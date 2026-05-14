Vészesen fogynak a tartalékok: óriási bajba kerülhet a légi közlekedés, már az Egyesült Államok is lépett
Gazdaság

Az amerikai finomítók történelmi rekordot döntöttek a kerozinexport terén, írja a Bloomberg. A Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult globális ellátási válság közepette a kivitel napi 455 ezer hordóra ugrott. Eközben Európában és Ázsiában az üzemanyaghiány egyre súlyosabb gondokat okoz a légitársaságoknak.
Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) szerdai jelentése szerint

az amerikai kerozinkivitel meghaladta az április elején beállított korábbi csúcsot.

A Perzsa-öbölből érkező szállítmányoktól erősen függő európai és ázsiai piacokon a kerozin ára a konfliktus kezdete óta drasztikusan emelkedett. A Bloomberg adatai alapján Szingapúrban 61, míg az Európai Unióban 59 százalékkal drágult az üzemanyag.

A texasi és louisianai finomítók igyekeznek pótolni a kieső mennyiséget, ám a Jefferies elemzőinek becslése szerint ez nem lesz elegendő az európai kerozinkészletek további apadásának megállításához. Számításaik alapján

az EU-ban novemberre az ötéves mélypont felére is csökkenhetnek a tartalékok.

Ez még abban az esetben is igaz, ha az Egyesült Államokból és más forrásokból érkező szállítások továbbra is emelt szinten maradnak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Aposztolosz Dzidzikosztasz európai közlekedési biztos ígéretet tett arra: "ahol szükséges", beavatkozik a légitársaságok megsegítése érdekében.

Az amerikai finomítók eközben felpörgetik a termelést; a múlt héten napi 2 millió hordó kerozint állítottak elő, ami 2024 közepe óta a legmagasabb szintnek számít. A Valero Energy és más piaci szereplők olyan létesítményeket is átállítanak kerozin előállítására, amelyek korábban nem erre specializálódtak.

