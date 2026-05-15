Adatból döntés, döntésből profit: merre tart az AI a magyar mezőgazdaságban?

Ma hol tart a mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban? Tényleg a precíziós gazdálkodás a fő terepe?

Maróti Miklós: Fontos pontosítani: a precíziós mezőgazdaság inkább a digitális mezőgazdaság egy része, és a mesterséges intelligencia – legalábbis a klasszikus értelemben vett AI – ma még meglepően kevés ponton van jelen a precíziós technológián belül. Az egyik legkézzelfoghatóbb, ahol valóban „AI-t látunk”, az a képfelismerés, például gyomfelismerés és célzott kijuttatás esetén.

Maróti Miklós AgroVIR, ügyvezető Agármérnökként végzett a keszthelyi Georgikonon, majd a mezőgazdasági termelésben dolgozott külföldön és Magyarországon. Az IT és digitalizáció iránti érdeklődés alapozta meg az AgroVIR szoftver vízió … Tovább

Akkor hol vannak a legfontosabb AI-irányok az agráriumban?

Maróti Miklós: Én három nagy területet látok. A képfelismerés a műhold-, drón- vagy valós idejű kameraképek feldolgozása, akár kijuttatás közben releváns. Itt tipikusan nagy gépgyártók és óriási IT-szereplők versenyeznek, mert rengeteg adat és számítási kapacitás kell. A nyelvi modellek, tudásalapú rendszerek is egyre nagyobb teret nyernek. A gazdálkodók mind gyakrabban fordulnak ilyen megoldásokhoz, amikor például fajtákról, technológiáról, termesztési javaslatokról keresnek információkat. Ez sok időt spórol, mert amit korábban kézi kereséssel, forrásvadászattal kellett összeszedni, azt a nyelvi modellek lényegesen fel tudják gyorsítani. A legizgalmasabb talán a döntéstámogatás, amivel mi is régóta foglalkozunk az AgroVIR-nél, és amiben én igazán hiszek. Ennek során ugyanis nem csak adatokat mutatunk az ügyfeleknek, hanem összefüggéseket keresünk és javaslatokat adunk a döntési pontokra.

Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A nyelvi modelleknél a mai napig sok szó esik a pontatlanságról, „hallucinációról”. Ez mennyire probléma jelenleg?

Maróti Miklós: Kritikus szemlélettel kell használni ezeket a rendszereket. Láttunk már példát arra is, hogy tudatos tartalom- és marketingnyomással el lehet tolni egy modellt egy irányba – például fajtáknál, ha elég „meggyőző” anyag kerül a nyilvános térbe, akkor a rendszer könnyen azt hiheti, hogy az a legjobb. Ettől függetlenül rendkívül hasznos: időt takarít meg, és egy csomó rutin jellegű információgyűjtést kivált.

Mit ért pontosan döntéstámogatás alatt? Hol kezdődik és hol ér véget?

Maróti Miklós: A termelő életében rengeteg döntési pont van. A nagyon stratégiai szinttől – például milyen vetésforgó legyen adott talajon, éghajlaton, milyen gépparkkal, támogatási környezetben – egészen a napi operációig: holnap melyik gép hova menjen, hogyan érdemes időzíteni a műveleteket, vagy akár egy adott eszköznél milyen művelési mélység legyen célszerű. Ezekhez különböző bemeneti adatok kellenek. Mi az AgroVIR-ben ezeknek a strukturált betöltésével, anonimizált-kumulált benchmarkokkal és KPI-okkal is dolgozunk, és az adatbázis alapján lehet tanítani, finomítani a javaslatokat.

Ezek az adatok mennyire helyspecifikusak? Tanulhatunk egyáltalán egymás jó gyakorlataiból akár országhatárokon átívelő módon?

Maróti Miklós: Ez feltétlenül így van. Több országban gyűjtünk adatokat, és sokszor nagyon tanulságos, hogyan oldanak meg bizonyos helyzeteket eltérő adottságok mellett. Például ha van egy régió, ahol tartósan alacsony a csapadék, és mégis megoldják öntözés nélkül a búzát, abból az algoritmus is tanulhat – és a termelő is inspirációt kaphat: hogyan lehet jövedelmezően alkalmazkodni, milyen alternatív kultúrák jöhetnek szóba.

Mi a következő nagy ugrás? Mi az az álom, ami belátható időn belül megvalósulhat?

Maróti Miklós: Az, hogy a rendszer ne csak asszisztensként adjon részjavaslatokat, hanem össze tudjon rakni egy teljes éves agrotechnológiai tervet. Tápanyaggazdálkodási terv, kijuttatási térképek, műveleti logika – sok helyen ezek mögött már most is algoritmusok vannak, de a nagy áttörés az, ha mindez egy összefűzött, éves szintű tervben, jelentős adminisztrációkiváltással történik. Ez hetek munkáját tudja kiváltani.

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét. Információ és jelentkezés

Sokan azt gondolják, hogy ez csak a nagyok játszótere. Magyarországon mennyire reális a szélesebb elterjedés?

Maróti Miklós: Reális, amit az is mutat, hogy mi ebből élünk. De itt is érdemes szétválasztani a dolgokat. Vannak nagyon egyszerű, mégis óriási hasznot hozó AI-megoldások. Mondok egy példát: speech-to-text adatrögzítés. A gépkezelő egyszerűen bediktálja: „az XY táblán vagyok, ennyit juttattam ki, ezzel a géppel, ennyi idő alatt”, és ez máris alapja lehet munkaidő-nyilvántartásnak, táblatörzskönyvnek, önköltségszámításnak, jelentéseknek. Nem kell pötyögni, nem csúszik el az adminisztráció.

Mi a helyzet a kisebb gazdaságokkal? Ők azért tényleg hátrányban vannak humánerőforrásban a nagyokhoz képest.

Maróti Miklós: Ez jogos felvetés: sokszor még egy 1–2 ezer hektáros gazdaságban sincs olyan ember, aki érdemben, rendszeresen adatelemzést végezne és következtetéseket vonna le.

Viszont pont itt jön az AI egyik legnagyobb ígérete, miszerint a szakértői kapacitáshiány egy részét képes kiváltani.

Ha van egy asszisztens, aminek fel lehet tenni olyan kérdéseket, mint „melyek a legjobb és legrosszabb tábláim, és mit csináljak másképp?”, akkor az rendszer- és adatszinten összevet, benchmarkol, és olyan következtetéseket adhat, amibe agrárszakemberként is nehéz belekötni. Ez a korábbi „barrier” – nincs idő, nincs elemző kapacitás – sok esetben hirtelen kisebb lesz.

Önök hogy látják: a személyes tanácsadás háttérbe szorul, vagy épp felértékelődik?

Maróti Miklós: Bizonyos típusú támogatást kiválthat – például a „hogyan használd a rendszert” jellegű támogatást egy jó chatbot alapú support sokkal skálázhatóbban tudja kezelni. Ugyanakkor a komplex, gazdaságra szabott döntésekben továbbra is fontos a szakmai kontroll.

A nagy változás az, hogy az AI egyre több olyan munkát vesz át, ami eddig rengeteg kézi energiát vitt el.

Miből látszik, hogy ennek tényleg mérhető üzleti hozadéka van?

Maróti Miklós: Az egyik legerősebb visszajelzés, hogy hosszú távon csak akkor marad meg egy digitális rendszer, ha pénzt hoz a termelőnek. Mi régóta a piacon vagyunk, és az látszik, hogy a döntéstámogatás és a digitális adatnyilvántartás akkor működik, ha kézzelfogható eredmény van mögötte: költség- és jövedelmezőség-optimalizálás, jobb időzítés, jobb inputfelhasználás, jobb fajtaválasztás.

Portfolio AgroFuture 2026: találkozzunk a konferencián!

A Portfolio AgroFuture 2026 konferencia az agrárdigitalizáció, a precíziós gazdálkodás, a data-driven döntéshozatal és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának egyik kiemelt hazai szakmai találkozója. Az eseményen Maróti Miklós, az AgroVIR ügyvezetője is előad, és konkrét példákon keresztül mutatja meg, hogyan fordítható le az adat és az AI a gazdaság mindennapi döntéseire. Regisztráljon most!

Címlapkép forrása: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images