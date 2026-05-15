Adatból döntés, döntésből profit: merre tart az AI a magyar mezőgazdaságban?

Ma hol tart a mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban? Tényleg a precíziós gazdálkodás a fő terepe?
Maróti Miklós: Fontos pontosítani: a precíziós mezőgazdaság inkább a digitális mezőgazdaság egy része, és a mesterséges intelligencia – legalábbis a klasszikus értelemben vett AI – ma még meglepően kevés ponton van jelen a precíziós technológián belül. Az egyik legkézzelfoghatóbb, ahol valóban „AI-t látunk”, az a képfelismerés, például gyomfelismerés és célzott kijuttatás esetén.
Akkor hol vannak a legfontosabb AI-irányok az agráriumban?
Maróti Miklós: Én három nagy területet látok. A képfelismerés a műhold-, drón- vagy valós idejű kameraképek feldolgozása, akár kijuttatás közben releváns. Itt tipikusan nagy gépgyártók és óriási IT-szereplők versenyeznek, mert rengeteg adat és számítási kapacitás kell. A nyelvi modellek, tudásalapú rendszerek is egyre nagyobb teret nyernek. A gazdálkodók mind gyakrabban fordulnak ilyen megoldásokhoz, amikor például fajtákról, technológiáról, termesztési javaslatokról keresnek információkat. Ez sok időt spórol, mert amit korábban kézi kereséssel, forrásvadászattal kellett összeszedni, azt a nyelvi modellek lényegesen fel tudják gyorsítani. A legizgalmasabb talán a döntéstámogatás, amivel mi is régóta foglalkozunk az AgroVIR-nél, és amiben én igazán hiszek. Ennek során ugyanis nem csak adatokat mutatunk az ügyfeleknek, hanem összefüggéseket keresünk és javaslatokat adunk a döntési pontokra.
A nyelvi modelleknél a mai napig sok szó esik a pontatlanságról, „hallucinációról”. Ez mennyire probléma jelenleg?
Maróti Miklós: Kritikus szemlélettel kell használni ezeket a rendszereket. Láttunk már példát arra is, hogy tudatos tartalom- és marketingnyomással el lehet tolni egy modellt egy irányba – például fajtáknál, ha elég „meggyőző” anyag kerül a nyilvános térbe, akkor a rendszer könnyen azt hiheti, hogy az a legjobb. Ettől függetlenül rendkívül hasznos: időt takarít meg, és egy csomó rutin jellegű információgyűjtést kivált.
Mit ért pontosan döntéstámogatás alatt? Hol kezdődik és hol ér véget?
Maróti Miklós: A termelő életében rengeteg döntési pont van. A nagyon stratégiai szinttől – például milyen vetésforgó legyen adott talajon, éghajlaton, milyen gépparkkal, támogatási környezetben – egészen a napi operációig: holnap melyik gép hova menjen, hogyan érdemes időzíteni a műveleteket, vagy akár egy adott eszköznél milyen művelési mélység legyen célszerű. Ezekhez különböző bemeneti adatok kellenek. Mi az AgroVIR-ben ezeknek a strukturált betöltésével, anonimizált-kumulált benchmarkokkal és KPI-okkal is dolgozunk, és az adatbázis alapján lehet tanítani, finomítani a javaslatokat.
Ezek az adatok mennyire helyspecifikusak? Tanulhatunk egyáltalán egymás jó gyakorlataiból akár országhatárokon átívelő módon?
Maróti Miklós: Ez feltétlenül így van. Több országban gyűjtünk adatokat, és sokszor nagyon tanulságos, hogyan oldanak meg bizonyos helyzeteket eltérő adottságok mellett. Például ha van egy régió, ahol tartósan alacsony a csapadék, és mégis megoldják öntözés nélkül a búzát, abból az algoritmus is tanulhat – és a termelő is inspirációt kaphat: hogyan lehet jövedelmezően alkalmazkodni, milyen alternatív kultúrák jöhetnek szóba.
Mi a következő nagy ugrás? Mi az az álom, ami belátható időn belül megvalósulhat?
Maróti Miklós: Az, hogy a rendszer ne csak asszisztensként adjon részjavaslatokat, hanem össze tudjon rakni egy teljes éves agrotechnológiai tervet. Tápanyaggazdálkodási terv, kijuttatási térképek, műveleti logika – sok helyen ezek mögött már most is algoritmusok vannak, de a nagy áttörés az, ha mindez egy összefűzött, éves szintű tervben, jelentős adminisztrációkiváltással történik. Ez hetek munkáját tudja kiváltani.
Sokan azt gondolják, hogy ez csak a nagyok játszótere. Magyarországon mennyire reális a szélesebb elterjedés?
Maróti Miklós: Reális, amit az is mutat, hogy mi ebből élünk. De itt is érdemes szétválasztani a dolgokat. Vannak nagyon egyszerű, mégis óriási hasznot hozó AI-megoldások. Mondok egy példát: speech-to-text adatrögzítés. A gépkezelő egyszerűen bediktálja: „az XY táblán vagyok, ennyit juttattam ki, ezzel a géppel, ennyi idő alatt”, és ez máris alapja lehet munkaidő-nyilvántartásnak, táblatörzskönyvnek, önköltségszámításnak, jelentéseknek. Nem kell pötyögni, nem csúszik el az adminisztráció.
Mi a helyzet a kisebb gazdaságokkal? Ők azért tényleg hátrányban vannak humánerőforrásban a nagyokhoz képest.
Maróti Miklós: Ez jogos felvetés: sokszor még egy 1–2 ezer hektáros gazdaságban sincs olyan ember, aki érdemben, rendszeresen adatelemzést végezne és következtetéseket vonna le.
Viszont pont itt jön az AI egyik legnagyobb ígérete, miszerint a szakértői kapacitáshiány egy részét képes kiváltani.
Ha van egy asszisztens, aminek fel lehet tenni olyan kérdéseket, mint „melyek a legjobb és legrosszabb tábláim, és mit csináljak másképp?”, akkor az rendszer- és adatszinten összevet, benchmarkol, és olyan következtetéseket adhat, amibe agrárszakemberként is nehéz belekötni. Ez a korábbi „barrier” – nincs idő, nincs elemző kapacitás – sok esetben hirtelen kisebb lesz.
Önök hogy látják: a személyes tanácsadás háttérbe szorul, vagy épp felértékelődik?
Maróti Miklós: Bizonyos típusú támogatást kiválthat – például a „hogyan használd a rendszert” jellegű támogatást egy jó chatbot alapú support sokkal skálázhatóbban tudja kezelni. Ugyanakkor a komplex, gazdaságra szabott döntésekben továbbra is fontos a szakmai kontroll.
A nagy változás az, hogy az AI egyre több olyan munkát vesz át, ami eddig rengeteg kézi energiát vitt el.
Miből látszik, hogy ennek tényleg mérhető üzleti hozadéka van?
Maróti Miklós: Az egyik legerősebb visszajelzés, hogy hosszú távon csak akkor marad meg egy digitális rendszer, ha pénzt hoz a termelőnek. Mi régóta a piacon vagyunk, és az látszik, hogy a döntéstámogatás és a digitális adatnyilvántartás akkor működik, ha kézzelfogható eredmény van mögötte: költség- és jövedelmezőség-optimalizálás, jobb időzítés, jobb inputfelhasználás, jobb fajtaválasztás.
