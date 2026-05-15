Kormányalakítás: meglépte Magyar Péter, amit sokat vártak a Karmelitánál, megvan az új energetikai államtitkár

Titkos határozatban szórta meg milliárdokkal a Fradit a Fidesz-kormány
Titkos kormányhatározat alapján 11,45 milliárd forintnyi rendkívüli támogatást osztottak szét a hazai sportklubok között. Ennek oroszlánrészét, 7,2 milliárd forintot a Kubatov Gábor vezette Ferencváros kapta. A kiugróan magas összeg azért is meglepő, mert a klub versenyzői egyetlen érmet sem szereztek a párizsi olimpián, miközben a jóval kevesebb pénzből gazdálkodó egyesületek sorra szállították a dobogós helyezéseket. A fideszes kötődésű FTC jövője és finanszírozása a legutóbbi választások után bizonytalanná vált - közölte a Telex.
Új igazolás Kapitány minisztériumában: kiderült, ki irányítja majd az energetikai államtitkárságot
Úgy tudjuk, hogy a holnapi napon hivatalossá válhat Tótth András energetikai államtitkári kinevezése. Információink szerint ő irányíthatja majd a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyik legfontosabb szakpolitikai területét, az energetikai államtitkárságot.
Minden hely betelt a Karmelitában
Néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére a Karmelita Palota és a luxusminisztérium látogatására. Rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre
- írta Magyar Péter.
Szabó Bence százados új pozíciót kap
Szabó Bence százados a belügyminiszter kabinetirodáján dolgozik majd - jelentette be Pósfai Gábor.
Feladata lesz az állomány véleményének megjelenítése és becsatornázása.
Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egykori munkatársa 2026 márciusában került országos figyelem középpontjába, miután egy, a Direkt36-nak adott – még februárban rögzített – interjúban arról beszélt, hogy állítása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal irányításával titkosszolgálati művelet zajlott a Tisza-párt ellen a 2026-os országgyűlési választások előtt.
A Waberer's megszólalt a kormányváltásról
A Waberer's csütörtökön tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, melyet a mai befektetői nap keretében a menedzsment értékelt. A vállalat vezetői részletesen beszéltek az idei tervszámokról, a futó projektekről, a tervekről, és a cég rebrandingjéről. Külön említették a magyarországi politikai helyzet változását, illetve ennek a vállalatra gyakorolt hatásait.
Megszólalt a világhírű magyar tudós a Tisza-kormány előtt álló nagy lehetőségről
A tavalyi parlamenti választások véget vetettek Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának. Az új, kétharmados többséggel rendelkező vezetés előtt most történelmi lehetőség nyílt: megmutathatja a világnak, hogyan lehet újjáépíteni a tudományt a politikai kontroll évei után. Ha ez sikerül, annak hatása messze túlmutathat Magyarország határain - írta meg a neves tudományos magazin, a Science hasábjain Barabási Albert-László hálózatkutató.
Kordonbontásba kezdett Magyar Péter
A Tisza Párt úgy döntött, hogy lebontatja a 2021 óta álló kordont, amely elszeparálja a Karmelita kolostort a közterülettől. A munkálatokat Vitézy Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszter közösen kezdte meg.
Új részletek derültek ki Magyar Péter külföldi útjáról: ez a jövő heti program
Magyar Péter csütörtökön Bécsbe látogat, ahol Christian Stocker osztrák kancellár katonai tiszteletadással fogadja a Ballhausplatzon - számol be az osztrák Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz a magyar miniszterelnök második külföldi útja, egyben második találkozója osztrák kollégájával, akivel februárban a Müncheni Biztonsági Konferencián már egyeztetett.
A Külügyben jártak a nagykövetek
Orbán Anita tegnap a Külügyminisztériumban fogadta a Magyarországon szolgálatot teljesítő nagyköveteket.
Azt írja a Facebookon:
Fontosnak tartom, hogy partnereink és szövetségeseink lássák, hogy Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni.
A találkozó alkalmával azt is megerősítették, hogy a KÜM új korszakában a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül ismét a középpontba.
