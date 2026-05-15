Indul a próbaüzem az egyik katódgyárban

A gyár telephelyét a napokban egy helyi önkormányzati és civil képviselőkből álló bizottság is bejárta. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a termelés indulásával párhuzamosan dinamikusan bővítik a létszámot. Jelenleg 145 fős az állomány, amelyből negyvenen magyarok. Jövő februárra azonban a hazai dolgozók már többségben lesznek. A tervek szerint egy évvel később a teljes munkavállalói létszám eléri a háromszáz főt. Bár a vállalat jelenleg elsősorban a BMW számára készít alkatrészeket, további lehetséges partnerekkel is tárgyalásokat folytat.
A beruházást jelentős állami infrastrukturális fejlesztések kísérik.
Ennek keretében 27 milliárd forintból megújul a térség víziközmű-hálózata, és felépül egy új szennyvíztisztító telep. További 17 milliárd forintból pedig a helyi úthálózatot korszerűsítik.
Az akkumulátoripari beruházások országszerte komoly lakossági aggodalmakat váltottak ki. Ezt elsősorban más, korábban épült ázsiai üzemek környezetvédelmi szabálytalanságai okozták. Emiatt az ácsi cég kiemelt figyelmet fordít a bizalomépítésre. Fülöp Ferenc kommunikációs igazgató hangsúlyozta, hogy az alkalmazott fejlett technológia sem az emberekre, sem a környezetre nem jelent veszélyt. Az üzem energiaigényének ötödét ráadásul megújuló forrásokból, szél- és napenergiából fogják fedezni.
A környezetvédelmi garanciák részeként a vállalat vállalta a kibocsátási adatok havi szintű mérését is. Erre azután tettek ígéretet, hogy egy természetvédő civil szervezet a környezethasználati engedély megadásával kapcsolatban bírósághoz fordult. A helyiek megnyerését és a jó kapcsolat kialakítását célzó társadalmi felelősségvállalási program részeként a beruházó korábban egy 20 millió forintból épült játszóteret is átadott az ácsi közösségnek.
