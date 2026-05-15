Fontos változás jön a SZÉP-kártyánál: itt a régi-új határidő
Megváltoztak a SZÉP-kártyán maradt, fel nem használt összegekre vonatkozó szabályok. A veszélyhelyzeti intézkedések kivezetésével visszaállt az eredeti rendszer. A korábbi tavaszi és őszi határidők helyett ismét május 31-ig kell elkölteni a régebbi juttatásokat. A határidő lejárta után ráadásul egyszeri díj helyett havi levonások csökkentik a megmaradt egyenleget - közölte a hrportal.hu.

Az elmúlt években a kártyabirtokosok megszokhatták a korábbi gyakorlatot. Ennek lényege az volt, hogy a feltöltés után egy évvel, március 20-án és szeptember 20-án a szolgáltató egy összegben 15 százalékos díjat vont le a fel nem használt pénzekből. A veszélyhelyzet végével azonban ez a rendszer megszűnt. Helyette újra a SZÉP-kártya működését szabályozó eredeti alaprendelet lépett életbe.

A visszatérő szabályozás alapján az adott évben kapott béren kívüli juttatást a feltöltést követő második naptári év május 31-ig érdemes felhasználni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben utalt összegeket 2026. május 31-ig kell elkölteni.

Jelentősen módosult a levonás mértéke és módja is. Ha a kártyabirtokos kicsúszik a határidőből, a szolgáltató onnantól kezdve havonta legfeljebb 3 százalékos díjat von le a fel nem használt egyenlegből. Ennek a levonásnak a minimuma havi 100 forint. Ha pedig a kártyán maradt összeg ennél is kevesebb, akkor a teljes maradékot levonják.

A munkavállalóknak érdemes mihamarabb ellenőrizniük a kártyaegyenlegüket. Célszerű gondoskodniuk a 2024. december 31. előtt kapott juttatások időben történő elköltéséről, hogy elkerüljék a folyamatos havi pénzveszteséget.

