16 évvel a hírhedt ciklon után óriási zuhé érkezik

Egy mediterrán ciklon kiterjedt csapadékrendszere éri el Magyarországot a hétvégén. A rendszer sokfelé jelentős, akár a havi átlagot is megközelítő esőt hoz - írja a HungaroMet Zrt.

Bár már a délutáni órákban is kialakulhatnak záporok és zivatarok,

a kiadós esőzés igazán az éjszaka folyamán veszi kezdetét.

A hazánk felett örvénylő ciklon miatt vasárnap éjfélig nagy területen várható 10-20 milliméter csapadék. Ez az érték a májusi országos átlag mintegy fele. Helyenként azonban ennél lényegesen több, 40-50 millimétert is meghaladó mennyiség zúdulhat le.

Szombaton elsősorban a keleti országrészben lesz labilis a légkör. Errefelé a melegebb levegő hatására heves, intenzív zivatarok alakulhatnak ki. Emiatt a jelentősebb esőzés inkább lokálisan, egy-egy területre koncentrálódva várható.

16 éves a Zsófia ciklon

Különös egybeesés, hogy napra pontosan május 16-án tombolt felettünk a hírhedt Zsófia ciklon is. A 2010-es légörvény annak idején rendkívül súlyos károkat hagyott maga után. Villámárvizeket, belvizet, tömeges áramszüneteket, közlekedési káoszt és hatalmas mezőgazdasági veszteségeket okozott.

Végül ez a vihar is hozzájárult ahhoz, hogy a 2010-es esztendő a hazai mérések kezdete óta a legcsapadékosabb évként vonuljon be a meteorológia történetébe.

