Kiadták a figyelmeztetést: jelentős felfordulás jön Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonalán
Május 26. és június 23. között átfogó pályakarbantartást végeznek a Budapest–Pécs vasútvonalon, ami miatt jelentősen módosul a közlekedés. A Sárbógárd és Dombóvár közötti szakaszon vonatpótló autóbuszokra kell átszállni. A menetidő akár egy órával is meghosszabbodhat - olvasható a MÁV közleményében.

A mintegy 1,1 milliárd forintos, saját forrásból megvalósuló karbantartás célja a lassújelek megszüntetése és a vonatközlekedés megbízhatóbbá tétele.

A vágányzárat úgy időzítették, hogy a nyári szünet elejére, a Fishing on Orfű fesztivál kezdetére már helyreálljon a közvetlen vasúti összeköttetés.

A lezárás ideje alatt a pécsi és kaposvári InterCity vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek Sárbogárd és Dombóvár között.

Emiatt a Budapest-Kelenföldről induló pécsi és kaposvári járatok negyven perccel korábban indulnak.

A célállomásukra a vonatok szintén ennyivel később érkeznek meg. A pénteki és vasárnapi Tenkes expresszvonatok átmenetileg egyáltalán nem közlekednek.

A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy mindenképpen tájékozódjanak a menetrend-változásokról és ha lehet, válasszanak más közlekedési útvonalat.

