Bejelentette első intézkedéseit Orbán Anita külügyminiszter

Két szimbolikus intézkedést jelentett be Orbán Anita külügyminiszter.

„Az első intézkedések” címmel tett ki Facebook-oldalára videót Magyarország új külügyminisztere, Orbán Anita.

Saját elmondása szerint is két szimbolikus intézkedést hozott, hogy „kicsit könnyebb legyen ez az időszak.”

Az egyik intézkedés az, hogy újranyitja a külügyminisztérium büféjét.

A másik pedig az, hogy megnyitja a külügyminisztérium Ganz utcai bejáratát.

Orbán Anita azzal zárja bejelentését, hogy kapott további ötleteket is, de ezeket még nem jelenti be – várja továbbra is az „innovatív javaslatokat” a külügyminiszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd