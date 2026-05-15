Kiderült, hogy alakulnak az iskolai szünetek a horvát iskolákban

A tervezet alapján a tanév 2026. szeptember 7-én kezdődne. Az utolsó tanítási nap a legtöbb diák számára 2027. június 15-ére, keddi napra esne. A

nyári szünet így június 16-án venné kezdetét.

Az érettségi előtt álló középiskolások számára a tanítás korábban, már 2027. május 21-én véget érne.

Az első félév 2026. december 23-ig tartana, a második félév pedig január 7-én indulna. A téli szünet így december 24-étől január 5-éig tartana. Februárban egy rövidebb, február 22-étől 26-áig tartó szünetet is terveznek, majd a tanítás március 1-jén folytatódna. A tavaszi szünet március 25-étől április 2-áig tartana, a diákok pedig április 5-én térnének vissza az iskolapadokba.

Zrinka Mužinić Bikić államtitkár elmondta, hogy a minisztérium a jelenlegi tanév tapasztalatait is figyelembe vette a tervezet kidolgozásakor. Hozzátette, hogy jövőre számos ünnepnap hétvégére esik, ami eleve több szünnapot eredményez a tanév során. Megjegyezte továbbá, hogy a szülők és a szakmai közösség véleménye megoszlik a kérdésben.

Egyesek az év közben elosztott rövidebb szüneteket, míg mások a hosszabb, összefüggő vakációkat részesítik előnyben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images