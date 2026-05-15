Brutális drágulás Magyarországon: ma már annyit fizetünk a tizenéves autókért, mint régen az újakért

Magyarország járműállománya elöregedett. Ezenfelül az ezer lakosra jutó autók és az új gépkocsik eladásának számában is jelentősen elmaradunk az európai uniós átlagtól. A hazai piacon leginkább a folyamatosan dráguló, tíz évnél idősebb használt járművek forognak. Ez a lemaradás azonban komoly növekedési lehetőséget is tartogat, amelyet egy célzott állami zöldprogram is fenntarthatóbbá tehetne - derül ki az MBH-Euroleasing közleményéből.

Bár a hazai autópiac első ránézésre telítettnek tűnhet,

a statisztikák mást mutatnak.

Hanczár Zsolt, az Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója szerint Magyarország egyszerre számít alacsony motorizáltságúnak és elöregedettnek. Az Európai Unióban ezer lakosra átlagosan 550-560 személyautó jut.

Itthon ez a szám csupán 450 körül mozog, ami mintegy húszszázalékos lemaradást jelent.

Ennél rosszabb arányt csak Bulgáriában, Lettországban és Romániában mértek.

A minőségi mutatók is aggasztóak.

A magyar autópark átlagéletkora meghaladja a 16 évet, szemben a 12,7 éves uniós átlaggal.

A régió legtöbb országa, köztük Csehország, Szlovákia és Lengyelország is jóval fiatalabb járműállománnyal rendelkezik.

Az elöregedés egyik fő oka, hogy kevés új autót értékesítenek. Ezer lakosra vetítve Magyarországon mindössze 11 új járművet helyeznek forgalomba, míg az uniós átlag 23 darab. A piacot így egyértelműen a használt autók dominálják. A lakosságarányos tranzakciókat tekintve ezen a téren csak a lengyelek előznek meg minket. Ez a felállás azonban rávilágít a piac sérülékenységére.

A hazai adásvételek döntő többsége ugyanis tíz évnél idősebb járművekhez kötődik.

A helyzetet tovább nehezíti a használtautó-piacon tapasztalható elszabadult áremelkedés. A gyenge forint, a magas áfa és az egyéb piaci tényezők miatt az elmúlt évtizedben átlagosan több mint 150 százalékkal drágultak a járművek. Különösen beszédes, hogy a 15 évnél régebbi kategóriában 2015 óta 175 százalékos áremelkedés történt. Így sok esetben az idős gépjárművek ára ma már eléri az új autók korábbi árszintjét.

A jelenlegi kettősség, vagyis a kevés és idős autó ugyanakkor jelentős bővülési potenciált is rejt magában. Szakértői becslések szerint egy mérsékelt felzárkózás esetén 2030-ra akár meg is duplázódhatna az öt évnél fiatalabb gépjárművek eladása. A jelenlegi trendek alapján az évtized végére várhatóan félmillióval több személyautó közlekedik majd a hazai utakon. A legfőbb kihívás az, hogy ez a gyarapodás ne az elöregedő állományt növelje, hanem fiatalabb és környezetkímélőbb modellekkel valósuljon meg.

A járműpark fiatalításában és a fenntarthatóbb közlekedés kialakításában komoly előrelépést jelenthetne egy

államilag támogatott zöld lízingprogram bevezetése.

Címlapkép forrása: Shutterstock