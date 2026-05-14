Vészesen fogynak a tartalékok: óriási bajba kerülhet a légi közlekedés, már az Egyesült Államok is lépett

Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) szerdai jelentése szerint
az amerikai kerozinkivitel meghaladta az április elején beállított korábbi csúcsot.
A Perzsa-öbölből érkező szállítmányoktól erősen függő európai és ázsiai piacokon a kerozin ára a konfliktus kezdete óta drasztikusan emelkedett. A Bloomberg adatai alapján Szingapúrban 61, míg az Európai Unióban 59 százalékkal drágult az üzemanyag.
A texasi és louisianai finomítók igyekeznek pótolni a kieső mennyiséget, ám a Jefferies elemzőinek becslése szerint ez nem lesz elegendő az európai kerozinkészletek további apadásának megállításához. Számításaik alapján
az EU-ban novemberre az ötéves mélypont felére is csökkenhetnek a tartalékok.
Ez még abban az esetben is igaz, ha az Egyesült Államokból és más forrásokból érkező szállítások továbbra is emelt szinten maradnak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Aposztolosz Dzidzikosztasz európai közlekedési biztos ígéretet tett arra: "ahol szükséges", beavatkozik a légitársaságok megsegítése érdekében.
Az amerikai finomítók eközben felpörgetik a termelést; a múlt héten napi 2 millió hordó kerozint állítottak elő, ami 2024 közepe óta a legmagasabb szintnek számít. A Valero Energy és más piaci szereplők olyan létesítményeket is átállítanak kerozin előállítására, amelyek korábban nem erre specializálódtak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a friss jelentés: teljesen kettészakadt az ingatlanpiac, mutatjuk, hol lőttek ki igazán az árak
Az idei második félév lakáspiaci szempontból izgalmasabb lehet.
Tisza és tőzsde – Ezt várja a piac Magyar Péteréktől
Megszólaltak a szakértők.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Bringától a padelig – idén minden eddiginél erősebb élménycsomaggal érkezik a Portfolio Property X
Letekerni a Balcsira Budapestről csak a kezdet.
Véget ér a rendeleti korszak Magyarországon
A kétharmad enélkül is hatalmas mozgásteret hagy a Tisza-kormánynak.
Figyelmeztetett a döntéshozó: küszöbön a kemény kamatemelés a távol-keleti országban
Már nem átmeneti az iráni háború hatása.
Jelentett a Shopper Park Plus: nagyot ugrott a profit, eurós kötvényprogram jöhet
Cél a további terjeszkedés finanszírozása.
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?