Csődbe ment egy utazási iroda, sok a károsult

Az iroda ügyvezető-tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket arról, hogy a kormányhivatal 2026. április 30-i hatállyal visszavonta a cég működési engedélyét. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy

az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt.

Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni.

A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását.

A levélben az iroda azt ígérte az utasoknak, hogy a kártalanítást a megkötött szerződések átadása után a kormányhivatal és az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) intézi. Ezt az állítást azonban mind a hatóság, mind a biztosító határozottan cáfolta.

A kormányhivatal megerősítette, hogy az ügyvezető részéről 2026. május közepéig nem érkezett hivatalos bejelentés a fizetésképtelenségről. Álláspontjuk szerint semmilyen információ nem utal arra, hogy a cég képtelen lenne visszafizetni az elmaradt utakra befizetett összegeket, így a hatóság és a biztosító bevonása egyelőre nem indokolt.

A helyzetet tisztázva az EUB is közleményt adott ki

Bár a Travel Teachers Kft. rendelkezik náluk egy 16,44 millió forintos kezesi biztosítással, a biztosító kizárólag a kormányhivatal engedélyével és hivatalosan megállapított fizetésképtelenség esetén kártalaníthatja az utasokat. Ehhez az irodának be kellene nyújtania a szükséges dokumentumokat az állami szervekhez.

Mivel ez nem történt meg, a biztosítónak jelenleg nincs szolgáltatási kötelezettsége.

Ennek értelmében az utasok továbbra is kizárólag a Travel Teachers Kft.-től követelhetik vissza a pénzüket.

A bizonytalanság miatt a pórul járt ügyfelek a közösségi médiában szerveződnek. A károsultakat tömörítő Facebook-csoportoknak együttesen már közel háromszáz tagja van, miközben az utazási iroda honlapja elérhetetlen.

