  • Megjelenítés
Kilép a Fideszből egy városi polgármester, aki a rendszerváltás óta a párt tagja volt
Gazdaság

Kilép a Fideszből egy városi polgármester, aki a rendszerváltás óta a párt tagja volt

Portfolio
Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere, aki 1989 óta a Fidesz tagja, kilép pártjából, és függetlenként folytatja – jelentette be Facebook-oldalán a városvezető.

Sok támogatómmal, lokálpatriótával, igazi és felebarátommal beszélve a mai napon döntést hoztam, melyet ezennel megosztok a nyilvánossággal is: kiléptem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségből

– írta Csach Gábor.

A polgármester elmondta, nem a választási vereség az oka kilépésének, hanem

személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tesznek a párt megújulását illetően.

Még több Gazdaság

Az utolsó pillanatban még szétosztott több mint 42 milliárd forintot Szijjártó Péter minisztériuma

Mi történik a magyarok kedvenc húsaival?

Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?

Csach Gábor szerint a Tisza Párt 2/3-os győzelme azt mutatja, hogy „a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban”, de ő nem ezzel szeretne foglalkozni, hanem Balassagyarmat vezetésével.

A városvezető hangsúlyozta, nem akar egyetlen másik párt felé sem közeledni, hanem független polgármesterként akarja tovább vezetni a Nógrád megyei települést.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama
Bóna Szabolcs kimondta: vége a folyamatos állami mentőöveknek Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility