Elmondta Vitézy Dávid, mi az a három dolog, amit a minisztereitől kért Magyar Péter

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a magyar vasutat illetően az elmúlt években „nettó rombolás” zajlott, de ezen az új kormány változtatni szeretne. Megjegyezte, Magyar Péter azt kérte tőle, hogy úgy rakják össze az új minisztériumot és úgy működjenek, hogy

a magyar vasút „új aranykora” jöjjön el.

Vitézy beszámolt róla, hogy csütörtökön éppen a régi és új miniszterek között zajlott az átadás-átvétel, amikor tájékoztatást kapott arról, hogy Gyománál kisiklott a Békés InterCity. Elmondta, azonnal a helyszínre sietett, ahol első alkalommal találkozott Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgatóval.

A baleset kapcsán elmondta, a vonat 110 km/órával haladt egy olyan váltónál, aminél csak 40 km/órával haladhatott volna. Azt egyelőre nem tudni, hogy emberi hiba vagy más okozta-e a balesetet.

Megjegyezte, hogy bár az érintett pályaszakasz 2017-ben átesett egy felújításon, és kiépítésre került a vonatbefolyásoló rendszer, az ehhez kapcsolódó fedélzeti számítógép a MÁV-nak még a korszerűbb mozdonyairól is hiányzik, ahogy az érintett mozdonyon sem volt ilyen.

Hogy miért nem történtek meg a szükséges fejlesztések, azzal kapcsolatban átfogó jelentést kért, amit péntek este meg is kapott. Ebben azt áll, hogy a fejlesztésre volt uniós pénz, de a minisztériumok dobálták egymásnak a feladatot, majd a választások előtt két héttel a kormány elbukta az uniós forrásokat. Ez a forrás valószínűleg elszállt – jegyezte meg Vitézy Dávid.

A miniszter a tárcája előtt álló feladatok kapcsán elmondta még, el kell végezniük a Lázár János minisztersége alatt történtek kivizsgálását, kiemelten az autópálya-koncessziókat, a Budapest–Belgrád-vasútvonalat és a mohácsi hidat.

Vitézy Dávid elmondta, mit kért Magyar Péter minisztereitől, amiben gyökeresen szakítsanak az Orbán-korszak politikájával.

Korrupció: zéró tolerancia mindenki iránt korrupciós ügyekben. A hatalmi arroganciával számoljanak le – Vitézy szerint ez Lázár János minisztériumára volt leginkább jellemző. A szakmaiság legyen a vezérelv.

A miniszter az új kormány előtt álló egyik legfontosabb feladatnak az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg, amelyekkel az ő területén elsősorban a kötöttpályás közlekedést tudnák fejleszteni, például a budai fonódó villamoshálózat – reményei szerint már az idén nyáron meginduló – fejlesztését, vagy éppen a fél évszázados HÉV-szerelvények lecserélését.

