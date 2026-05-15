Energia, digitalizáció, profit: a pécsi KKV-fórumon minden a hatékonyságnövelés körül forgott

Ezúttal Pécsre kanyarodott a Portfolio KKV-karavánja, ahol a helyi üzleti közösség képviselői és más kiváló szakértők osztották meg gyakorlati tapasztalataikat. Az esemény egyik panelbeszélgetésének keretében a résztvevők azt zongorázták végig, hogy az AI milyen lehetőségeket tartogat a kisvállalati szférában.
Herbály István, a Kontrall Kft. ügyvezetője szerint az AI körül sok a félreértés és a „mindent megold” típusú várakozás: több projektjükben is az derült ki, hogy nem feltétlenül AI kell egy problémára, hanem jól megfogalmazott, egyszerű mérési paraméterek – illetve az is, hogy a modellek tanításához az adatok előkészítése (jó/rossz minták következetes címkézése) viszi el a legtöbb időt és költséget.
Illés Kata, az Indivizo ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyvállalatoknál a jogi és compliance „beengedési” folyamat akár egy évig is elhúzódhat, a KKV-k pedig gyakran csalódnak, amikor kiderül: a dobozos eszközök nem varázspálcák, és a megoldásokat folyamatba kell illeszteni (például agentekkel)
Inotai István, a Körber Hungária ügyvezető igazgatója a termelési oldal dilemmáját emelte ki: a vezetés látja a potenciált, miközben a „digitális kupleráj” (rendezetlen folyamatok, rossz adatok) csak digitalizált káoszt eredményez; saját példáik alapján az AI legjobban konkrét, mérhető use case-ekben működik, például vevői minőségi standardok gyors visszakeresésében agenttel, illetve selejt- és ellenőrzési pontok predikciójában.
Virányi Zsófia Anna, a Holcim személyzeti vezetője a HR-szemléletváltást hangsúlyozta: szerinte nem az a fő kérdés, hogy az AI kivált-e munkaerőt, hanem hogy a szervezetek – különösen a HR – képesek-e „érzékenyíteni” a munkatársakat arra, hogy az elvárások szintet ugranak, és a változást nem lehet megkerülni.
A panelben abban egyetértés volt, hogy az AI-bevezetésnél a túlzott várakozások, a rendezetlen adatok és a rosszul kiválasztott felhasználási esetek könnyen kudarchoz vezetnek, ezért először alapfolyamatokat kell rendbe tenni, majd kis léptékű, gyors megtérülést hozó projektekkel érdemes haladni. Illés Kata külön kiemelte:
időt kell hagyni a tanulásra és a „lecsorgatásra”, mert a napi operáció mellé nem lehet egyszerűen ráterhelni az AI-osítást; ezt szervezeti ritmusokkal − például dedikált heti tanulási idősávokkal − lehet támogatni.
Az említett gondolatokon túl szóba került még a munkavállalói ellenállás és motiváció, az AI agentek vs. „dobozos” eszközök kérdésköre, valamint a tipikus mesterséges intelligencia-bevezetéshez köthető KKV-s kezdő lépések, úgy mint mini pilotok, sikerélmények, belső képzés vagy tudásmegosztás.
A fórum egyik kiemelt témája volt az energiahatékonyság növelése, hiszen, ahogy Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője is rámutatott,
a hazai vállalkozások az európai élmezőnybe tartozó energiaköltségekkel szembesülnek, ami egy átlagos KKV-nál a teljes költség 10%-át, egyes szektorokban (például HoReCa) akár 15%-át is elérheti.
A szakember úgy látja, a gázárak a geopolitikai sokkok után ugyan mérséklődtek, de a betárolási szezon és a kínálat szűkülése miatt a következő időszakban inkább emelkedési kockázatok dominálnak, ezért különösen az április–május eleji „vállalati döntési ablakot” tartja kedvezőnek a következő évi beszerzések leszerződésére. Szalai felhívta a figyelmet a villamosenergia-piac extrém napon belüli volatilitására is, amelyben a fixár egyszerű, de szerinte sokszor túlárazott biztonságot ad.
