Éleslátó a piac: nem adott százmilliót a Rothkoért

Csalódással kezdődött a New York-i aukciós maraton, a Sotheby’s új székhelyén, a Breuer Buildingben nem hozta izgalomba Mark Rothko nagy reményekkel piacra dobott vászna a közönséget, elmaradt a várt százmilliós leütés.

Nem egészen úgy indult a New York-i árverési sorozat, ahogy azt előzetesen remélték. A Sotheby’s rendezvényén a százmilliós Rothko-ra hamar elakadt a 65 millió dollárról indított licit, az árverésvezető, Oliver Barker hiába próbálkozott,

a két helyszíni alkudozó 74 milliónál feladta, végül egy 75 millió dolláros telefonos licitáló lett a győztes.

Lot 5 Mark Rothko Brown and Blacks in Reds 1957 est $70 - 100 millionSOTHEWBY'S (002)
Mark Rothko absztrakt expresszionista művész „Brown and Blacks in Reds” című, 1957-ben készült monumentális mesterműve látható. Forrás: Sotheby’s

A telefont az árverési teremben a ház európai igazgatója, Helena Newman tartotta kézben, így valószínűleg az öreg kontinensről érkezett az ajánlat, de hogy ki fizetett költségekkel együtt közel 86 millió dollárt, azt egyelőre nem tudni.

