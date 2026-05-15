Az utolsó pillanatban még szétosztott több mint 42 milliárd forintot Szijjártó Péter minisztériuma

A lap a minisztérium honlapjára feltöltött szerződési lista alapján azt írja, a kiosztott támogatások többsége esetén az sem volt feltétel, hogy a cégek új munkahelyeket teremtsenek.

A legnagyobb, csaknem 10 és fél milliárd forintos támogatást a Hell logisztikai partnere, BHS Trans kapta egy 26 milliárd forintos logisztikai központra.

A Telex szerint az állami támogatás nagylelkű volt: 180 milliárd forintnyi beruházásra kaptak a vállalatok 42,8 milliárdos támogatást, ami 23,7 százalékos támogatási intenzitást jelent.

Arányaiban legjobban a győri Graboplast járt, amely PVC padlórendszer kifejlesztésére kapott 227 millió forintos támogatást, miközben az egész projekt költsége 568 millió forint – ez 40 százalékos támogatási intenzitást jelent. Ezért cserébe tíz munkahely létrehozását ígérték.

Csütörtökön derült ki, hogy közel 8 milliárd forintos keretszerződést kötött a Szijjártó Péter által vezetett korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium a Mega-Logistic Zrt.-vel a magyar külképviseletek műszaki karbantartására és üzemeltetésére. A választások előtt megkötött, négy évre szóló megállapodás minősített beszerzési eljárás keretében, a klasszikus közbeszerzési szabályok mellőzésével jött létre

Címlapkép: Szijjártó Péter a BHS Trans Kft. új logisztikai központjának átadásán Szikszón 2026. április 10-én. MTI/Vajda János