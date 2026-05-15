Kordonbontásba kezdett Magyar Péter

A Tisza Párt úgy döntött, hogy lebontatja a 2021 óta álló kordont, amely elszeparálja a Karmelita kolostort a közterülettől. A munkálatokat Vitézy Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszter közösen kezdte meg.

2021 óta áll a kordon, amely elszeparálja a Karmelitát az emberektől.

A Tisza úgy döntött, hogy lebontják azt. Ezt a munkát kezdték meg Vitézy Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszterrel.

Volt hasonló kordon a Kossuth téren is 2006-ban, akkor még Gyurcsány Ferenc regnálása alatt.

Magyarországon közintézmények körül nincs helye kordonoknak

- mondta Magyar Péter.

Vitézy Dávid arról beszélt, hogy ezeket a beruházásokat felső költségvetési korlát nélkül újították fel. Mindeközben fontos beruházásokat leállítottak, de a Várban mindig jutott pénz a kormányépületek felújítására.

Az is furcsa, hogy a kormányzati épületek felújításáról soha nem tartottak nemzeti konzultációt

- hívta fel a figyelmet a közlekedési miniszter.

Városépítészeti szempontból fontos kérdés az is, hogy jó-e "álműemlékeket" építeni - tette hozzá. Egy ilyen épület "zárójelbe teszi" a valódi műemlékeket is. A Karmelita nem ilyen - nem "álműemlék" - de ezt is az állam építette át sok pénzért.

Döntés született az épületek sorsáról

Át fogják tekinteni az épületek összes funkcióját, lesz erről egy szakmai konzultáció.

Torzók nem maradnak

- hangsúlyozta.

Az építéseket be fogják fejezni.

Magyar Péter az elmúlt napokban több, a Budai Várnegyedben működő kormányzati intézményt is felkeresett. Videóiban bemutatta a Karmelita kolostor belső tereit, illetve a Belügyminisztérium több milliárd forintból felújított épületét is. A Tisza Párt választási győzelmét követően azt is közölte, hogy miniszterelnökként nem a Karmelitában dolgozik majd: a Miniszterelnökség új központja az egykori Építési és Közlekedési Minisztérium Alkotmány utca 5. szám alatti épületébe kerül.

Cikkünk frissül....

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images