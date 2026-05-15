Kigyulladt egy busz az M0-s autóúton

A jármű az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 8-as kilométernél kapott lángra.

A tűz olyan heves volt, hogy az út menti növényzetre is átterjedt.

A helyszínre riasztott fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték meg a beavatkozást. Először körbehatárolták a tüzet, hogy megakadályozzák a továbbterjedését, majd sikeresen elfojtották a lángokat.

Az oltási munkálatok és a biztonságos beavatkozás érdekében az autóút ezen szakaszát teljes szélességében lezárták.