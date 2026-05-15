Fontos egyeztetésen van túl Tanács Zoltán

Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették: a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen - írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter

Az Akadémia székházában tartott találkozón a felek megerősítették együttműködési szándékukat. Kiemelték, hogy a tudománypolitika legfontosabb döntéseit csak a szakmai közösséggel folytatott érdemi párbeszédre alapozva szabad meghozni.

Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell.

Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.

A kutatóhálózat sorsát érintő párbeszéd a jövő héten a kutatóintézetek főigazgatóival folytatódik. Az egyeztetéssorozat célja egy olyan stabil keretrendszer kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a hazai tudomány versenyképes működését.

