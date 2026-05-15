Bővelkedünk benne, mégsem élünk az ország rejtett energiatartalékával

A magyar energiarendszer zöldítésében az elmúlt években a napenergia vitte a főszerepet, miközben egy másik, időjárástól független megújuló forrás – a geotermia – a lehetőségeihez képest jóval kisebb figyelmet kapott. Pedig a Kárpát-medence adottságai európai összevetésben is kedvezőek: a hő a föld mélyéből folyamatosan rendelkezésre áll, és megfelelő geológiai környezetben hőtermelésre, sőt bizonyos esetekben villamosenergia-termelésre is alkalmassá tehető. A mélygeotermia elterjedésének kulcsa ugyanakkor nem csak műszaki kérdés: a beruházói kockázatkezelés, a visszasajtolás gyakorlata, a fogyasztók közelsége és a kiszámítható szabályozási-támogatási háttér együtt döntik el, hogy az ígéretekből mennyi lesz tényleges kapacitás.

A geotermia megítélését az is torzíthatja, hogy a közbeszédben gyakran egy kalap alá kerül a háztartási hőszivattyús „sekély geotermia” és a termálkutakra, távhőre vagy ipari hőigényre épülő „mély geotermia”.

Szita Gábor, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke szerint a fogalmi tisztázás azért fontos, mert a két terület eltérő infrastruktúrát, engedélyezést és üzleti logikát igényel:

30 évvel ezelőtt geotermikus energia alatt egyértelműen még a mély geotermikust értettük.

A magyarországi potenciált növeli, hogy sok térségben a termálvíz mint természetes „hordozó közeg” segíti a hő felszínre hozását, és a geotermikus gradiens is kedvezőbb lehet, mint számos európai régióban – ugyanakkor nem az egész ország tekinthető egyformán jó célterületnek, és a projektkockázat a helyszíni vizsgálatok előrehaladtával pontosítható.

A geotermia magyarországi felfutását ugyanakkor nem elsősorban a technológiai „csodavárás”, hanem a józan projektlogika dönti el: hol van elég hő és víz, mennyire közel van a fogyasztó, mennyit bír el a távhőrendszer, és ki viseli a fúrás kockázatát. A beszélgetés egyik legerősebb tanulsága, hogy

a földhő egyszerre ígér ellátásbiztonságot és kibocsátáscsökkentést, miközben kemény kompromisszumokra kényszerít finanszírozásban, szabályozásban és helyi együttműködésekben

— és ezek nélkül a „lábunk alatt heverő” potenciál papíron marad. A részletekért, a konkrét példákért (önkormányzati modellek, kaszkádrendszerek, engedélyezési tapasztalatok) érdemes meghallgatni az EnergyTalks friss epizódját.

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