Mi lesz a NER-es cégekkel, akiket kitömtek a példátlan magyar program százmilliárdjaival?
Budapesten jártak a napokban a Scope hitelminősítő szakértői, így személyesen informálódhattunk a Növekedési Kötvényprogram (NKP) általuk minősített mintegy 80 kibocsátójának a pénzügyi helyzetéről. A Magyar Nemzeti Bank 2019–2022 között futó programja a hazai vállalati kötvénypiac élénkítését célozta, a résztvevők között ugyanakkor több olyan cég is megjelent, amelyet a közbeszéd a távozó kormányhoz közelállónak tart, így most az érdeklődés középpontjába kerülnek. A NER-es cégek kockázatai mellett a kötvényportfólió ellenállóképességéről, az erős forint pénzügyi hatásairól és a minősítési kilátásokról is kérdeztük a Scope szakértőit.
Magyar Péter közzétett egy videót az átadás-átvételről
Magyar Péter már tegnap megígérte, hogy kitesz a Facookra egy videót az átadás-átvételről, ezt péntek reggel meg is tette:
Megszólalt Karikó Katalin: az egészségügy állapota aggasztó
Karikó Katalin ingyenes, tisztán szakmai alapú tanácsadóként segíti Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter munkáját. A Nobel-díjas magyar biokémikus a feladat kapcsán elkeserítőnek nevezte a hazai ellátórendszer állapotát. Hangsúlyozta, hogy az egészségügy megmentéséhez elengedhetetlen a megelőzés kultúrájának kialakítása, egyúttal reagált a személyét érő radikális támadásokra is - tudósított a Telex.
Azt kérik, hogy a kormány vezesse ki az üzemanyagárstopot
Tizenkét hazai közgazdász nyílt levélben kéri Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert az üzemanyagárstop azonnali kivezetésére. A szakemberek szerint a hatósági ár hamis illúziókba ringatja a lakosságot és veszélyezteti az ellátásbiztonságot. Emellett a rászorulók helyett a leggazdagabbakat támogatja, ezért az ármaximálás helyett célzott szociális kompenzációt javasolnak - számolt be az Index.
10 órakor lesz Magyar Péter bejelentése
Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke május 15., pénteken 10:00-kor ismét a Karmelita kolostorhoz látogat - írja a Tisza sajtóosztálya.
Bóna Szabolcs kimondta: vége a folyamatos állami mentőöveknek Magyarországon
Adatvezérelt, a fogyasztói igényekre rugalmasan reagáló és együttműködésre épülő agrárium kialakítását tűzte ki célul Bóna Szabolcs, új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. A tárcavezető tervei között első helyen szerepel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) politikamentesítése. Emellett kiemelt feladat az élelmiszeripar versenyképességének és innovációs képességének növelése, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó felelős gazdálkodás ösztönzése, a külföldi munkavállalók helyzetének rendezése, valamint a generációváltás felgyorsítása - írja az új kormány felállása óta adott első hivatalos miniszteri interjúban laptársunk, az Agrárszektor.
Sosem látott szakadék alakult ki a magyar pártok között, a fideszesek is elszámoltatást várnak
A 21 Kutatóközpont májusi felmérése szerint a Tisza Párt támogatottsága 69 százalékra nőtt a választani tudó állampolgárok körében, miközben a Fidesz 23 százalékra esett vissza – a 46 pontos különbség messze túlmutat a szokásos győzteshez húzás jelenségén. A lakosság 84 százaléka tartja szükségesnek az elmúlt időszak ügyeinek kivizsgálását, és még a Fidesz-szavazók többsége, 52 százaléka is valamilyen formában elszámoltatást vár. A megkérdezettek háromnegyede bízik abban, hogy a következő években érdemi felelősségre vonás történik, bár a fideszesek többsége ebben szkeptikus.
