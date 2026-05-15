  • Megjelenítés
Autósok, figyelem! Hatalmas felújítás kezdődött Budapesten
Gazdaság

Autósok, figyelem! Hatalmas felújítás kezdődött Budapesten

Portfolio
Megkezdődött a ferencvárosi Mester utca belső, a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszának átfogó felújítása. A több mint egymilliárd forintos fővárosi beruházás célja egy zöldebb, biztonságosabb és élhetőbb közeg kialakítása az útpálya és a járdák teljes cseréjével. A munkálatok idejére jelentős forgalmi változásokra és sebességkorlátozásra kell számítani - tudósított a BKK.

A kivitelező a bontási munkálatokkal már el is indította a több ütemben zajló korszerűsítést.

A felújítás alatt az érintett szakaszon 30 km/órás sebességkorlátozás lép életbe.

Az autóforgalmat az építkezés előrehaladtától függően a villamospályára terelhetik. Emiatt az erre közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. A torlódások elkerülése érdekében a BKK alternatív útvonalként az Üllői utat és a Soroksári utat javasolja az autósoknak. A villamosközlekedésben várhatóan június első két hétvégéjén, valamint a projekt egy későbbi szakaszában is lesznek korlátozások.

A nettó 1,16 milliárd forintból megvalósuló fejlesztés során a faltól falig megújuló úttest és a járdaburkolat mellett nagy hangsúlyt kap a biztonság és az akadálymentesítés. A járdák és a villamosmegállók kerekesszékkel, illetve babakocsival is könnyen használhatók lesznek. A gyalogosokat új átkelőhelyek segítik majd, a kerékpározók számára pedig egy részben védett útvonalat alakítanak ki.

Még több Gazdaság

Energia, digitalizáció, profit: a pécsi KKV-fórumon minden a hatékonyságnövelés körül forgott

Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?

Török Gábor kimondta: eddig tarthat a Tisza lendülete

Növelik a zöldfelületek arányát, ezek gondozását egy új, modern öntözőrendszer biztosítja majd.

Emellett forgalomtechnikai megoldásokkal szorítják vissza az utcát terhelő átmenő gépjárműforgalmat.

A Mester utca átépítése szorosan illeszkedik a kerület és a főváros tágabb fejlesztési terveibe. A budapesti Egészséges utcák program részeként Ferencvárosban több mint 3,7 milliárd forintból újul meg a Sobieski János utca, a Viola utca, az Ipar utca és az Angyal utca egy része is. Ezek a fővárosi útfelújítások nem csupán az aszfalt cseréjét jelentik. A munkálatok a teljes közterületi környezet hosszú távú, átfogó rendezését is szolgálják, ahogy az jelenleg az újpesti István út és a Pozsonyi utca felújításánál is történik.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Itt van Zelenszkij válaszcsapása a példátlan orosz támadássorozatra, gyásznap Kijevben – Háborús híreink percről percre pénteken
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility