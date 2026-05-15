Kormányalakítás: meglépte Magyar Péter, amit sokat vártak a Karmelitánál, megvan az új energetikai államtitkár

Felgyorsultak az események azóta, hogy a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerdán hivatalosan is átvette az ország irányítását. A tempó vélhetően ma sem lassul,

Magyar Péter új "meglepetést és bejelentést" ígért a Karmelitából.

Ópusztaszeren üléseztek

Az új kabinet első, éjjelbe nyúló ülését Ópusztaszeren tartotta, amelyet a rendkívüli alföldi aszályhelyzettel indokoltak. A kormány közlése szerint elsőként a vízügyi és agrárproblémákkal kívántak foglalkozni, mivel több térségben már most súlyos károkat okoz a csapadékhiány.

Május 13-án hivatalosan is megszűnt a rendeleti kormányzás Magyarországon. Az előző vezetés még 2020-ban, a koronavírus-járvány idején vezette be a vészhelyzeti jogrendet, amelyet később az orosz–ukrán háborúra hivatkozva tartott fenn.

Átadás-átvétel és vizsgálatok

Csütörtökön lezajlott a hivatalos átadás-átvétel is, amelyen a korábbi és az új miniszterek találkoztak egymással, Orbán Viktor azonban nem vett részt az eseményen. Magyar Péter a sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a minisztériumokban megkezdik az átvilágításokat.

Pintér Sándor volt belügyminiszter teljes körű és azonnali vizsgálatot kért saját maga ellen.

Magyar Péter hozzátette: Rogán Antal nem kezdeményezett hasonló eljárást, ugyanakkor az ő működését is vizsgálni fogják, ahogy valamennyi minisztérium esetében ellenőrzések indulnak.

Közben megkezdődött a minisztériumok újraszervezése és elhelyezése a különböző kormányzati épületekben.

Vita a végkielégítésekről

Az új miniszterelnök szerdán felszólította az előző kormány tagjait, hogy ne vegyék fel végkielégítésüket. Ezt követően Gulyás Gergely bejelentette, hogy a távozó miniszterek egységesen egy kárpátaljai magyarokat segítő alapítványnak ajánlanák fel az összeget. Az új kormány ugyanakkor azt kérte, hogy a pénzt közvetlenül a civil szervezet számlájára utalják.

Magyar Péter később arról is beszélt, hogy a miniszterek és államtitkárok végkielégítése összesen csaknem egymilliárd forintot tesz ki. Az államtitkárok juttatásainak kérdésében egyelőre nem született végleges megállapodás.

Fontos döntések születtek

A csütörtöki Magyar Közlönyben több jelentős gazdasági és államszervezeti döntés is megjelent. A kormány elrendelte a vagyonadóztatással kapcsolatos jogalkotás előkészítését, valamint a bizalmi vagyonkezelés adómentességének felülvizsgálatát. Emellett a kabinet bejelentette, hogy felülvizsgálja az országban zajló egyes kiemelt beruházásokat is.

A kormány indokoltnak tartja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A közlönyben több, a korábbi kormányzati időszakot érintő felülvizsgálatról is döntöttek, köztük titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok, valamint a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóinak áttekintéséről és részbeni nyilvánosságra hozataláról.

A kormány a költségvetési hiány miatt szigorította az állami pénzügyi döntéshozatalt is.

A jövőben a 250 millió forint feletti új állami kötelezettségvállalásokhoz, illetve a 100 millió forintot meghaladó beszerzésekhez a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyása kell.

Több nagy állami vállalat – köztük a MÁV, a Magyar Posta, az MVM és az MFB – esetében a pénzügyi vezetők kinevezéséhez és az üzleti tervek elfogadásához is miniszteri hozzájárulás szükséges. Emellett a PPP- és koncessziós szerződések módosítása vagy megkötése szintén csak pénzügyminiszteri jóváhagyással történhet majd.

Élesebb hang Moszkvával szemben

A Tisza-kormány hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját érő dróntámadások miatt. Ez jelentős változást jelent az elmúlt évek magyar diplomáciai gyakorlatához képest, mivel a korábbi vezetés többnyire nyugati diplomatákkal szemben alkalmazott hasonló lépéseket, Oroszországgal szemben azonban még súlyosabb incidensek után sem történt ilyen intézkedés.

Környezetvédelem és agrárpolitika

Beiktatása utáni első vidéki útján Szombathelyre látogatott Gajdos László környezetügyért felelős miniszter, ahol a térséget érintő súlyos azbesztszennyezés ügyéről tájékozódott. A miniszter azonnali beavatkozást és átfogó felmérést ígért, a kérdést pedig soron kívül a kormány elé viszi.

Közben Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter Hódmezővásárhelyen arról beszélt, hogy társadalmi egyeztetés nélkül nem lehet hozzányúlni a földtörvényhez. Hozzátette ugyanakkor, hogy kisebb módosítások már rövid távon is elképzelhetők.

A kormány személyi döntést is hozott a környezetvédelem területén: Kertész-Káldosi Zsuzsanna lesz a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár.

Milliárdos szerződések kerültek célkeresztbe

Az elmúlt napokban több nagy értékű állami szerződés is a figyelem középpontjába került. Kiderült, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium közel 8 milliárd forintos keretszerződést kötött a Mega-Logistic Zrt.-vel a magyar külképviseletek műszaki üzemeltetésére és karbantartására. A négy évre szóló megállapodást minősített beszerzési eljárásban, a hagyományos közbeszerzési szabályok mellőzésével kötötték meg még a választások előtt.

Ennél is nagyobb visszhangot váltott ki az a 1 311 milliárd forintos keretszerződés, amelyet a kormány a 4iG-vel kötött. Magyar Péter kiemelte, hogy külön szóba hozta az ügyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi honvédelmi miniszterrel. A miniszterelnök azt is elmondta: Ruszin-Szendi Romulusz új honvédelmi miniszter már megkapta az első, közel 30 milliárd forintos előlegszámlát a szerződés alapján, azonban ezt a Tisza-kormány nem kívánja kifizetni. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az érintettek

tekintsék úgy, hogy a szerződés nem létezik,

és teljes körű felülvizsgálatot ígért.

Honvédségi változások és kulturális átvilágítás

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette, hogy

május 21-ét és 22-ét szolgálatmentes nappá nyilvánítják a minisztérium és a honvédség teljes állománya számára, emellett tíz új szabadnapot is biztosítanak a dolgozóknak.

A miniszter bérfeszültségek rendezését, új vizsgálatokat, valamint több katonai hagyomány visszaállítását is megígérte.

A kulturális területen Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentett be változásokat. Teljes körű átvilágítás indul a Demeter Szilárd vezette Magyar Kultúráért Alapítványnál, emellett megszüntetnék a múzeumi rendszer túlzott központosítását.

Üzemanyag felszabadítás a tartalékokból

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közben újabb jelentős üzemanyagkészletek piacra engedéséről döntött. A csütörtöki Magyar Közlöny alapján

150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra a stratégiai tartalékokból.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert