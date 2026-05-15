Levelet írt a Mol a benzinkutaknak

A Gazdasági és Energetikai Miniszter döntése alapján újabb üzemanyag-készletfelszabadításra kerül sor: 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra. Az érintett készleteket legkésőbb 2026. június 30-ig bocsátják a tagvállalatok rendelkezésére megvásárlás és kiszállítás céljából. A Mol már a miniszteri döntés előtt jelezte partnereinek, hogy ismét elérhetővé vált a stratégiai tartalékból származó dízel és benzin, ami különösen fontos fejlemény, mivel korábban a tartalékok kimerülésétől lehetett tartani.

Itt az újabb készletfelszabadítás

Ahogy azt mi is megírtuk, a Gazdasági és Energetikai Miniszter döntése alapján

motorbenzin és gázolaj készletfelszabadításra kerül sor.

A csütörtökön megjelent Magyar Közlöny tartalma alapján 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra.

A felszabadítás részletes folyamatáról valamennyi érintett tagvállalatot elektronikus levélben tájékoztat az MSZKSZ - olvasható a szövetség közleményében. Azt mindenesetre már most tudni, hogy az érintett készleteket legkésőbb 2026. június 30-ig bocsátják rendelkezésre a tagok általi megvásárlás és kiszállítás céljából.

A tagvállalatok a tájékoztatóban feltüntetett pontos mennyiséget a Szövetség honlapján elérhető mintaszerződés megkötését követően tudják a Szövetségtől megvásárolni és a szerződésben megjelölt tárolótelepeken átvenni, írják. A felszabadított üzemanyagot a Szövetség a tárolótelepeken, adóraktáron belül tartályparitáson értékesíti a tagvállalatok részére.

Levelet kaptak a kereskedők a Moltól

A Telex értesülései szerint május 14-én, az ópusztaszeri kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt arról értesítette a Mol a partnereit, hogy

újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, ”(MSZKSZ)„ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.

Ez azért volt különösen fontos jelzés, mert korábban még arról szóltak a hírek, hogy szerdára (május 13.) kifogyhat a stratégiai tartalékból származó dízel.

Sikeres volt a visszatöltés

A felszabadítást az teszi lehetővé, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség sikeresen helyreállította stratégiai készleteit. A szervezet honlapján elérhető adatok alapján jól látszik, hogy a tartalékok április végére jelentősen emelkedtek.

Míg március végén mindössze 143,8 kilotonna gázolaj állt rendelkezésre, április végére ez a mennyiség ismét 402,9 kilotonnára nőtt.

A benzin esetében szintén jelentős bővülés történt: a március végi 54,8 kilotonnás készlet április végére 143,1 kilotonnára emelkedett.

A kőolajkészlet ugyanakkor nem változott, március és április végén egyaránt 486,9 kilotonnán állt.

Reagál az FBSZ: életben maradhatnak a kis benzinkutak

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék-készlet egy részének felszabaditásáról. Gépész László úgy fogalmazott, hogy az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát.

A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami "nyilvánvalóan lehetetlen". Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag-mennyiség kitart,

addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszert találjanak ki és vezessenek be.

Előzmény

A gazdasági és energetikai miniszter csütörtöki rendelete előtt egy nappal gazdasági szakemberek nyílt levelet küldtek Kapitány Istvánnak, amelyben a védett üzemanyagárak megszüntetését szorgalmazták. Egyebek mellett azt írták: elengedhetetlennek tartják a lakosság tájékoztatását arról, hogy a jelenlegi üzemanyagárak további fenntartása belátható időn belül az eddigieknél is sokkal súlyosabb gazdasági problémákhoz vezethet.

A szakemberek szerint ezért

szükséges a védett üzemanyagárak mielőbbi kivezetése, valamint az üzemanyagok jövedéki adójának megemelése

legalább a védett ár bevezetése előtti szintre. Ezzel egyidejűleg bizonyos mértékű szociális kompenzációt is javasolnak a lakosság széles rétegei számára.

Kifejtették, hogy a védett ár éppen akkor ösztönöz a benzin és a gázolaj fogyasztásának növelésére, amikor azt csökkenteni kellene. Mint írták, „nem szabad azt az illúziót táplálnunk, hogy az iráni háború hatása az energiaárakra csak rövid átmeneti jelenség” - amint azt az Európai Bizottság is megállapította. Hozzátették: az iráni háború folytatódása és esetleges kiterjedése további hiányhoz, valamint akár hordónkénti 200 dolláros olajárhoz vezethet. A bajt szerintük tovább tetézi, hogy Magyarországon nagyrészt leállt az import, mivel az alacsonyan rögzített hazai nagykereskedelmi ár miatt nem hoznak be kőolajterméket külföldről.

Címlapkép forrása: Portfolio