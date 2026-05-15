Kilép a Fideszből egy városi polgármester, aki a rendszerváltás óta a párt tagja volt

Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere, aki 1989 óta a Fidesz tagja, kilép pártjából, és függetlenként folytatja – jelentette be Facebook-oldalán a városvezető.

Sok támogatómmal, lokálpatriótával, igazi és felebarátommal beszélve a mai napon döntést hoztam, melyet ezennel megosztok a nyilvánossággal is: kiléptem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségből

– írta Csach Gábor.

A polgármester elmondta, nem a választási vereség az oka kilépésének, hanem

személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tesznek a párt megújulását illetően.

Csach Gábor szerint a Tisza Párt 2/3-os győzelme azt mutatja, hogy „a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban”, de ő nem ezzel szeretne foglalkozni, hanem Balassagyarmat vezetésével.

A városvezető hangsúlyozta, nem akar egyetlen másik párt felé sem közeledni, hanem független polgármesterként akarja tovább vezetni a Nógrád megyei települést.