261,7 milliárd forint ment Krausz Ferenc alapítványának
A választások előtt két hónappal kötött közfeladat-finanszírozási megállapodást a Fidesz-kormány és a Nobel-díjas Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvány. A szerződést az akkori kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs írta alá, az együttműködés összértéke pedig 261,7 milliárd forint volt – számolt be róla a Magyar Hang egy közérdekű adatigényléssel megszerzett dokumentum alapján.
A lap egy másik, szintén kikért szerződésre hivatkozva azt írta, hogy 2026. április 30-ig az alapítvány már több mint 22,3 milliárd forinthoz jutott hozzá. Emellett az idei évben további 400 millió forintos működési támogatásban részesülnek, amelynek összege a következő években az inflációhoz igazodva emelkedhet.
A megállapodás szerint a 261,7 milliárd forintos keret egy része alapfinanszírozásként szolgál, amely az alapítvány közfeladatainak stabil és magas színvonalú ellátását, valamint a szükséges infrastruktúra kialakítását biztosítja. A támogatás része az Élvonal Központ fejlesztése is, amely a tervek szerint az alapítvány jövőbeli székhelye és központja lesz.
Meglepetést ígért Magyar Péter a Karmelitából
Felgyorsultak az események azóta, hogy a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerdán hivatalosan is átvette az ország irányítását. A tempó vélhetően ma sem lassul,
Magyar Péter új "meglepetést és bejelentést" ígért a Karmelitából.
Ópusztaszeren üléseztek
Az új kabinet első, éjjelbe nyúló ülését Ópusztaszeren tartotta, amelyet a rendkívüli alföldi aszályhelyzettel indokoltak. A kormány közlése szerint elsőként a vízügyi és agrárproblémákkal kívántak foglalkozni, mivel több térségben már most súlyos károkat okoz a csapadékhiány.
Május 13-án hivatalosan is megszűnt a rendeleti kormányzás Magyarországon. Az előző vezetés még 2020-ban, a koronavírus-járvány idején vezette be a vészhelyzeti jogrendet, amelyet később az orosz–ukrán háborúra hivatkozva tartott fenn.
Átadás-átvétel és vizsgálatok
Csütörtökön lezajlott a hivatalos átadás-átvétel is, amelyen a korábbi és az új miniszterek találkoztak egymással, Orbán Viktor azonban nem vett részt az eseményen. Magyar Péter a sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a minisztériumokban megkezdik az átvilágításokat.
Pintér Sándor volt belügyminiszter teljes körű és azonnali vizsgálatot kért saját maga ellen.
Magyar Péter hozzátette: Rogán Antal nem kezdeményezett hasonló eljárást, ugyanakkor az ő működését is vizsgálni fogják, ahogy valamennyi minisztérium esetében ellenőrzések indulnak.
Közben megkezdődött a minisztériumok újraszervezése és elhelyezése a különböző kormányzati épületekben.
Vita a végkielégítésekről
Az új miniszterelnök szerdán felszólította az előző kormány tagjait, hogy ne vegyék fel végkielégítésüket. Ezt követően Gulyás Gergely bejelentette, hogy a távozó miniszterek egységesen egy kárpátaljai magyarokat segítő alapítványnak ajánlanák fel az összeget. Az új kormány ugyanakkor azt kérte, hogy a pénzt közvetlenül a civil szervezet számlájára utalják.
Magyar Péter később arról is beszélt, hogy a miniszterek és államtitkárok végkielégítése összesen csaknem egymilliárd forintot tesz ki. Az államtitkárok juttatásainak kérdésében egyelőre nem született végleges megállapodás.
Fontos döntések születtek
A csütörtöki Magyar Közlönyben több jelentős gazdasági és államszervezeti döntés is megjelent. A kormány elrendelte a vagyonadóztatással kapcsolatos jogalkotás előkészítését, valamint a bizalmi vagyonkezelés adómentességének felülvizsgálatát. Emellett a kabinet bejelentette, hogy felülvizsgálja az országban zajló egyes kiemelt beruházásokat is.
