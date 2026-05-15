Idén nyáron már 2-3 millió forintba kerülhet egy külföldi nyaralás

Az év első néhány hónapjában 15-18%-kal drágábbak lettek a külföldi utazások, mint tavaly voltak. A nyári hónapokban reménykedhetünk abban, hogy a verseny miatt mérséklődik a drágulás üteme, ma már azonban nem ritka, hogy több millió forintot kell összegyűjtenie egy családnak, ha külföldi nyaraláson gondolkodna.

Ahogy közeledik a nyaralási szezon, úgy válik egyre fontosabb témává minden család számára az, hogy idén hol és milyen hosszú nyaralást engedhetnek meg maguknak. A statisztikai hivatal szerint tavasszal 15-18%-kal magasabb áron lehetett külföldön pihenni, mint tavaly, miközben a belföldi üdülés 6-10%-kal került többe.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a forint erősödése legfeljebb csak nagyon mérsékelt hatással jelenik meg az árazási döntésekben. Ebben persze fontos szerepe van annak, hogy az olajár globális emelkedése miatt az üzemanyagok egyre drágábbak. Elegendő kerozin van, repülőjárat is lesz, de annak az ára az igazán nagy kérdés.

Egy négyfős családnak könnyen lehet, hogy ma már több millió forintba kerül, ha népszerű külföldi nyaralóhelyet keres a főszezonban. Az előszezon árai azonban sokkal kedvezőbbek.

"Nincs járatösszevonás, sem törlés. A foglalások folyamatosak, a kapacitásainkat lekötik. Ezt az egész kerozinhiány híresztelést a Lufthansa találta ki, mert ott gazdálkodási problémák miatt valóban vannak elbocsátások, járattörlések. Drágább most az üzemeltetés, napról-napra változnak a kerozinárak, de hiány az nincs. (...) Egyetlen adat sincs arról, hogy kevesebb lenne a kerozin” – mondta a Portfolio-nak Farkas Attila, a Travel Services Kft. ügyvezetője.

"Járataink zavartalanul közlekednek, és a légitársaságok sem jeleztek problémát egyik desztináció esetében sem. A kérdés inkább nem az, hogy rendelkezésre áll-e elegendő kerozin, hanem az, hogy annak ára hogyan alakul. A jogszabályok és az utazási szerződések lehetőséget adnak kerozinpótdíj alkalmazására, ugyanakkor ennek bevezetéséről az utazási irodák egyedi, kereskedelmi szempontok, valamint az aktuális üzemanyagárak figyelembevételével döntenek" – mondta el Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketing igazgatója. Megemlítette azt is, hogy a nyári charterkapacitásokat már tavaly októberben lekötötték, és minden tervezett járatuk üzemelni fog. A légitársaságok részéről jelenleg nincs bizonytalanság ezen a téren. Az IBUSZ közölte azt is, hogy a június 26-ig induló charterjáratokon a kerozin-felár miatti többletköltséget nem érvényesíti.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint a chartereztető légitársaságok közül a Wizz Air és a Smartwings is megnyugtatta őket, hogy az utazási irodák leköthetik a nyári csomagokat, lesz elegendő üzemanyag a nyári utazásokhoz.

"Az áprilisi foglalások gyengék voltak, de ez a márciussal záródó előfoglalási szezon után mindig így van, ebben nincs semmi különös. Május második felétől szoktak észbe kapni azok az utasok, akik addig nem köteleződtek el nyárra. Én úgy fogalmaznék, hogy lesz kerozin, csak az nem világos, hogy milyen áron. A nyári utakra a kerozinfelárnak, csak a mértéke lehet a kérdés. Ezeket az utasokra ugyanakkor a csak legvégső esetben hárítják át az utazási irodák" – részletezte a piaci helyzet Molnár Judit. Arra a kérdésre, hogy érdemes-e előre megvenni a repülőjegyet, és csak a szállást és az ellátást kifizetni az utazási irodánál, úgy válaszolt, hogy "az biztos, ha az utas megvette a jegyét, az már nem lehet drágább".

A hatályos rendelkezések szerint az irodák a már kifizetett utak után akkor kérhetnek még pluszpénzt, ha ezt az utazás indulása előtt legkésőbb 20 nappal teszik meg. Akkor is maximum 8 százalékkal emelhetik a korábban meghirdetett áraikat. Ennél magasabb emelési igénynél az utas automatikusan, mindenféle kötbér nélkül elállhat a nyaralástól, és a teljes befizetett összeget követelheti vissza az irodától.

Törökországban az 5 csillagos szállodák 700-800 ezer forintért érhetőek el személyenként, all in clusive ellátással. Cipruson 500-550 ezer forint a nyaralás, félpanziós ellátással – mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Horvátország és Olaszország, ha autóval és szállással olcsóbbnak is tűnhet, az élelmiszerek áremelkedése miatt nem biztos, hogy végül pénztárcabarát megoldás, tette hozzá.

"Törökország a korábbi visszaesést követően ismét az élmezőnybe került, elsősorban a kedvező árú ajánlatoknak köszönhetően. Emellett Görögország és Spanyolország továbbra is stabilan a legkeresettebb úti célok közé tartozik. Az árak nagyban függenek a választott szálláskategóriától és az utazás időpontjától, de általánosságban elmondható, hogy már 250–400 ezer forint/fő ártól elérhetők magas színvonalú szálláshelyek is. Így egy négyfős család körülbelül 1 millió forintos nagyságrendben már kényelmesen el tud utazni a mediterrán térségbe" – közölte Termes Nóra.

Külföldi utazási ajánlatok 4 fős család számára a jelenleg ismert árak alapján repülős Csomagárak Előszezon (június) Főszezon (Júli – aug. közepe) 2 felnőtt + 2 gyerek (2-12 év) minimum maximum minimum maximum Görögország önellátó ap 782.388 808.380 916.288 1.132.588 Görögország 4* Hotel FP 988.594 1.556.948 1.235.794 2.391.248 Görögország 4* Hotel AI 823.794 2.578.708 1.431.288 3.322.268 Spanyolország 4* FP 1.048.128 1.416.868 1.534.700 2.323.268 Spanyolország 4* AI 1.148.128 1.540.468 - - Törökország 4* AI 1.003.236 1.812.273 1.163.567 1.861.620 Törökország 5* prémium ultra AI 1.078.668 3-4 millió Ft 1.282.087 4-5 millió Ft Tunézia 4* AI 796.600 937.600 863.600 1.435.600 Tunézia 5* AI 851.600 1.617.600 851.600 2.023.600 Egyiptom 4* AI 1.000.303 1.362.629 1.076.206 1.585.800 Egyiptom 5* AI 1.059.700 2.446.142 1.169.400 2.551.400 Forrás: IBUSZ

Ahogy a táblázatból is látható, egy négyfős család számára a nyári külföldi nyaralások ára rendkívül széles sávban mozog, már az elő- és főszezon között is jelentős különbségek láthatók. A legolcsóbb opciók közé a görögországi önellátó apartmanok és a tunéziai all inclusive utak tartoznak: előszezonban már 780-800 ezer forint körüli összegtől elérhetők. Azonban érdemes kiemelni, hogy az önellátás miatt a görög nyaralás végösszege így jóval magasabb lesz. A görögországi 4 csillagos all inclusive ajánlatok széles ársávot mutatnak, a prémium kategóriás utak ára akár 2,5-3,3 millió forintig is emelkedhet a nyári csúcsidőszakban.

Spanyolország továbbra is a drágább mediterrán célpontok közé tartozik: a 4 csillagos félpanziós utak főszezonban akár 2,3 millió forintba is kerülhetnek. Törökország különösen érdekes abból a szempontból, hogy a 4 csillagos all inclusive ajánlatok még viszonylag versenyképes árszinten mozognak, miközben az 5 csillagos prémium ultra all inclusive szállodák ára már elérheti a 4-5 millió forintot is. Ez jól mutatja, mennyire erősen kettészakadt a piac a középkategóriás és luxusutak között.

Tunézia a teljes mezőny egyik legkedvezőbb árú desztinációja maradt: még az 5 csillagos all inclusive csomagok is sok esetben olcsóbbak, mint más országok 4 csillagos ajánlatai. Egyiptom ezzel szemben stabilan az egymillió forint feletti kategóriában mozog, különösen a magasabb színvonalú szállodák esetében. Általánosságban elmondható, hogy a főszezonra történő utazás szinte minden célpontnál több százezer forintos felárat jelent.

Termes Nóra kiemelte, hogy náluk a nyaralások árai jelenleg a tavalyi szinten alakulnak, amihez a kedvező forintárfolyam is hozzájárul. "Drágulás elsősorban akkor várható, ha a kerozinár tartósan magas marad, és ennek hatására a légitársaságok kerozinpótdíjat érvényesítenek" - tette hozzá. "Várhatóan néhány ezer forinttal emelkedhet az egy főre jutó költség, azonban ennek pontos mértéke jelenleg még nem határozható meg. Az árváltozás alapvetően az indulás hónapjában érvényes kerozinár alakulásától, valamint a választott úticéltól függ, hiszen a légitársaságok az üzemanyagköltséget a megtett távolság és a repülőgép fogyasztása alapján számolják és érvényesítik." Szerinte a jelenlegi helyzet inkább költségoldali bizonytalanságot jelent, nem pedig ellátási problémát, és a nyári utazási szezon működése továbbra is stabilnak látszik.