A nap záró panelbeszélgetésében Szabóné Benyeda Zsófia, a Prophyl stratégiai ügyvezetője a generációváltásból indulva arról beszélt, hogy a családi KKV-k növekedésének gyakori korlátja az intuitív, „kézi vezérlésű” működési modell: náluk a vezetés átvételét követően szervezetet és menedzsmentet építettek, folyamatokat fejlesztettek, majd a tulajdonosi-operatív terhelés csökkentésére interim, később tartós külső ügyvezetőt is bevontak.
Tapasztalata szerint a külsős vezető akkor tud valódi értéket hozni, ha szakmai és menedzseri tudása mellett a vállalati kultúrához is illeszkedik, a végeredmény pedig az lett, hogy a cég „tulajdonostól függetlenebbül” és fenntarthatóbban tud működni. A profit kapcsán a szakértő hangsúlyozta:
a hatékonyságjavítás mellett a KKV-knak egyre inkább magas hozzáadott értékű, innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal kell versenyezniük, nem pusztán árban vagy kapacitásban.
Herbály István, a Contrall Kft. ügyvezetője saját cégépítési példáján azt emelte ki, hogy a profitabilitás egyik kulcsa a fókusz és a „bátor nem”: a mindent elvállaló, széttartó működés 2012-re átláthatatlan káoszhoz vezetett, ezért tevékenységeket választottak le, és az ipari szoftverfejlesztésre koncentráltak. Később az egyedi KKV-s fejlesztések alacsony megtérülése miatt dobozos termék (gyártói ERP/termelésirányítás) irányába fordultak, ami bár lassabban és nehezebben állt össze a tervezettnél, végül skálázhatóbbá tette a működést: a termék értékesítésével úgy tudtak növekedni, hogy közben a létszámuk nem nőtt.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy
sok cég nem méri a saját termelékenységét és pénzszivárgását, ezért a transzparencia és kontroll megteremtése önmagában is profitforrás lehet.
A beszélgetés résztvevői szerint a profit nem egy ötlettől, hanem rendszerszintű működéstől, tiszta fókusztól és őszinte vezetői döntésektől (akár nehéz személyi döntésektől is) lesz fenntartható. Mindketten hangsúlyozták: a gyorsan változó környezetben is kell cél és stratégia, de olyan rugalmassággal, hogy a cég képes legyen korrigálni, ha a körülmények változnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
Titkos határozatban szórta meg milliárdokkal a Fradit a Fidesz-kormány
7,2 milliárd forintról van szó.
Minden válságot ugyanúgy nézett be a részvénypiac - ezeket a jeleket keresd az esés előtt
Racionálisan irracionális a helyzet.
Tépik a Molt
De összességében inkább negatív a hangulat a magyar tőzsdén.
Új igazolás Kapitány minisztériumában: kiderült, ki irányítja majd az energetikai államtitkárságot
A kinevezése nagy fordulatot jelezhet.
Totális káosz az amerikai katonák kivonása körül: a Pentagon meggondolhatta magát, de a NATO keleti bástyája félreértésről beszél
Ember legyen a talpán, aki rendet tud vágni a sorok között.
16 évvel a hírhedt ciklon után óriási zuhé érkezik
Akár a havi átlagot is megközelítő eső jön.
Brutális orosz drónhad vette támadás alá Ukrajnát: megszólalt Volodimir Zelenszkij
"Egy ilyen országot, mint Oroszország, nem lehet normalizálni."
Túlélés vagy szintlépés: kamatok, EU-pénzek és energiaárak között keresik a kapaszkodókat a pécsi KKV-k
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Portfolio országjárásának baranyai állomása.
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Geopolitikai sakkjátszma Pekingben: Tajvan jövője és a globális energiaválság a tét
Donald Trump második elnöki ciklusának talán legfontosabb diplomáciai eseménye következik: a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozó. Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő szakértője legújabb c
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők adatait, igényeit. Ebből már látható, hogy az elmúlt 9 hónapban hogyan alakultak
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Nagy változások kellenek, hogy beérjen az egyik legnagyobb hungarikum
Kiaknázatlan lehetőség a határainkon belül.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?