kezdtek tervezni, de a plázastoppal kapcsolatos bürokratikus akadályok miatt csak most sikerült átadni. A mintegy 120 milliárd forintos árbevételű, magyar tulajdonú családi vállalkozás a fizikai jelenlét fontossága mellett teszi le a voksot: az új egységben önkiszolgáló kasszák és szolgáltatásokat kínáló okospultok is helyet kaptak.

Megnyílt az Euronics új üzlete az Etele Plaza bevásárlóközpontban, amely a vállalat 70. magyarországi egysége lett. Fazekas Bálint, az Euronics üzleteket működtető Vöröskő Kft. ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy az üzlet tervezését már

tavaly augusztusban elkezdték, azonban a plázastoppal kapcsolatos bürokratikus akadályok miatt csak most tudták megnyitni az egységet.

A mintegy 120 milliárd forintos árbevételű, magyar tulajdonú családi vállalkozás szerint a fizikai jelenlét továbbra is kulcsfontosságú a műszaki kiskereskedelemben, ezért a cég nem a kisebb alapterületű üzletek irányába mozdul el. Fazekas Bálint szerint olyan boltokat szeretnének kialakítani, amelyek nem kizárólag az értékesítésről szólnak, hanem különböző szolgáltatásokat is nyújtanak a vásárlóknak.

Az új üzletben önkiszolgáló kasszák is helyet kaptak, emellett úgynevezett okospulttal is készültek, ahol többek között adatmásolást és telefonfóliázást is kínálnak az ügyfeleknek. Az ügyvezető szerint a vásárlói igények egyre inkább afelé mozdulnak, hogy a termékek mellett kényelmi és technológiai szolgáltatásokat is elérjenek egy helyen.

A vállalat a továbbiakban is új boltok nyitását tervezi, miközben regionális terjeszkedésben is gondolkodik. Az Euronics jelenleg online már jelen van Horvátországban,

a cég azonban offline üzletekkel is megjelenne a piacon.

Fazekas Bálint arról is beszélt lapunknak, hogy a kiskereskedelmet érintő közterhek mérséklése és a bürokratikus akadályok enyhítése sokat segítene az ágazatnak. Jelentős online szereplőként az Euronics nincs ellen a kínai szereplők megjelenésének, de fontos, hogy azonos feltételekkel tudjanak velük versenyezni.

