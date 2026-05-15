Durván nekimentek a MOHU-nak: a polgármester szerint pazarlás és aggresszív díjpolitika jellemzi a rendszert

A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tevékenysége miatt - jelentette be a város polgármestere Facebook-oldalán pénteken.

Nem hagyjuk, hogy egy NER-es cég, a MOHU tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást! Márpedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül

- közölte Györfi Mihály (Tegyünk Szolnokért Egyesület-Jobbik-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek-Agóra Egyesület szövetség) videójában.

Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza.

A Fidesz-kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a MOHU javára úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A "NER legrosszabb arcaként" tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több tízmilliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a MOHU-nak - mondta.

A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a MOHU-t, hogy visszaél erőfölényével, saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte: fennáll a veszélye, hogy a vállalat - agresszív díjpolitikával - tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat, nemcsak Szolnokon, hanem az egész országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images