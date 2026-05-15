Kordonbontásba kezdett Magyar Péter - Megnyitják a Karmelitát

2021 óta áll a kordon, amely elszeparálja a Karmelitát az emberektől.
A Tisza úgy döntött, hogy lebontják azt. Ezt a munkát kezdték meg Vitézy Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszterrel.
Volt hasonló kordon a Kossuth téren is 2006-ban, akkor még Gyurcsány Ferenc regnálása alatt.
Magyarországon közintézmények körül nincs helye kordonoknak
- mondta Magyar Péter.
Vitézy Dávid arról beszélt, hogy ezeket a beruházásokat felső költségvetési korlát nélkül újították fel. Mindeközben fontos beruházásokat leállítottak, de a Várban mindig jutott pénz a kormányépületek felújítására.
Az is furcsa, hogy a kormányzati épületek felújításáról soha nem tartottak nemzeti konzultációt
- hívta fel a figyelmet a közlekedési miniszter.
Városépítészeti szempontból fontos kérdés az is, hogy jó-e "álműemlékeket" építeni - tette hozzá. Egy ilyen épület "zárójelbe teszi" a valódi műemlékeket is. A Karmelita nem ilyen - nem "álműemlék" - de ezt is az állam építette át sok pénzért.
Döntés született az épületek sorsáról
Át fogják tekinteni az épületek összes funkcióját, lesz erről egy szakmai konzultáció.
Torzók nem maradnak
- hangsúlyozta.
Az építéseket be fogják fejezni. Megismételte, hogy a Rogán Antal féle propagandaminisztérium korábbi épületében működik majd a Szociális- és Családügyi Minisztérium.
Megnyílik a Karmelita
Megnyitják a Karmelita palotát és a propagandaminisztérium korábbi épületét is a hétvégére
- jelentette be a miniszterelnök.
Időpontot a szabadkarmelita.hu oldalon lehet foglalni, a látogatás ingyenes. A csoportok 15 percenként indulnak és 25 fős csoportok lesznek. Az időpontok időközben beteltek.
Magyar Péter elmondta, hogy minden beruházást és szerződést ki fognak vizsgálni. A Belügyminisztérium eladásának szerződését már el is kezdték vizsgálni.
Vitézy Dávid hangsúlyozta:
az, hogy nem hagynak torzókat az nem azt jelenti, hogy a beruházók "zsarolhatják az államot". Ha így lenne, akkor fel fogják bontani a szerződéseket.
Szabó Bence százados a Belügyi kabinetben fog dolgozni - mondta Pósfai Gábor.
Magyar Péter az elmúlt napokban több, a Budai Várnegyedben működő kormányzati intézményt is felkeresett. Videóiban bemutatta a Karmelita kolostor belső tereit, illetve a Belügyminisztérium több milliárd forintból felújított épületét is. A Tisza Párt választási győzelmét követően azt is közölte, hogy miniszterelnökként nem a Karmelitában dolgozik majd: a Miniszterelnökség új központja az egykori Építési és Közlekedési Minisztérium Alkotmány utca 5. szám alatti épületébe kerül.
Cikkünk frissül....