A kormány indokoltnak tartja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A közlönyben több, a korábbi kormányzati időszakot érintő felülvizsgálatról is döntöttek, köztük titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok, valamint a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóinak áttekintéséről és részbeni nyilvánosságra hozataláról.
A kormány a költségvetési hiány miatt szigorította az állami pénzügyi döntéshozatalt is.
A jövőben a 250 millió forint feletti új állami kötelezettségvállalásokhoz, illetve a 100 millió forintot meghaladó beszerzésekhez a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyása kell.
Több nagy állami vállalat – köztük a MÁV, a Magyar Posta, az MVM és az MFB – esetében a pénzügyi vezetők kinevezéséhez és az üzleti tervek elfogadásához is miniszteri hozzájárulás szükséges. Emellett a PPP- és koncessziós szerződések módosítása vagy megkötése szintén csak pénzügyminiszteri jóváhagyással történhet majd.
Élesebb hang Moszkvával szemben
A Tisza-kormány hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját érő dróntámadások miatt. Ez jelentős változást jelent az elmúlt évek magyar diplomáciai gyakorlatához képest, mivel a korábbi vezetés többnyire nyugati diplomatákkal szemben alkalmazott hasonló lépéseket, Oroszországgal szemben azonban még súlyosabb incidensek után sem történt ilyen intézkedés.
Környezetvédelem és agrárpolitika
Beiktatása utáni első vidéki útján Szombathelyre látogatott Gajdos László környezetügyért felelős miniszter, ahol a térséget érintő súlyos azbesztszennyezés ügyéről tájékozódott. A miniszter azonnali beavatkozást és átfogó felmérést ígért, a kérdést pedig soron kívül a kormány elé viszi.
Közben Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter Hódmezővásárhelyen arról beszélt, hogy társadalmi egyeztetés nélkül nem lehet hozzányúlni a földtörvényhez. Hozzátette ugyanakkor, hogy kisebb módosítások már rövid távon is elképzelhetők.
A kormány személyi döntést is hozott a környezetvédelem területén: Kertész-Káldosi Zsuzsanna lesz a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár.
Milliárdos szerződések kerültek célkeresztbe
Az elmúlt napokban több nagy értékű állami szerződés is a figyelem középpontjába került. Kiderült, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium közel 8 milliárd forintos keretszerződést kötött a Mega-Logistic Zrt.-vel a magyar külképviseletek műszaki üzemeltetésére és karbantartására. A négy évre szóló megállapodást minősített beszerzési eljárásban, a hagyományos közbeszerzési szabályok mellőzésével kötötték meg még a választások előtt.
Ennél is nagyobb visszhangot váltott ki az a 1 311 milliárd forintos keretszerződés, amelyet a kormány a 4iG-vel kötött. Magyar Péter kiemelte, hogy külön szóba hozta az ügyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi honvédelmi miniszterrel. A miniszterelnök azt is elmondta: Ruszin-Szendi Romulusz új honvédelmi miniszter már megkapta az első, közel 30 milliárd forintos előlegszámlát a szerződés alapján, azonban ezt a Tisza-kormány nem kívánja kifizetni. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az érintettek
tekintsék úgy, hogy a szerződés nem létezik,
és teljes körű felülvizsgálatot ígért.
Honvédségi változások és kulturális átvilágítás
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette, hogy
május 21-ét és 22-ét szolgálatmentes nappá nyilvánítják a minisztérium és a honvédség teljes állománya számára, emellett tíz új szabadnapot is biztosítanak a dolgozóknak.
A miniszter bérfeszültségek rendezését, új vizsgálatokat, valamint több katonai hagyomány visszaállítását is megígérte.
A kulturális területen Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentett be változásokat. Teljes körű átvilágítás indul a Demeter Szilárd vezette Magyar Kultúráért Alapítványnál, emellett megszüntetnék a múzeumi rendszer túlzott központosítását.
Üzemanyag felszabadítás a tartalékokból
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közben újabb jelentős üzemanyagkészletek piacra engedéséről döntött. A csütörtöki Magyar Közlöny alapján
150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra a stratégiai tartalékokból.
